Serie A 2024 - 2025, Calendario dalla 4a alla 13a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

La Serie A Enilive va alla pausa di settembre con quattro formazioni in testa alla classifica con 7 punti: due come da pronostico (Inter e Juventus) e due sorprese che sono partite molto bene come Torino e Udinese. Tra le note positive di questo avvio di stagione anche Empoli ed Hellas Verona, mentre Milan e Roma devono ancora trovare la giusta quadratura, ma tutte avranno ora l'opportunità di assemblare al meglio i nuovi arrivi. Archiviata la terza giornata di Serie A Enilive, si tornerà in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. L'Italia sarà impegnata nella Nations League con due sfide importanti: la prima si terrà sabato 6 settembre a Parigi contro la Francia alle 20:45, mentre la seconda avrà luogo a Budapest, lunedì 9 settembre alla stessa ora, contro Israele.

La programmazione televisiva della 4a giornata della Serie A 2024/2025 si apre sabato 14 settembre con tre incontri: Como contro Bologna alle 15:00, seguito da Empoli contro Juventus alle 18:00, entrambi in esclusiva su DAZN. La serata si chiude con il match delle 20:45 tra Milan e Venezia, che sarà trasmesso in co − esclusiva su DAZN e Sky.

Domenica 15 settembre si parte con la partita delle 12:30, Genoa contro Roma, disponibile solo su DAZN. Nel pomeriggio, alle 15:00, ci saranno due partite: Atalanta contro Fiorentina e Torino contro Lecce, entrambe in esclusiva DAZN. Alle 18:00, DAZN e Sky trasmetteranno in co − esclusiva Cagliari contro Napoli, mentre la giornata di domenica si chiuderà con il posticipo delle 20:45 tra Monza e Inter, visibile solo su DAZN.

Lunedì 16 settembre si concluderà la 4a giornata con due partite: Parma contro Udinese alle 18:30 in esclusiva su DAZN, e il match delle 20:45 tra Lazio e Hellas Verona, che sarà trasmesso in co − esclusiva da DAZN e Sky.

Anche quest’anno DAZN trasmetterà in esclusiva 7 partite su 10, mentre le altre tre saranno in co − esclusiva DAZN/Sky (il match serale del sabato, la gara domenicale delle 18 e il Monday Night):

SERIE A ENILIVE 2024/2025 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE



4a GIORNATA

14/09/2024 Sabato 15.00 COMO − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

14/09/2024 Sabato 18.00 EMPOLI − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

14/09/2024 Sabato 20.45 MILAN − VENEZIA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 15/09/2024 Domenica 12.30 GENOA − ROMA ESCLUSIVA DAZN

15/09/2024 Domenica 15.00 ATALANTA − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

15/09/2024 Domenica 15.00 TORINO − LECCE ESCLUSIVA DAZN

15/09/2024 Domenica 18.00 CAGLIARI − NAPOLI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 15/09/2024 Domenica 20.45 MONZA − INTER ESCLUSIVA DAZN

16/09/2024 Lunedì 18.30 PARMA − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

16/09/2024 Lunedì 20.45 LAZIO − HELLAS VERONA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

5a GIORNATA

20/09/2024 Venerdì 18.30 CAGLIARI − EMPOLI DAZN

20/09/2024 Venerdì 20.45 HELLAS VERONA − TORINO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 21/09/2024 Sabato 15.00 VENEZIA − GENOA DAZN

21/09/2024 Sabato 18.00 JUVENTUS − NAPOLI * DAZN

21/09/2024 Sabato 20.45 LECCE − PARMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 22/09/2024 Domenica 12.30 FIORENTINA − LAZIO DAZN

22/09/2024 Domenica 15.00 MONZA − BOLOGNA DAZN

22/09/2024 Domenica 18.00 ROMA − UDINESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 22/09/2024 Domenica 20.45 INTER − MILAN * DAZN

23/09/2024 Lunedì 20.45 ATALANTA − COMO DAZN

6a GIORNATA

27/09/2024 Venerdì 20.45 MILAN − LECCE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 28/09/2024 Sabato 15.00 UDINESE − INTER DAZN

28/09/2024 Sabato 18.00 GENOA − JUVENTUS DAZN

28/09/2024 Sabato 20.45 BOLOGNA − ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 29/09/2024 Domenica 12.30 TORINO − LAZIO DAZN

29/09/2024 Domenica 15.00 COMO − HELLAS VERONA DAZN

29/09/2024 Domenica 15.00 ROMA − VENEZIA DAZN

29/09/2024 Domenica 18.00 EMPOLI − FIORENTINA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 29/09/2024 Domenica 20.45 NAPOLI − MONZA DAZN

30/09/2024 Lunedì 20.45 PARMA − CAGLIARI DAZN

7a GIORNATA

04/10/2024 Venerdì 18.30 NAPOLI − COMO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 04/10/2024 Venerdì 20.45 HELLAS VERONA − VENEZIA DAZN

