Su TeleLombardia (ed emittenti collegate) SuperCoppa Spagnola 2024 e Coppa del Re

Telelombardia e le emittenti del gruppo Mediapason, guidato da Sandro Parenzo e composto da tre canali in Lombardia (leader in Auditel) e uno in Piemonte, hanno acquisito i diritti per la trasmissione in diretta nazionale televisiva della fase finale della Supercoppa di Spagna 2024 e dei quarti di finale della Coppa del Re per i prossimi due anni. Questi sono due dei tornei calcistici internazionali più affascinanti.

Questo doppio successo rappresenta per il gruppo, sotto la guida del direttore generale e direttore editoriale Fabio Ravezzani, da sempre protagonista nei ratings nazionali, un significativo aumento di visibilità e prestigio.

Per quanto riguarda la Supercoppa di Spagna, Telelombardia trasmetterà le semifinali e la finale della trentottesima edizione che si svolgeranno a Riad tra il 10 e il 14 gennaio. Le squadre protagoniste saranno le prestigiose Real Madrid, Barcellona, Osasuna e Atlético Madrid.

La Coppa del Re 2023-2024, giunta alla sua 122ª edizione, ha preso il via l'11 ottobre 2023 e si concluderà il 6 aprile 2024. Le emittenti Mediapason trasmetteranno gli incontri a partire dai quarti di finale di questo prestigioso torneo calcistico.