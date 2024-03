Europei Calcio Germania 2024, calendario 31 partite in chiaro Rai. Tutto il torneo solo su Sky

Mentre i campionati nazionali di calcio entrano nella loro fase finale con le ultime giornate dei singoli tornei, cresce l’attesa per gli Europei di calcio, che quest’anno vedranno la Nazionale Azzurra di Luciano Spalletti a difendere il titolo conquistato a Wembley nel 2021. Il 14 giugno ci sarà il fischio della 17esima edizione di UEFA EURO 2024, che si concluderà dopo un mese con la finale di Berlino.

In campo tante stelle internazionali, e fuori dal campo la promessa di un’esemplare organizzazione sostenibile, mai vista nella storia del calcio, già considerata dall’ONU progetto pilota da estendere a tutti grandi eventi sportivi mondiali. “Road to zero” ha l’ambizioso obiettivo di ridurre drasticamente le emissioni: in Qatar ne vennero prodotte 7.000.000 tonnellate, in Germania si punta a portarle a 500.000 tonnellate.

Rai, in qualità di official broadcaster, trasmetterà per tutta la durata del torneo i 31 best match in chiaro su Rai1, Rai2, Rai SportHD e RaiPlay, oltre alla copertura radiofonica integrale dell’evento, garantendo così un’offerta cross-screen sempre più accessibile e adattabile alle esigenze di un pubblico in continua crescita.

La maglia azzurra è sempre garanzia di ascolti. Euro 2020 ha catalizzato l’attenzione di milioni di spettatori con una media di 7,6 milioni di audience per ciascuna delle 27 partite e di 14,5 milioni per le partite della nazionale italiana, intercettando di fatto tutto il pubblico televisivo nelle fasce delle partite su tutti i target commerciali. Ad integrazione di questi risultati strepitosi l’apporto digital che raddoppia sullo streaming live e contribuisce ad intercettare i target più giovani.

A integrazione dell’offerta live tanti i programmi di approfondimento che daranno voce a opinionisti, giornalisti e talent, anche con postazione social, per vivere a pieno l’emozione di questo grande e atteso evento offrendo inoltre diversi collegamenti con Casa Azzurri, con le fan zone delle città ospitanti e permetteranno di seguire la diretta integrale della conferenza stampa del giorno e le immagini dell’allenamento della squadra di Spalletti. La storica rubrica Notti Europee andrà in onda nel post-partita su Rai1, Dribbling Europei, su Rai2 nel primo pomeriggio e Diretta Azzurra su RaiSportHD, sarà il racconto ufficiale della Nazionale Italiana.

IL CALENDARIO DI EURO 2024 IN DIRETTA TELEVISIVA

Venerdì 14 giugno 2024, il Gruppo A si apre il torneo con la gara inaugurale tra Germania e Scozia, in programma a Monaco alle 21:00, con trasmissione in diretta su RAI 1 e SKY. Sabato 15 giugno, il Gruppo A vede Ungheria e Svizzera sfidarsi a Colonia alle 15:00, con trasmissione esclusiva su SKY. Nel frattempo, il Gruppo B presenta Spagna contro Croazia a Berlino alle 18:00, trasmesso su RAI 2 e SKY, seguito dall'incontro tra Italia e Albania a Dortmund alle 21:00 su RAI 1 e SKY. Domenica 16 giugno 2024, il Gruppo D vede la vincitrice dello spareggio A affrontare i Paesi Bassi ad Amburgo alle 15:00, trasmessa esclusivamente su SKY, mentre il Gruppo C vede Slovenia e Danimarca a Stoccarda alle 18:00, sempre su SKY. Il gruppo C continua con Serbia contro Inghilterra a Gelsenkirchen alle 21:00, trasmessa su RAI 1 e SKY.Il lunedì 17 giugno 2024, il Gruppo E presenta Romania contro la vincitrice dello spareggio B a Monaco alle 15:00, in esclusiva su SKY, seguito da Belgio contro Slovacchia a Francoforte alle 18:00, trasmesso su RAI 2 e SKY. La giornata si conclude con Austria contro Francia a Düsseldorf alle 21:00, in diretta su RAI 1 e SKY. Il martedì 18 giugno 2024, il Gruppo F vede Turchia contro la vincitrice dello spareggio C a Dortmund alle 18:00, esclusiva SKY, seguita da Portogallo contro Repubblica Ceca a Lipsia alle 21:00, trasmessa su RAI 1 e SKY.

