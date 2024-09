Il Canale FIFA+ arriva su Pluto TV: Contenuti Esclusivi e Imperdibili per i Fan del Calcio

Sinner va a caccia del secondo Slam in carriera. Di fronte c'è Taylor Fritz, n. 12 al mondo e primo statunitense in finale a New York dal 2006. Il match alle ore 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Tennis in streaming su NOW,. C'è un nuovo appuntamento con la storia per Jannik Sinner (diretta Sky Sport, NOW e in chiaro SuperTennis) che domenica alle ore 20, sull'Arthur Ashe Stadium di New York giocherà la finale degli US Open contro Taylor...