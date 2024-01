Record di Ascolti Eurosport con Storica Finale Sinner-Medvedev, Australian Open 2024

Eurosport segna il miglior risultato di sempre con la trionfale vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open 2024. Lo storico match con la telecronaca di Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi è stato visto da 2 milioni di spettatori (1.914.000) con il 18% di share (60% share pay) e un picco di oltre 2,6 milioni di spettatori (match point alle 13e31).

Nella fascia di messa in onda Eurosport è il 2° canale nazionale sul pubblico totale dopo Rai 1. Nelle 24 ore altro record per Eurosport che si posiziona 7° canale nazionale con oltre il 4% share. In particolare il quinto e decisivo set ha totalizzato 2.4 milioni di spettatori con oltre il 15% share. La sintesi della partita sul canale Nove alle 18 è stata seguita da 576mila spettatori con il 3,8% share (picco di 961mila spettatori) facendo del canale il 5° nazionale durante lo slot della messa in onda.

L’intero portfolio Warner Bros. Discovery registra nelle 24 ore il 14,8% di share registrando il miglior risultato di sempre, nel prime time il 14% di share e in seconda serata il 15,2% di share.

Risultati eccezionali anche per le piattaforme digitali di Eurosport, nella giornata di domenica Eurosport.it ha totalizzato 1.6 milioni di utenti unici e 3 milioni di video views, cui si affiancano più di 40 milioni di video views sulle piattaforme social del canale.

L'emozionante finale del torneo ha garantito un 17% di audience share e un aumento del +313% su base annua dei telespettatori per la finale in Italia, oltre a un aumento del +89% degli abbonati allo streaming su discovery+ in tutto il Paese.

Le piattaforme di streaming di WBD Sports - discovery+ e l'App di Eurosport - che hanno fornito una copertura esclusiva di tutte le partite del torneo per i telespettatori di tutta Europa, hanno portato a un aumento del +30% su base annua degli spettatori unici. La tendenza del pubblico digitale a fruire gratuitamente di contenuti editoriali e video sul tennis è proseguita sui siti in lingua locale di Eurosport.com in tutta Europa, con un aumento del 61% rispetto all'anno precedente dei visitatori unici durante il torneo, compresi i milioni di fan che hanno visitato Eurosport.com solo in Italia (+247%).

La crescita del consumo digitale degli Australian Open è stata accompagnata dall'aumento dell'audience televisiva di Eurosport in tutta Europa, nonostante il continuo declino del settore nella visione lineare. Eurosport 1 ed Eurosport 2 hanno registrato un aumento del 24% (rispetto all'anno scorso) dell'audience media che si è sintonizzata per assistere al torneo del 2024.

L'annuncio ha proseguito la tendenza positiva di WBD Sports a coinvolgere un pubblico record fin dalla metà del torneo. La copertura internazionale di quest'anno è stata potenziata dal campione di doppio degli Australian Open 2022 Nick Kyrgios, che ha fornito commenti per tutto il torneo, compresa la finale maschile, in esclusiva per i canali in lingua inglese di discovery+ ed Eurosport. A lui si sono aggiunti una serie di ex campioni del Grande Slam ed ex giocatori professionisti, tra cui John McEnroe, Boris Becker, Mats Wilander, Justine Henin, Tim Henman, Laura Robson e Alex Corretja, che sono apparsi come parte della copertura in studio Cube di Eurosport International insieme alla conduttrice esordiente Rachel Stringer, per avvicinare gli spettatori all'azione e ai loro eroi del tennis.

In qualità di "casa del tennis", Eurosport si avvarrà di un maggiore coinvolgimento per la sua copertura e i suoi contenuti tennistici in vista della sua copertura esclusiva in tutta Europa (Francia esclusa) del secondo torneo del Grande Slam dell'anno, che si terrà a maggio al Roland-Garros.

