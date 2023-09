Serie A 2023 - 2024, anticipi e posticipi dalla 4a alla 19a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

Quattro mesi da vivere intensamente (in diretta su DAZN e Sky Sport), per programmare trasferte, spostamenti e fine settimana, in funzione degli orari e delle partite delle rispettive squadre del cuore.

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A TIM sarà di nuovo pronta per ripartire a tutta: il quarto turno si aprirà con un super Juventus-Lazio sabato 16 settembre alle 15 all’Allianz Stadium, mentre alle 18 a San Siro sarà già tempo di derby: l’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Milan di Pioli nel Derby della Madonnina. Salernitana-Torino ed Hellas Verona-Bologna chiuderanno la giornata numero 4.

La quinta comincerà venerdì 22 settembre con Salernitana-Frosinone alle 18.30 e Lecce-Genoa alle 20.45, per chiudersi domenica alla stessa ora con Torino-Roma e sarà seguita dal turno infrasettimanale: Juventus-Lecce si gioca martedì sera, mentre il giorno successivo il Napoli ospiterà l`Udinese alle 20.45 per un remake a campi invertiti della partita scudetto dello scorso anno.

Atalanta-Juventus è in programma domenica 1 ottobre, nella settima giornata in cui spicca Milan-Lazio, con calcio d`inizio a San Siro alle ore 18.00 di sabato.

Dopo la seconda giornata dei gironi delle coppe Europee che si giocherà tra il 3 e il 5 ottobre, la Serie A TIM tornerà in campo il 6 con Empoli-Udinese e Lecce-Sassuolo alle 18.30 e 20.45. Occhi puntati, poi, sul derby della Mole Juventus-Torino, sabato alle 18.00 e su Napoli-Fiorentina, domenica alle 20.45, ultima partita prima della seconda sosta per gli impegni della Nazionali con l`Italia impegnata a Bari per la sfida contro Malta il 14 ottobre e poi a Wembley tre giorni dopo per sfidare l`Inghilterra.

La nona giornata metterà di fronte Milan e Juventus, domenica alle 20.45, e si chiuderà con il derby toscano Fiorentina-Empoli, il giorno successivo alla stessa ora. Nell`ultima settimana di ottobre torneranno le Coppe Europee che anticiperanno la decima giornata con una domenica bestiale: sfida tra le neopromosse Cagliari e Frosinone all`ora di pranzo, poi Inter-Roma con il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro alle 18.00 e Napoli-Milan alle 20.45.

Spazio alla Coppa Italia Freccirossa con i sedicesimi che si giocheranno tra martedì 31 ottobre e giovedì 3 novembre, appena prima dell`undicesima giornata: venerdì sera c`è Bologna-Lazio, sabato alle 15.00 il derby campano tra Salernitana e Napoli e alle 18.00 Atalanta-Inter. Fiorentina-Juventus è in programma domenica sera.

La quarta giornata di Champions, Europa e Conference League anticiperà, in settimana, la dodicesima giornata di Serie A TIM, ultima prima della terza e penultima sosta per dare spazio a Italia-Macedonia, il 17 Novembre all`Olimpico di Roma e a Ucraina-Italia che tre giorni dopo concluderà la fase di qualificazioni agli Europei di Germania 2024. Il derby dell`Appennino Fiorentina-Bologna si gioca domenica alle 18, qualche ora prima del derby della Capitale Lazio Roma.

Tante sfide interessanti alla tredicesima: sabato alle 18.00 c`è Atalanta Napoli, alle 20.45 Milan-Fiorentina. domenica all stessa ora Juventus-Inter, mentre si chiude lunedì con Verona-Lecce.

La penultima giornata delle coppe europee chiuderà novembre anticipando un mese di dicembre molto intenso con cinque turni di campionato e quattro ottavi di Coppa Italia Frecciarossa: domenica 3 dicembre alle 20.45 spicca Napoli-Inter nella quattordicesima giornata, la quindicesima offre Juventus-Napoli venerdì 8 dicembre alle 20.45, Atalanta-Milan sabato alle 18.00, e Roma-Fiorentina domenica alle 20.45.

Lazio-Inter (domenica alle 20.45) è in programma nello stesso turno di Milan-Monza (sempre domenica alle 12.30) e Napoli-Cagliari (sabato alle 18.00) che arriveranno appena dopo la giornata conclusiva della fase a gironi di Champions, Europa e Conference League. Sorteggi il 18 dicembre a Nyon e poi i due turni `natalizi`: Roma Napoli (venerdì sera) spicca nella diciassettesima, che si giocherà venerdì 22 e sabato 23 dicembre, mentre l`utlima partita dell`anno sarà Juventus-Roma sabato 30 dicembre alle 20.45 per la diciottesima.

