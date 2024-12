Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 20a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento al costo promozionale di 4,99€ al mese per i primi tre mesi e successivamente 9,99€ al mese. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 20a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

La ventesima giornata della Serie BKT 2024/25

La ventesima giornata della Serie BKT 2024/25, primo turno di ritorno, si prospetta intensa e ricca di spunti interessanti, con tutte le partite programmate per domenica 29 dicembre. L’anno calcistico si chiude con scontri che potrebbero rivelarsi decisivi per le sorti di molte squadre, sia nella corsa alla promozione sia nella lotta per evitare la retrocessione.

Il programma prende il via alle 12:30 con il derby lombardo tra Cremonese e Brescia. La sfida, commentata da Luca Gregorio, rievoca una lunga tradizione di confronti, con il Brescia leggermente avanti nelle statistiche storiche. Questo match sarà il primo banco di prova per entrambe le squadre, desiderose di iniziare il girone di ritorno con un risultato positivo.

Alle 15:00, cinque partite si giocano in contemporanea, offrendo un pomeriggio di grande spettacolo. A Bari, la squadra di casa affronta lo Spezia, con Samuele Ragusa alla telecronaca. La partita vedrà i pugliesi cercare di riscattarsi dopo una recente sconfitta, mentre lo Spezia punta sulle doti realizzative del giovane talento Francesco Pio Esposito. Contemporaneamente, al Stadio dei Marmi, la Carrarese ospita il Cesena in una sfida tra neopromosse, raccontata da Federico Marconi, mentre il Mantova sfida la Reggiana in un duello d’altri tempi che vedrà Federico Casna al commento. A Modena, il Südtirol proverà a scardinare la solida difesa dei canarini, con la partita affidata alla voce di Ivan Fusto, mentre il Sassuolo ospita il Cosenza al Mapei Stadium, un confronto descritto da Alessio Milone.

Nel tardo pomeriggio, alle 17:15, altri tre match animeranno il turno. Il Catanzaro, che si è distinto per la sua solidità, affronta la Salernitana, con Francesco Nigro a raccontare la sfida. Il Cittadella cerca invece di proseguire la sua striscia vincente contro il Palermo, con Alessandro Rimi al microfono. Infine, a Castellammare di Stabia, la Juve Stabia e il Frosinone si contendono punti preziosi per le rispettive ambizioni, con la telecronaca di Pietro Scognamiglio.

A concludere questa intensa giornata calcistica, alle 19:30, il posticipo vede la Sampdoria sfidare il Pisa al Ferraris, una partita dal grande valore simbolico e tecnico, commentata da Cristiano Tognoli. I blucerchiati cercheranno di risalire la classifica, mentre i toscani, trascinati da un Gennaro Tutino in grande forma, vogliono continuare il loro cammino da record nel girone di ritorno.

DOMENICA 29 DICEMBRE 2024

ore 12:30 Serie B 20a Giornata: Cremonese vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Luca Gregorio

L'ultima giornata del 2024 coincide con la prima di ritorno del campionato 24/25 tutta in programma domenica 29 dicembre. Il 20° turno si apre alle 12:30 con il derby lombardo tra Cremonese e Brescia: le Rondinelle sono l’avversario più volte incontrato in campionato dalla formazione di Stroppa, con 43 precedenti, almeno sette in più rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo. Il bilancio sorride ai biancazzurri, che vantano 15 successi a fronte di 11 vittorie grigiorosse (17 i pareggi).



Telecronaca: Samuele Ragusa

Si affrontano Bari e Spezia: i pugliesi hanno perso l’ultima gara casalinga, interrompendo un’imbattibilità che durava da otto partite (3V, 5N) e dovranno fare attenzione a Francesco Pio Esposito che, in caso di gol, diventerebbe il primo 2005 a raggiungere la doppia cifra di reti in una singola stagione di Serie BKT (al momento ne ha nove).



Telecronaca: Federico Marconi

Allo "Stadio dei Marmi" andrà in scena la sfida tra due neopromosse che stanno sorprendendo in campionato ma che attraversano momenti opposti. Da un lato, la Carrarese, davanti al proprio pubblico, ha blindato la porta registrando cinque clean sheet consecutivi. Dall’altro, il Cesena arriva da tre sconfitte consecutive in trasferta, le ultime due senza segnare, e potrebbe dover fare ancora a meno di Cristian Shpendi: senza l’attaccante, il Cavalluccio ha realizzato un solo gol in tre partite e non ha mai vinto nel torneo in corso.



Telecronaca: Federico Casna

Nella sfida contro il Mantova, la Reggiana cercherà di espugnare il campo dei biancorossi per la seconda volta in otto precedenti in B (5N, 2P), dopo il successo per 2-0 del 25 ottobre 1959. Per riuscirci, potrà contare su Antonio Vergara: il classe 2003 (4G+3A) è il più giovane giocatore con almeno tre gol e tre assist in questo campionato.



Telecronaca: Ivan Fusto

Il Modena, impegnato contro il Südtirol, punta a proseguire il momento positivo dopo aver registrato tre vittorie e quattro pareggi nelle ultime sette gare di campionato, formazione capace di rimanere imbattuta dal periodo tra marzo e settembre 2014, quando raggiunse una serie di 17 risultati utili consecutivi.



Telecronaca: Alessio Milone

Alle 15:00 si disputano ben cinque gare, tra cui il testa-coda tra Sassuolo e Cosenza. I neroverdi, vogliosi di riscatto dopo la sconfitta contro il Pisa, hanno vinto le ultime sei partite in casa in Serie BKT e l’ultima squadra a fare meglio è stata il Genoa nel finale della stagione 2022/23, con otto vittorie consecutive che valsero la promozione in Serie A.



Telecronaca: Francesco Nigro

In Salernitana-Catanzaro si affrontano la squadra con il maggior numero di pareggi in questa Serie BKT (i giallorossi, 12) e la seconda squadra per numero di sconfitte (i granata, a quota nove, meno solo del Südtirol con 12).



Telecronaca: Alessandro Rimi

Il Cittadella, dopo i successi contro Reggiana e Südtirol, cercherà contro il Palermo la terza vittoria consecutiva, che manca dal periodo novembre-dicembre 2023 (quando ne ottenne cinque). I rosanero, dal canto loro, hanno perso le ultime due trasferte in Serie BKT e non arrivano a tre sconfitte esterne di fila dal periodo settembre-ottobre 2022.



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Il Frosinone farà visita alla Juve Stabia, cercando di risalire ulteriormente la classifica dopo aver ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque partite (2P), mentre le Vespe, dopo cinque risultati utili consecutivi (3V, 2N), hanno perso l’ultima gara di Serie BKT (1-2 contro la Reggiana) e solo una volta hanno subito due sconfitte di fila in questo campionato (a settembre contro Palermo e Modena).



Telecronaca: Cristiano Tognoli

Infine, nell’ultima gara del 2024, il Pisa, secondo della classe, sfiderà la Sampdoria. I nerazzurri, dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Sassuolo, hanno superato i 38 punti nelle prime 19 gare di Serie BKT per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria (40), mentre i blucerchiati cercheranno punti fondamentali per la salvezza e potranno contare su Gennaro Tutino; infatti, quella toscana è la formazione contro cui ha segnato più gol in Serie BKT: cinque, come contro Ascoli e Venezia.