05/10/2024 Sabato 15.00 UDINESE − LECCE DAZN

05/10/2024 Sabato 18.00 ATALANTA − GENOA DAZN

05/10/2024 Sabato 20.45 INTER − TORINO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 06/10/2024 Domenica 12.30 JUVENTUS − CAGLIARI DAZN

06/10/2024 Domenica 15.00 BOLOGNA − PARMA DAZN

06/10/2024 Domenica 15.00 LAZIO − EMPOLI DAZN

06/10/2024 Domenica 18.00 MONZA − ROMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 06/10/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA − MILAN DAZN

8a GIORNATA

19/10/2024 Sabato 15.00 COMO − PARMA DAZN

19/10/2024 Sabato 15.00 GENOA − BOLOGNA DAZN

19/10/2024 Sabato 18.00 MILAN − UDINESE DAZN

19/10/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 20/10/2024 Domenica 12.30 EMPOLI − NAPOLI DAZN

20/10/2024 Domenica 15.00 LECCE − FIORENTINA DAZN

20/10/2024 Domenica 15.00 VENEZIA − ATALANTA DAZN

20/10/2024 Domenica 18.00 CAGLIARI − TORINO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 20/10/2024 Domenica 20.45 ROMA − INTER * DAZN

21/10/2024 Lunedi 20.45 HELLAS VERONA − MONZA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

9a GIORNATA

25/10/2024 Venerdì 18.30 UDINESE − CAGLIARI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 25/10/2024 Venerdì 20.45 TORINO − COMO DAZN

26/10/2024 Sabato 15.00 NAPOLI − LECCE DAZN

26/10/2024 Sabato 18.00 BOLOGNA − MILAN DAZN

26/10/2024 Sabato 20.45 ATALANTA − HELLAS VERONA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 27/10/2024 Domenica 12.30 PARMA − EMPOLI DAZN

27/10/2024 Domenica 15.00 LAZIO − GENOA DAZN

27/10/2024 Domenica 15.00 MONZA − VENEZIA DAZN

27/10/2024 Domenica 18.00 INTER − JUVENTUS * CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 27/10/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA − ROMA DAZN

10a GIORNATA

29/10/2024 Martedì 18.30 CAGLIARI − BOLOGNA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 29/10/2024 Martedì 18.30 LECCE − HELLAS VERONA DAZN

29/10/2024 Martedì 20.45 MILAN − NAPOLI * DAZN

30/10/2024 Mercoledì 18.30 EMPOLI − INTER DAZN

30/10/2024 Mercoledì 18.30 VENEZIA − UDINESE DAZN

30/10/2024 Mercoledì 20.45 ATALANTA − MONZA DAZN

30/10/2024 Mercoledì 20.45 JUVENTUS − PARMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 31/10/2024 Giovedì 18.30 GENOA − FIORENTINA DAZN

31/10/2024 Giovedì 20.45 COMO − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

11a GIORNATA

02/11/2024 Sabato 15.00 BOLOGNA − LECCE DAZN

02/11/2024 Sabato 18.00 UDINESE − JUVENTUS DAZN

02/11/2024 Sabato 20.45 MONZA − MILAN CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 03/11/2024 Domenica 12.30 NAPOLI − ATALANTA DAZN

03/11/2024 Domenica 15.00 TORINO − FIORENTINA DAZN

03/11/2024 Domenica 18.00 HELLAS VERONA − ROMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 03/11/2024 Domenica 20.45 INTER − VENEZIA DAZN

04/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI − COMO DAZN

04/11/2024 Lunedì 18.30 PARMA − GENOA DAZN

04/11/2024 Lunedì 20.45 LAZIO − CAGLIARI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

12a GORNATA

07/11/2024 Giovedì 20.45 GENOA − COMO DAZN

08/11/2024 Venerdì 18.30 VENEZIA − PARMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 08/11/2024 Venerdì 20.45 LECCE − EMPOLI DAZN

09/11/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI − MILAN DAZN

09/11/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS − TORINO * CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 10/11/2024 Domenica 12.30 ATALANTA − UDINESE DAZN

10/11/2024 Domenica 15.00 FIORENTINA − HELLAS VERONA DAZN

10/11/2024 Domenica 15.00 ROMA − BOLOGNA DAZN

10/11/2024 Domenica 18.00 MONZA − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

13a GIORNATA

23/11/2024 Sabato 15.00 HELLAS VERONA − INTER DAZN

23/11/2024 Sabato 18.00 MILAN − JUVENTUS * DAZN

23/11/2024 Sabato 20.45 PARMA − ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 24/11/2024 Domenica 12.30 GENOA − CAGLIARI DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 COMO − FIORENTINA DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 TORINO − MONZA DAZN

24/11/2024 Domenica 18.00 NAPOLI − ROMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 24/11/2024 Domenica 20.45 LAZIO − BOLOGNA DAZN

25/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI − UDINESE DAZN

25/11/2024 Lunedì 20.45 VENEZIA − LECCE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

(*) Scelta ("pick") effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 8 del 5 luglio 2024.