Le prossime date in cui verranno resi noti dngli anticipi e posticipi della Serie A TIM 2023/2024, in considerazione della partecipazione delle Società di Serie A alle Coppe Europee ed alla Coppa Italia Frecciarossa:

Dalla 20a alla 30a Giornata | 20 dicembre 2023

30a Giornata | 6 febbraio 2024

Dalla 31a alla 33a Giornata | 19 marzo 2024

Dalla 34a alla 37a Giornata | 19 aprile 2024

38a Giornata | 20 maggio 2024

SERIE A TIM 2023/2024 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE

4a GIORNATA

16/09/2023 Sabato 15.00 JUVENTUS – LAZIO ESCLUSIVA DAZN

16/09/2023 Sabato 18.00 INTER – MILAN ESCLUSIVA DAZN

16/09/2023 Sabato 20.45 GENOA – NAPOLI CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 17/09/2023 Domenica 12.30 CAGLIARI – UDINESE CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 17/09/2023 Domenica 15.00 FROSINONE – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

17/09/2023 Domenica 15.00 MONZA – LECCE ESCLUSIVA DAZN

17/09/2023 Domenica 18.00 FIORENTINA – ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

17/09/2023 Domenica 20.45 ROMA – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

18/09/2023 Lunedì 18.30 SALERNITANA – TORINO ESCLUSIVA DAZN

18/09/2023 Lunedì 20.45 HELLAS VERONA – BOLOGNA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

5a GIORNATA

22/09/2023 Venerdì 18.30 SALERNITANA − FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

22/09/2023 Venerdì 20.45 LECCE − GENOA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 23/09/2023 Sabato 15.00 MILAN − HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

23/09/2023 Sabato 18.00 SASSUOLO − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

23/09/2023 Sabato 20.45 LAZIO − MONZA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 24/09/2023 Domenica 12.30 EMPOLI − INTER CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 24/09/2023 Domenica 15.00 ATALANTA − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

24/09/2023 Domenica 15.00 UDINESE − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

24/09/2023 Domenica 18.00 BOLOGNA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

24/09/2023 Domenica 20.45 TORINO − ROMA ESCLUSIVA DAZN

6a GIORNATA

26/09/2023 Martedì 20.45 JUVENTUS − LECCE ESCLUSIVA DAZN

27/09/2023 Mercoledì 18.30 CAGLIARI − MILAN CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 27/09/2023 Mercoledì 18.30 EMPOLI − SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

27/09/2023 Mercoledì 18.30 HELLAS VERONA − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

27/09/2023 Mercoledì 20.45 INTER − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

27/09/2023 Mercoledì 20.45 LAZIO − TORINO CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 27/09/2023 Mercoledì 20.45 NAPOLI − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

28/09/2023 Giovedì 18.30 FROSINONE − FIORENTINA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 28/09/2023 Giovedì 18.30 MONZA − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

28/09/2023 Giovedì 20.45 GENOA − ROMA ESCLUSIVA DAZN

7a GIORNATA

30/09/2023 Sabato 15.00 LECCE − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

30/09/2023 Sabato 18.00 MILAN − LAZIO ESCLUSIVA DAZN

30/09/2023 Sabato 20.45 SALERNITANA − INTER CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 01/10/2023 Domenica 12.30 BOLOGNA − EMPOLI CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 01/10/2023 Domenica 15.00 UDINESE − GENOA ESCLUSIVA DAZN

01/10/2023 Domenica 18.00 ROMA − FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

01/10/2023 Domenica 20.45 ATALANTA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

02/10/2023 Lunedì 18.30 SASSUOLO - MONZA ESCLUSIVA DAZN

02/10/2023 Lunedì 18.30 TORINO − HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

02/10/2023 Lunedì 20.45 FIORENTINA − CAGLIARI CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

8a GIORNATA

06/10/2023 Venerdì 18.30 EMPOLI − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

06/10/2023 Venerdì 20.45 LECCE − SASSUOLO CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 07/10/2023 Sabato 15.00 INTER − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

07/10/2023 Sabato 18.00 JUVENTUS − TORINO ESCLUSIVA DAZN

07/10/2023 Sabato 20.45 GENOA − MILAN CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 08/10/2023 Domenica 12.30 MONZA − SALERNITANA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 08/10/2023 Domenica 15.00 FROSINONE − HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

08/10/2023 Domenica 15.00 LAZIO − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

08/10/2023 Domenica 18.00 CAGLIARI − ROMA ESCLUSIVA DAZN

08/10/2023 Domenica 20.45 NAPOLI − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