La seconda giornata della fase a gironi si apre mercoledì 19 giugno con Croazia contro Albania ad Amburgo alle 15:00, esclusiva SKY, seguito da Germania contro Ungheria a Stoccarda alle 18:00, trasmesso su RAI 2 e SKY, e infine Scozia contro Svizzera a Colonia alle 21:00, su RAI 1 e SKY. Giovedì 20 giugno 2024, il Gruppo C presenta Slovenia contro Serbia a Monaco alle 15:00, esclusiva SKY, seguito da Danimarca contro Inghilterra a Francoforte alle 18:00, trasmesso su RAI 2 e SKY. La giornata si conclude con Spagna contro Italia a Gelsenkirchen alle 21:00, su RAI 1 e SKY.Il 21 giugno 2024, il Gruppo E vede Slovacchia contro la vincitrice dello spareggio B a Düsseldorf alle 15:00, esclusiva SKY, seguito da Paesi Bassi contro Austria a Berlino alle 18:00, sempre su SKY, e infine la Francia affronta la vincitrice dello spareggio A a Lipsia alle 21:00, trasmessa su RAI 1 e SKY. Il 22 giugno 2024, il Gruppo F vede la vincitrice dello spareggio C contro la Repubblica Ceca ad Amburgo alle 15:00, esclusiva SKY, seguita da Turchia contro Portogallo a Dortmund alle 18:00, trasmesso su RAI 2 e SKY, e infine Belgio contro Romania a Colonia alle 21:00, su RAI 1 e SKY.

Nella terza e decisiva giornata della fase a gironi, Domenica 23 giugno 2024, nel Gruppo A, la Svizzera affronta la Germania a Francoforte alle 21:00, con trasmissione in diretta su RAI 1 e SKY. Nel medesimo gruppo, la Scozia si scontra con l'Ungheria a Stoccarda, anch'essa alle 21:00, in esclusiva su SKY. Il lunedì 24 giugno, nel Gruppo B, la Croazia sfida l'Italia a Lipsia alle 21:00, con trasmissione su RAI 1 e SKY. Nello stesso gruppo, l'Albania affronta la Spagna a Düsseldorf, sempre alle 21:00, in esclusiva su SKY. Il martedì 25 giugno 2024, nel Gruppo D, i Paesi Bassi giocano contro l'Austria a Berlino alle 18:00, con trasmissione su RAI 2 e SKY, mentre la Francia affronta la vincitrice dello spareggio A a Dortmund, anch'essa alle 18:00, in esclusiva su SKY. Nel Gruppo C, l'Inghilterra si scontra con la Slovenia a Colonia alle 21:00, con trasmissione su RAI 1 e SKY, mentre la Danimarca affronta la Serbia a Monaco, anche alle 21:00, in esclusiva su SKY. Infine, mercoledì 26 giugno 2024, nel Gruppo E, la Slovacchia gioca contro la Romania a Francoforte alle 18:00, in esclusiva su SKY, mentre la vincitrice dello spareggio B sfida il Belgio a Stoccarda, sempre alle 18:00, con trasmissione su RAI 2 e SKY. Nel Gruppo F, la Repubblica Ceca affronta la Turchia ad Amburgo alle 21:00, in esclusiva su SKY, mentre la vincitrice dello spareggio C sfida il Portogallo a Gelsenkirchen, anche alle 21:00, con trasmissione su RAI 1 e SKY.

La fase ad eliminazione diretta dei campionati europei di calcio inizia il 29 giugno con gli ottavi di finale #1 e #2. La squadra 2A affronta la 2B a Berlino alle 18:00, in esclusiva su SKY, mentre la 1A sfida la 2C a Dortmund alle 21:00, trasmessa su RAI 1 e SKY. Il 30 giugno, gli ottavi di finale #3 e #4 vedono la 1C contro il 3D/E/F a Gelsenkirchen alle 18:00, esclusiva SKY, mentre la 1B affronta il 3A/D/E/F a Colonia alle 21:00, trasmessa su RAI 1 e SKY. Il 1 luglio, gli ottavi di finale #5 e #6 presentano il 2D contro il 2E a Düsseldorf alle 18:00, in esclusiva SKY, e la 1F contro il 3A/B/C a Francoforte alle 21:00, su RAI 1 e SKY. Il 2 luglio, gli ottavi di finale #7 e #8 vedono la 1E contro il 3A/B/C/D a Monaco alle 18:00, esclusiva SKY, mentre la 1D affronta il 2F a Lipsia alle 21:00, trasmessa su RAI 1 e SKY.

Il 5 luglio, i quarti di finale #1 e #2 vedono V39 contro V37 a Stoccarda alle 18:00, su RAI 2 e SKY, mentre V41 affronta V42 ad Amburgo alle 21:00, su RAI 1 e SKY. Il 6 luglio, i quarti di finale #3 e #4 presentano V40 contro V38 a Düsseldorf alle 18:00, su RAI 2 e SKY, e V43 contro V44 a Berlino alle 21:00, su RAI 1 e SKY.

Le semifinali si svolgono il 9 luglio, con V45 contro V46 a Monaco alle 21:00, su RAI 1 e SKY, seguite il 10 luglio da V47 contro V48 a Dortmund alle 21:00, trasmesse su RAI 1 e SKY. Infine, la grande finale è prevista per il 14 luglio a Berlino alle 21:00, trasmessa su RAI 1 e SKY.

