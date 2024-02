Dorothea Wierer, dal Biathlon a Talent Olimpica per Parigi 2024 🥇 con Warner Bros. Discovery

Concomitante la notizia del ritiro dalle gare di Coppa del mondo di biathlon per questo finale di stagione invernale, Dorothea Wierer annuncia che sarà talent olimpica a Parigi 2024 in esclusiva per Warner Bros. Discovery broadcaster ufficiale dei Giochi.

Icona dello sport italiano, 4 volte campionessa del mondo e vincitrice di 3 storiche medaglie olimpiche di biathlon, Dorothea Wierer ha partecipato quest’anno alla sua quindicesima Coppa del mondo con un palmares di 2 titoli Generali e 3 di Specialità fra Inseguimento,Individuale e Mass Start per un totale di 18 vittorie in 63 podi.Già opinionista dietro le quinte dei poligoni mondiali di Nove Mesto, a Parigi 2024 Dorothea farà parte di un autorevole team di talent olimpici di Eurosport, italiani e internazionali, alla scoperta dei Giochi par la sua naturale propensione, linguistica e sportiva, di atleta globale.

Dorothea Wierer:

«Sono molto felice di poter seguire da vicino i Giochi Olimpici di Parigi con Eurosport e Warner Bros. Discovery. Da atleta di uno sport invernale, seguire le Olimpiadi estive da inviata sarà speciale e bellissimo».

Home of the Olympics in 49 paesi europei di Parigi 2024, Milano-Cortina 2026, Los Angeles 2028 e dei Giochi Invernali 2030 fino a Brisbane 2032, Warner Bros. Discovery trasmetterà le prossime Olimpiadi dal 26 luglio 2024 per tre settimane di emozioni e medaglie da vivere in diretta integrale e on demand: oltre 3800 orea Cinque Cerchi distribuite su 30 canali di Discovery+.