9a GIORNATA

21/10/2023 Sabato 15.00 HELLAS VERONA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

21/10/2023 Sabato 18.00 TORINO − INTER ESCLUSIVA DAZN

21/10/2023 Sabato 20.45 SASSUOLO − LAZIO CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 22/10/2023 Domenica 12.30 ROMA − MONZA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 22/10/2023 Domenica 15.00 BOLOGNA − FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

22/10/2023 Domenica 15.00 SALERNITANA − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

22/10/2023 Domenica 18.00 ATALANTA − GENOA ESCLUSIVA DAZN

22/10/2023 Domenica 20.45 MILAN − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

23/10/2023 Lunedì 18.30 UDINESE − LECCE ESCLUSIVA DAZN

23/10/2023 Lunedì 20.45 FIORENTINA − EMPOLI CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

10a GIORNATA

27/10/2023 Venerdì 20.45 GENOA − SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

28/10/2023 Sabato 15.00 SASSUOLO − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

28/10/2023 Sabato 18.00 LECCE − TORINO ESCLUSIVA DAZN

28/10/2023 Sabato 20.45 JUVENTUS − HELLAS VERONA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 29/10/2023 Domenica 12.30 CAGLIARI − FROSINONE CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 29/10/2023 Domenica 15.00 MONZA − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

29/10/2023 Domenica 18.00 INTER − ROMA ESCLUSIVA DAZN

29/10/2023 Domenica 20.45 NAPOLI − MILAN ESCLUSIVA DAZN

30/10/2023 Lunedì 18.30 EMPOLI − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

30/10/2023 Lunedì 20.45 LAZIO − FIORENTINA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

11a GIORNATA

03/11/2023 Venerdì 20.45 BOLOGNA − LAZIO CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 04/11/2023 Sabato 15.00 SALERNITANA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

04/11/2023 Sabato 18.00 ATALANTA − INTER ESCLUSIVA DAZN

04/11/2023 Sabato 20.45 MILAN − UDINESE CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 05/11/2023 Domenica 12.30 HELLAS VERONA − MONZA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 05/11/2023 Domenica 15.00 CAGLIARI − GENOA ESCLUSIVA DAZN

05/11/2023 Domenica 18.00 ROMA − LECCE ESCLUSIVA DAZN

05/11/2023 Domenica 20.45 FIORENTINA−JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

06/11/2023 Lunedì 18.30 FROSINONE−EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

06/11/2023 Lunedì 20.45 TORINO−SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

12a GIORNATA

10/11/2023 Venerdì 18.30 SASSUOLO − SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

10/11/2023 Venerdì 20.45 GENOA − HELLAS VERONA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 11/11/2023 Sabato 15.00 LECCE − MILAN ESCLUSIVA DAZN

11/11/2023 Sabato 18.00 JUVENTUS − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

11/11/2023 Sabato 20.45 MONZA − TORINO CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 12/11/2023 Domenica 12.30 NAPOLI − EMPOLI CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 12/11/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

12/11/2023 Domenica 15.00 UDINESE − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

12/11/2023 Domenica 18.00 LAZIO − ROMA ESCLUSIVA DAZN

12/11/2023 Domenica 20.45 INTER − FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

13a GIORNATA

25/11/2023 Sabato 15.00 SALERNITANA − LAZIO ESCLUSIVA DAZN

25/11/2023 Sabato 18.00 ATALANTA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

25/11/2023 Sabato 20.45 MILAN − FIORENTINA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 26/11/2023 Domenica 12.30 CAGLIARI − MONZA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 26/11/2023 Domenica 15.00 EMPOLI − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

26/11/2023 Domenica 15.00 FROSINONE − GENOA ESCLUSIVA DAZN

26/11/2023 Domenica 18.00 ROMA − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

26/11/2023 Domenica 20.45 JUVENTUS − INTER ESCLUSIVA DAZN

27/11/2023 Lunedì 18.30 HELLAS VERONA − LECCE ESCLUSIVA DAZN

27/11/2023 Lunedì 20.45 BOLOGNA − TORINO CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

14a GIORNATA

01/12/2023 Venerdì 20.45 MONZA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

02/12/2023 Sabato 15.00 GENOA − EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

02/12/2023 Sabato 18.00 LAZIO − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

02/12/2023 Sabato 20.45 MILAN − FROSINONE CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 03/12/2023 Domenica 12.30 LECCE − BOLOGNA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 03/12/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA − SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

03/12/2023 Domenica 15.00 UDINESE − HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

