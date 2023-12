Coppa d'Africa in esclusiva su Sportitalia, le stelle pronte a brillare dal 13 gennaio 2024

Nuova grande acquisizione da parte di Sportitalia. Tutta la Coppa d'Africa, per questa e per la prossima edizione, sarà infatti visibile in esclusiva sul canale 60 del digitale terrestre ed in streaming attraverso il sito ufficiale e la App.

Tutti i fuoriclasse che renderanno magica la competizione sono pronti a darsi battaglia a partire dal 13 gennaio fino alla finalissima prevista per l'11 di febbraio.

Il paese ospitante sarà la Costa d'Avorio, oltre “agli Elefanti” completeranno la rassegna le altre nazionali che sono riuscite a qualificarsi all'evento, ovvero: Nigeria, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau, Egitto, Ghana, Capo Verde, Mozambico, Senegal, Camerun, Guinea, Gambia, Algeria, Burkina Faso, Mauritania, Angola, Tunisia, Mali, Sudafrica, Namibia, Marocco, Repubblica Democratica del Congo, Zambia, Tanzania.

Tra le stelle spiccano: Victor Osimhen, Mohamed Salah, Achraf Hakimi, Ismael Bennacer, Sadio Manè, Zambo Anguissa, Samuel Chukwueze, Sofiane Amrabat, Edmond Tapsoba, Kalidou Koulibaly, Franck Kessie, Saerhou Guirassy, Victor Boniface, Youssef En-Nesyr, Yassine Bonou, Andrè Onana, Hakim Ziyech, Houssem Aouar, Evan N'Dicka, Ademola Lookman, Ryad Mahrez, Mohamed Kudus, El Bilal Tourè, Thomas Partey, Sebastien Haller, Boulaye Dia.

Un appuntamento da non perdere, che Sportitalia offrirà in diretta ed in esclusiva a tutti i suoi telespettatori.