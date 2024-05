Uefa Europa League Finale 2024, ATALANTA - Bayer Leverkusen (diretta tv Sky Sport, Rai 1, DAZN)

Atalanta-Bayer Leverkusen, tutto pronto a Dublino (diretta Rai 1, Sky Sport, DAZN)

per la finale di Europa League ad un passo dalla storia.

Tutti gli occhi sono puntati sulla Dublin Arena, in Irlanda, che ospiterà la finale di UEFA Europa League 2023/24 tra l'Atalanta, debuttante in una finale europea, e il Bayer Leverkusen, neo-campione della Bundesliga.

L'unica precedente semifinale UEFA dell'Atalanta prima di questa stagione è stata la sconfitta per 4-2 contro il Mechelen nella Coppa delle Coppe 1987/88 e non ha partecipato alle competizioni UEFA nel 2022/23 dopo aver ottenuto l'ottavo posto in Serie A. Questa è anche la prima finale di Europa League per il Leverkusen, anche se ha vinto la Coppa UEFA nel 1988, battendo gli spagnoli dell'Espanyol nonostante la sconfitta dell'andata per 3-0. Tre gol in 24 minuti del secondo tempo li hanno riportati in parità nel ritorno in casa, prima del successo per 3-2 ai rigori. Il club tedesco ha anche raggiunto la finale di UEFA Champions League nel 2002, perdendo 2-1 contro il Real Madrid all'Hampden Park di Glasgow. In questa stagione l'Atalanta di Gian Piero Gasperini si è classificata in testa al Gruppo D con quattro vittorie e due pareggi nelle sei partite disputate, prima di affrontare nuovamente lo Sporting CP, secondo classificato, negli ottavi di finale, vincendo per 3-2 (1-1 a, 2-1 h). La vittoria per 3-0 all'andata ad Anfield è stata la base per l'eliminazione ai quarti di finale del Liverpool, nonostante la sconfitta per 1-0 in casa, e ha preparato la semifinale con il Marsiglia, che si è aperta con un pareggio per 1-1 in Francia, prima che Ademola Lookman, Matteo Ruggeri e El Bilal Toure segnassero nella vittoria per 3-0 all'andata allo Stadio di Bergamo.

Il Leverkusen ha vinto il Gruppo H come unica squadra con un record del 100%, segnando 19 gol e subendone solo tre, prima di affrontare nuovamente il Qarabag, secondo classificato, negli ultimi 16 anni. Lo spareggio si è concluso con una vittoria aggregata per 5-4: il Leverkusen ha rimontato il 2-0 sia all'andata in Azerbaigian (2-2) che al ritorno in casa (3-2), con il sostituto Patrik Schick che ha segnato due volte nei tempi supplementari in quest'ultima partita. I Die Werkself hanno poi sconfitto i campioni della UEFA Europa Conference League 2022/23 del West Ham nei quarti di finale (2-0 h, 1-1 a) per raggiungere la seconda semifinale consecutiva di Europa League contro la Roma. Sconfitta per 1-0 all'andata 12 mesi prima, la squadra di Xabi Alonso ha preso il controllo della situazione con una vittoria per 2-0 all'andata a Roma, ma si è poi ritrovata sotto per 0-2 in casa prima di salvarsi grazie a un autogol all'82° minuto e a un pareggio all'ultimo respiro di Josip Staniši? (90+7) che ha allungato l'imbattibilità del Leverkusen a un record di 49 partite in tutte le competizioni.

I PRECEDENTI TRA ATALANTA E BAYER LEVERKUSEN - Gli unici precedenti tra le due squadre risalgono agli ottavi di finale di Europa League 2021/22. L'Atalanta di Gasperini vinse l'andata per 3-2 in casa, con Florian Wirtz e Amine Adli che fornirono un assist ciascuno, e il pareggio rimase in bilico finché Jeremie Boga non segnò l'unico gol una settimana dopo in Germania. I giocatori del Leverkusen Jeremie Frimpong e Wirtz hanno saltato il secondo turno per infortunio.

LA FINALE DI UEFA EUROPA LEAGUE IN DIRETTA SU SKY



Atalanta e Fiorentina. In dieci giorni. I dieci giorni delle finali europee di Europa League, Conference League e Champions League. Il primo appuntamento da segnare sul calendario è Atalanta-Bayer Leverkusen, finale di Europa League, mercoledì 22 maggio. Calcio d'inizio alle ore 21 con ampio pre partita dalle 19:30. Una settimana esatta dopo, mercoledì 29 maggio 2024, sarà il momento di Fiorentina-Olympiakos, la finale di Conference League. E sabato 1 giugno la finale di Champions League: Borussia Dortmund contro Real Madrid.