03/12/2023 Domenica 18.00 SASSUOLO − ROMA ESCLUSIVA DAZN

03/12/2023 Domenica 20.45 NAPOLI − INTER ESCLUSIVA DAZN

04/12/2023 Lunedì 20.45 TORINO − ATALANTA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

15a GIORNATA

08/12/2023 Venerdì 20.45 JUVENTUS − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

09/12/2023 Sabato 15.00 HELLAS VERONA − LAZIO ESCLUSIVA DAZN

09/12/2023 Sabato 18.00 ATALANTA − MILAN ESCLUSIVA DAZN

09/12/2023 Sabato 20.45 INTER − UDINESE CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 10/12/2023 Domenica 12.30 FROSINONE − TORINO CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 10/12/2023 Domenica 15.00 MONZA − GENOA ESCLUSIVA DAZN

10/12/2023 Domenica 18.00 SALERNITANA − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

10/12/2023 Domenica 20.45 ROMA − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

11/12/2023 Lunedì 18.30 EMPOLI − LECCE ESCLUSIVA DAZN

11/12/2023 Lunedì 20.45 CAGLIARI − SASSUOLO CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

16a GIORNATA

15/12/2023 Venerdì 20.45 GENOA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

16/12/2023 Sabato 15.00 LECCE − FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

16/12/2023 Sabato 18.00 NAPOLI − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

16/12/2023 Sabato 20.45 TORINO − EMPOLI CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 17/12/2023 Domenica 12.30 MILAN − MONZA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 17/12/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA − HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

17/12/2023 Domenica 15.00 UDINESE − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

17/12/2023 Domenica 18.00 BOLOGNA − ROMA ESCLUSIVA DAZN

17/12/2023 Domenica 20.45 LAZIO − INTER ESCLUSIVA DAZN

18/12/2023 Lunedì 20.45 ATALANTA − SALERNITANA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

17a GIORNATA

22/12/2023 Venerdì 18.30 EMPOLI − LAZIO ESCLUSIVA DAZN

22/12/2023 Venerdì 18.30 SASSUOLO − GENOA ESCLUSIVA DAZN

22/12/2023 Venerdì 20.45 MONZA − FIORENTINA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 22/12/2023 Venerdì 20.45 SALERNITANA − MILAN ESCLUSIVA DAZN

23/12/2023 Sabato 12.30 FROSINONE − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

23/12/2023 Sabato 15.00 BOLOGNA − ATALANTA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 23/12/2023 Sabato 15.00 TORINO − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

23/12/2023 Sabato 18.00 HELLAS VERONA − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

23/12/2023 Sabato 18.00 INTER − LECCE CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 23/12/2023 Sabato 20.45 ROMA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

18a GIORNATA

29/12/2023 Venerdì 18.30 FIORENTINA − TORINO ESCLUSIVA DAZN

29/12/2023 Venerdì 18.30 NAPOLI − MONZA ESCLUSIVA DAZN

29/12/2023 Venerdì 20.45 GENOA − INTER ESCLUSIVA DAZN

29/12/2023 Venerdì 20.45 LAZIO − FROSINONE CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 30/12/2023 Sabato 12.30 ATALANTA − LECCE ESCLUSIVA DAZN

30/12/2023 Sabato 15.00 CAGLIARI − EMPOLI CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 30/12/2023 Sabato 15.00 UDINESE − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

30/12/2023 Sabato 18.00 HELLAS VERONA − SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

30/12/2023 Sabato 18.00 MILAN − SASSUOLO CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 30/12/2023 Sabato 20.45 JUVENTUS − ROMA ESCLUSIVA DAZN

19a GIORNATA

06/01/2024 Sabato 15.00 LECCE − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

06/01/2024 Sabato 18.00 EMPOLI − MILAN ESCLUSIVA DAZN

06/01/2024 Sabato 20.45 BOLOGNA − GENOA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 07/01/2024 Domenica 15.00 FROSINONE − MONZA ESCLUSIVA DAZN

07/01/2024 Domenica 18.00 ROMA − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

07/01/2024 Domenica 20.45 SALERNITANA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

- - - INTER − HELLAS VERONA* CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ - - - SASSUOLO − FIORENTINA* ESCLUSIVA DAZN

- - - TORINO − NAPOLI* ESCLUSIVA DAZN

- - - UDINESE − LAZIO* CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

* Le gare Inter-Hellas Verona, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli e Udinese-Lazio sono posticipate a martedì 23 e mercoledì 24 gennaio 2024 per effetto della partecipazione delle Società Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli alla Supercoppa Italiana. I rispettivi orari e date di svolgimento verranno comunicati successivamente.

