Coppa Italia Frecciarossa 2023/24, calendario Ottavi Mediaset Italia 1 e Canale 5

La Coppa Italia Frecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagione 2023/2024. Il prossimo spettacolo si concluderà il 24 maggio 2023, con la finale in gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l’eredità dell’Inter, vincitrice dell’ultimo trofeo. Le 8 "teste di serie" Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma inizieranno il loro percorso nella competizione a partire dagli Ottavi di Finale.

Martedì 5 dicembre 2023, alle 21:00 sintonizzatevi su Canale 5 per seguire la Lazio contro il Genoa in diretta esclusiva. Mercoledì 6 dicembre 2023, alle 21:00 l'azione si sposta su Italia 1 per la sfida tra Fiorentina e Parma. Martedì 19 dicembre 2023, alle 21:00 ritorniamo su Canale 5 per la diretta esclusiva tra Napoli e Frosinone. Mercoledì 20 dicembre 2023, alle 21:00 sempre su Canale 5, non potete perdere l'incontro tra Inter e Bologna.

Martedì 2 gennaio 2024, alle 18:00 il nuovo anno inizia con Atalanta contro Sassuolo in diretta esclusiva su Italia 1. Un modo perfetto per dare il benvenuto al 2024 con del grande calcio con alle 21:00 su Canale 5, Roma-Cremonese. Mercoledì 3 gennaio 2024, alle 21 sarà il momento di Milan contro Cagliari su Canale 5. Giovedì 4 gennaio 2024, alle 21 l turno si chiude con la partita tra Juventus e Salernitana in diretta esclusiva sempre su Canale 5.

Anche nella stagione sportiva 2023/24 Mediaset è grande protagonista. Tutta la Coppa Italia Frecciarossa è in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset. Mediaset continuerà a trasmettere tutti i match fino alla finale di Roma del 15 maggio 2024. Inoltre, la Supercoppa Italiana avrà un nuovo formato a quattro squadre (con le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) e si terrà dal 21 al 25 gennaio in Arabia Saudita. E' stato assegnato a Mediaset a anche il nuovo triennio di Coppa Italia e SuperCoppa Italiana che andranno dunque in onda in esclusiva fino al 2027.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset:

«Esprimiamo soddisfazione per l’assegnazione a Mediaset del trofeo calcistico più importante d’Italia. E’ un caso unico – e un orgoglio - per un broadcaster commerciale poter offrire una grande competizione calcistica per squadre di club italiane tutta in esclusiva e senza alcun costo per i telespettatori»

Nella stagione 2023/24 Mediaset trasmetterà anche 121 gare di Uefa Champions League, compresa la finale. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 il martedì (la miglior partita per ogni match day), mentre le altre gare saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity. Dai club si passa alle Nazionali con Euro 2024: con e migliori sfide di qualificazione per i prossimi Europei di calcio, che si disputeranno in Germania. Un’offerta calcistica straordinaria che prevede più di 170 partite trasmesse tra tutte le competizioni.

La Serie A sarà protagonista tutte le domeniche di campionato su Italia 1, con il ritorno del tradizionale appuntamento di SportMediaset XXL alle 13, condotto da Mino Taveri e Ciccio Graziani, oltre al consolidato appuntamento serale di Pressing con Massimo Callegari, Monica Bertini, e ospiti vari: highlights, interviste, commenti, pagelle e analisi di tutte le partite della giornata. Il lunedì sera, il racconto dei posticipi e della giornata sportiva sarà sviluppato in SportMediaset Monday Night, condotto da Benedetta Radaelli.

Infine, una grande novità riguarda la vela: Mediaset trasmetterà in esclusiva gratuita su Italia 1 e Canale 20 tutte le regate della 37ma edizione dell'America's Cup. Sarà un'opportunità unica per gli appassionati di seguire questa prestigiosa competizione velica.