Atalanta e Fiorentina. In dieci giorni. I dieci giorni delle finali europee di Europa League, Conference League e Champions League. Tutte da seguire live su Sky Sport e in streaming su NOW. Il primo appuntamento da segnare sul calendario è Atalanta-Bayer Leverkusen, finale di Europa League, mercoledì 22 maggio. Calcio d'inizio alle ore 21 con ampio pre partita dalle 19:30. Una settimana esatta dopo, mercoledì 29 maggio 2024, sarà il momento di Fiorentina-Olympiakos, la finale di Conference League (visibile anche in chiaro su TV8). E sabato 1 giugno la finale di Champions League: Borussia Dortmund contro Real Madrid.

Non mancherà lo spettacolo di Sky Sport 4K, per vivere al meglio le tre finali europee. Ampi studi pre e post partita e non solo. Tutta la giornata delle finali sarà naturalmente live su Sky Sport 24 con gli avvicinamenti scanditi da collegamenti con gli inviati Sky nelle sedi delle tre finali (Dublino, Atene e Londra), ospiti in studio e sul posto e tutti gli approfondimenti.Anche skysport.it seguirà tutto, con sezioni speciali dedicate alle finali di Inter, Roma e Fiorentina. Liveblog, news in tempo reale, video e foto per farvi vivere l'attesa e le partite in rete assieme a noi, sui vostri smartphone, tablet o pc.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

Nerazzurri in cerca del primo storico trofeo europeo. Hanno vinto i 2 precedenti. Terza finale europea dei tedeschi, una vinta (coppa UEFA) e una persa (UCL).



LA FINALE DI UEFA EUROPA LEAGUE IN DIRETTA SU RAI 1



È già il punto più alto mai raggiunto dall'Atalanta, ma quella di Dublino potrebbe addirittura diventare una notte indimenticabile. Perché contro gli invincibili del Bayer Leverkusen, imbattuti in stagione e freschi campioni di Bundesliga, i nerazzurri di Gasperini possono conquistare il primo trofeo internazionale della loro storia.

Non sarà affatto semplice, perché i tedeschi, come hanno dimostrato nella doppia semifinale contro la Roma, sanno soffrire fino al 90' (e oltre), e non mollano mai: non si finisce un campionato senza perdere mai, del resto, se oltre alle doti tecniche - occhio alla velocità di Adli e Frimpong - non si possiedono anche carattere e grinta. Che poi sono le stesse armi alle quali si affideranno Koopmeiners e compagni: senza l'infortunato De Roon - unico indisponibile - spazio alla fantasia di Pasalic ma, soprattutto, fiducia in attacco alla potenza di Scamacca, cinque gol nelle ultime sei partite, e alla raffinatezza di De Ketelaere.

Atalanta-Bayer Leverkusen - calcio d'inizio alle 21.00 - sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e Rai Play, a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1: commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, interviste e interventi da bordo campo di Andrea Riscassi. In studio, con Simona Rolandi, Lele Adani e Bruno Giordano. Al termine del match ampio postpartita prima su Rai 1 e poi dalle 23:30 su Rai Sport HD.

LA FINALE DI UEFA EUROPA LEAGUE IN DIRETTA SU DAZN

L'attesa è quasi terminata: mercoledì, a Dublino, Atalanta e Bayer Leverkusen si giocano la finalissima di Europa League. In 90 minuti (e forse più), le due squadre si contendono la possibilità di vincere un trofeo. Sarebbe il primo europeo per entrambe, con Gasperini a caccia del suo primo titolo in assoluto da quando allena la Dea. L'Atalanta ha blindato il campionato, chiudendo in zona Champions e qualificandosi a prescindere da come finirà la finale di Dublino. Certo, dopo aver perso la finale di Coppa Italia a Roma con la Juventus, la pressione si è alzata: la Dea ha fatto una grande stagione e terminarla senza trofei sarebbe davvero un peccato. La squadra, però, è arrivata di nuovo in Champions e la stagione è già straordinaria. Un titolo sarebbe la ciliegina sulla torta e il culmine del ciclo di Gasperini. E dopo tanti anni a stupire l'Italia e adesso l'Europa, la Dea vuole coronare un lunghissimo percorso.

Appuntamento in diretta streaming su DAZN disponibile su Mobile (iPhone, iPad, Smartphone e tablet Android, Tablet Amazon Fire), Televisioni (Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG Smart TV, Smartcast, Panasonic Smart TV, Samsung Tizen TV, Sony Android TV, TIMVISION Box, Hisense TV, Sky Q) e Gaming (PlayStation 4, Pro, PlayStation 5, Xbox One, One S, Xbox One X, Xbox Series X | S).

Il kickoff della finale di Europa League è in programma mercoledì 22 maggio alle ore 21.00. La telecronaca della partita sarà affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Dario Marcolin. Inviato a Dublino Tommaso Turci. con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

