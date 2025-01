Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 21a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento al costo promozionale di 4,99€ al mese per i primi tre mesi e successivamente 9,99€ al mese. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 21a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La 21ª giornata della Serie BKT, in programma domenica 12 gennaio 2025, si apre con la sfida tra Salernitana e Sassuolo alle 12:30, con Alex Milone al commento. I neroverdi, galvanizzati dal netto successo per 4-0 dell'andata, puntano a bissare la vittoria mantenendo la porta inviolata, un obiettivo mai raggiunto prima contro i campani in Serie BKT.

Alle 15:00, il pomeriggio calcistico propone sei match intriganti. Al San Vito-Gigi Marulla, il Cosenza affronta il Mantova, con la telecronaca di Francesco Nigro. Dopo la sconfitta per 2-3 dell'andata, i calabresi cercano riscatto e vogliono evitare di subire una seconda sconfitta stagionale contro una neopromossa, come accaduto contro il Catanzaro nella scorsa stagione. Al Benito Stirpe, il Frosinone ospita la Cremonese, raccontata da Pietro Scognamiglio. Con una vittoria già ottenuta all'andata grazie a Vazquez, i ciociari puntano a consolidare il loro dominio casalingo contro i grigiorossi.

A Palermo, i rosanero affrontano il Modena, con Luca Gregorio a narrare il match. Dopo il pareggio dell'andata, il Palermo cerca la 19ª vittoria contro i canarini per mantenere viva la tradizione positiva. Al Mapei Stadium, la Reggiana sfida il Bari, con Fernando Siani al microfono. Il match, equilibrato all'andata con un 2-2, promette di essere un’altra battaglia combattuta. Sempre alle 15:00, al Picco, lo Spezia ospita la Juve Stabia, con la telecronaca di Alessandro Rimi. Dopo il 3-0 netto dell'andata, i liguri puntano a replicare la prestazione per mantenere il passo delle prime. Infine, al Druso, il Südtirol accoglie il Catanzaro, con Riccardo Morelli al commento. I biancorossi, mai vittoriosi nei tre precedenti contro i calabresi, cercheranno di invertire il trend con una prestazione solida.

Alle 17:15, il Cesena affronta il Cittadella al Manuzzi, con Federico Casna alla telecronaca. Dopo il successo per 2-0 dell'andata, i romagnoli puntano a replicare l'impresa, un risultato che manca dal 2016/17. La giornata si chiude alle 19:30 con la sfida tra Brescia e Sampdoria, raccontata da Gianpiero Foglia Manzillo. Le Rondinelle, vincitrici per 1-0 all'andata, vogliono completare la doppia vittoria stagionale contro i blucerchiati, un traguardo che manca dal 1979.

Lunedì 13 gennaio 2025, alle 20:30, il turno si chiude con il derby toscano tra Pisa e Carrarese, con Ivan Fusto al commento. I gialloblù, vincitori per 1-0 nell’unico precedente in Serie BKT, puntano a confermare il dominio storico contro i nerazzurri, aggiungendo un altro capitolo memorabile alla rivalità regionale.

DOMENICA 12 GENNAIO 2025

ore 12:30 Serie B 21a Giornata: Salernitana vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Alex Milone

Dopo il successo nella gara di andata (4-0, il 23 novembre 2024), il Sassuolo potrebbe vincere senza subire gol due sfide di fila contro la Salernitana per la prima volta in Serie BKT.



Telecronaca: Francesco Nigro

Dopo aver perso nella gara di andata contro il Mantova (2-3), il Cosenza potrebbe perdere entrambe le sfide stagionali contro una formazione neopromossa per la seconda volta negli ultimi due campionati di Serie BKT (0-2 sia all’andata che al ritorno vs Catanzaro nello scorso torneo)



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Dopo l’1 a 0 dell’andata con gol di Vazquez, il Frosinone cerca la terza vittoria (su nove precedenti) contro la Cremonese in Serie BKT (4N, 3P), entrambi i successi sono arrivati in gare casalinghe: 1-0 il 1° novembre 2020 e 2-1 il 9 aprile 2022.



Telecronaca: Luca Gregorio

Dopo il pareggio dell’andata, Il Palermo cerca la 19a vittoria contro il Modena in Serie BKT (18V, 15N, 10P). Solo contro Hellas Verona (22) e Brescia (19) i rosanero hanno ottenuto più successi nel campionato cadetto.



Telecronaca: Fernando Siani

La Reggiana ha alternato un pareggio (tre) a una vittoria (due) nelle ultime cinque partite contro il Bari in Serie BKT; dopo il 2-2 dello scorso novembre, le due formazioni potrebbero dividersi la posta in palio per più gare di fila nel campionato cadetto per la seconda volta dopo una striscia di tre match tra il 1942 e il 1951.



Telecronaca: Alessandro Rimi

Dopo il successo nella gara di andata (3-0, il 10 novembre 2024), lo Spezia potrebbe vincere due sfide di fila contro la Juve Stabia per la prima volta in Serie BKT.



Telecronaca: Riccardo Morelli

Il Südtirol non ha mai vinto nei tre precedenti contro il Catanzaro in Serie BKT registrando due sconfitte e un pareggio; contro nessun’altra squadra i biancorossi contano più gare senza successi nel torneo (tre anche contro Spezia e Frosinone), e inoltre solo contro Palermo e Modena (entrambi tre) hanno perso più gare nel campionato cadetto.



Telecronaca: Federico Casna

Dopo il successo nella gara di andata (2-0), il Cesena può vincere entrambe le gare stagionali contro il Cittadella per la seconda volta in Serie BKT, dopo esserci riuscito nel 2016/17, con Andrea Camplone in panchina.



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

Dopo il successo nella gara di andata (1-0), il Brescia può vincere due gare di fila contro la Sampdoria per la seconda volta in Serie BKT dopo il 1979; inoltre, le Rondinelle potrebbero conquistare la posta piena in entrambe le gare stagionali contro i blucerchiati per la prima volta nel campionato cadetto.

LUNEDI 13 GENNAIO 2025

ore 20:30 Serie B 21a Giornata: Pisa vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Ivan Fusto

La Carrarese ha vinto l’unico precedente contro il Pisa in Serie BKT (1-0 all’andata); quella toscana potrebbe diventare la seconda squadra contro cui i gialloblù vincono le prime due gare nel campionato cadetto dopo esserci riusciti contro il Casale nel 1947.

