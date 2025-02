Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 28a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Venerdì 28 febbraio 2025, alle 19:30, la Serie B riparte con la 28ª giornata, con la sfida tra Südtirol e Spezia in diretta. La telecronaca sarà affidata a Ivan Fusto. Gli altoatesini hanno mostrato una solida crescita difensiva, con tre clean sheet nelle ultime cinque giornate, lo stesso numero ottenuto nelle precedenti 26. La squadra di Valente punta a centrare la terza vittoria casalinga consecutiva, un evento che non si verifica da febbraio-marzo 2024. Lo Spezia, invece, continua la rincorsa alla promozione diretta, trovandosi a soli due punti dal Pisa secondo in classifica. Fondamentale per i liguri sarà ancora una volta Francesco Pio Esposito, capocannoniere del torneo con 13 reti. Il giovane attaccante potrebbe diventare il più giovane vincitore della classifica marcatori di Serie BKT dai tempi di Ciro Immobile nel 2011/12.

Sabato 1 marzo 2025, alle 15:00, la Carrarese ospita la Cremonese al Dei Marmi, con la telecronaca di Fernando Siani. I toscani hanno subito almeno due reti nelle ultime tre gare casalinghe, un'inversione di tendenza rispetto agli otto clean sheet ottenuti nelle precedenti dieci. Tra gli ospiti, occhio a Mattia Valoti, che cerca di segnare per la seconda trasferta consecutiva, evento che non gli capita da ottobre-novembre 2023. Alla stessa ora, il Cesena sfida la Salernitana al Manuzzi, con la telecronaca di Cristiano Tognoli. I bianconeri, ottavi in classifica, mirano ai playoff, ma devono sfatare il tabù granata: sette pareggi nelle ultime otto sfide contro la Salernitana, che non battono dal 3-0 dell'ottobre 2009. Sempre alle 15:00, il Frosinone ospita il Mantova allo Stirpe, con la telecronaca di Federico Casna. I ciociari non vincono da otto turni e non registravano una striscia negativa così lunga dal periodo dicembre 2020-febbraio 2021, quando arrivarono a dieci gare senza successi. Attenzione a Davis Mensah nel Mantova: l'attaccante ha già fornito sei assist in stagione, due dei quali proprio nella gara d'andata. Sempre alle 15:00, la Juve Stabia accoglie il Cittadella, con la telecronaca di Riccardo Morelli. Le Vespe, seste e neopromosse, sono imbattute da sette turni casalinghi (2V, 5N) e mirano a ottenere la quarta vittoria interna consecutiva, cosa che non accade dalla stagione 2012. I veneti, invece, stanno vivendo un'annata complicata, con il peggior bottino di punti dopo 27 giornate negli ultimi otto anni.

Alle 17:15, il big match della giornata vedrà il Sassuolo capolista affrontare il Pisa secondo al Mapei Stadium, con la telecronaca di Pietro Scognamiglio. I neroverdi hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite e potrebbero stabilire un record difensivo storico con il quinto clean sheet consecutivo. Il Pisa, invece, cercherà di interrompere la striscia affidandosi a Mattéo Tramoni, già decisivo nella gara d'andata con una doppietta. L'attaccante francese ha già segnato nove gol in stagione, uno in più rispetto alle due stagioni precedenti in Serie BKT con la maglia nerazzurra.

Domenica 2 marzo 2025, alle 15:00, il Catanzaro ospita la Reggiana, con la telecronaca di Federico Marconi. I giallorossi hanno perso solo due dei 15 precedenti casalinghi con gli emiliani in Serie BKT, ma uno di questi risale proprio all'ultima sfida interna del marzo 2024. Dopo due successi consecutivi, il Catanzaro potrebbe ottenere la terza vittoria di fila mantenendo la porta inviolata, evento che manca dal 1984. Alla stessa ora, il Modena affronta il Cosenza al Braglia, con la telecronaca di Gianpiero Foglia Manzillo. I canarini sono imbattuti in casa dal settembre scorso e hanno raccolto nove risultati utili consecutivi davanti al proprio pubblico. Contro il Cosenza vantano uno storico favorevole: mai sconfitti nel torneo cadetto. I calabresi, al contrario, hanno perso le ultime sei trasferte, una striscia negativa che non si verificava dal 2000. Sempre alle 15:00, il Palermo sfida il Brescia al Barbera, con la telecronaca di Francesco Nigro. Due squadre che hanno deluso le aspettative: i rosanero vantano un'ottima tradizione contro i lombardi, con una sola sconfitta su 30 precedenti casalinghi in Serie BKT. Il Brescia, inoltre, non segna da tre gare consecutive.

Chiude la giornata, alle 17:15, la sfida tra Bari e Sampdoria al San Nicola, con la telecronaca di Alessandro Rimi. I blucerchiati non perdono contro i pugliesi nel torneo cadetto dal giugno 1981. Statistiche alla mano, la Sampdoria è la squadra che ha segnato meno reti su cross dalle fasce in questa stagione (due), mentre il Bari ha sfruttato questa soluzione con successo (11 gol), secondo solo al Catanzaro (13).

VENERDI 28 FEBBRAIO 2025

ore 19:30 Serie B 28a Giornata: Sudtirol vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Ivan Fusto

La 28a giornata di Serie BKT si apre venerdì 28 febbraio con la sfida tra Südtirol e Spezia: gli altoatesini hanno alzato il livello sul piano difensivo visti i tre clean sheet nelle ultime cinque giornate di campionato, tanti quanti nelle precedenti 26, e potrebbero inanellare tre vittorie casalinghe di fila nel campionato cadetto per la prima volta dopo un anno esatto (dal febbraio-marzo 2024). I liguri, saldamente al terzo posto a soli due punti di distanza dal Pisa secondo, continuano a inseguire la promozione diretta affidandosi soprattutto al loro bomber Francesco Pio Esposito, miglior marcatore del torneo con 13 gol (come Pietro Iemmello e Armand Laurienté): il centravanti a 19 anni potrebbe diventare a fine stagione il più giovane vincitore della classifica cannonieri dal 2006/07, scalzando Ciro Immobile nel 2011/12 (22 anni).

SABATO 1 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 28a Giornata: Carrarese vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Fernando Siani

Una Carrarese che invece ha incassato almeno due reti nelle ultime tre gare casalinghe di campionato (otto in totale) dopo gli otto clean sheet nelle precedenti 10 accoglie invece la Cremonese quinta in classifica: tra i grigiorossi occhio a Mattia Valoti, che potrebbe andare a segno in due match esterni di fila in Serie BKT per la prima volta dall’ottobre-novembre 2023.



Telecronaca: Cristiano Tognoli

Il giorno seguente al Manuzzi il Cesena proverà a prosegurie la sua rincorsa ai playoff: attualmente ottavi in classifica, i bianconeri incontrano una Salernitana contro cui contano ben sette pareggi nelle ultime otto sfide in Serie BKT (1P) e che non battono più in generale nel torneo da un 3-0 risalente all’ottobre 2009. Più nel dettaglio, queste due formazioni hanno pareggiato tutti e cinque gli ultimi scontri diretti nella competizione: i granata, in particolare, non hanno mai impattato sei gare di fila contro una singola avversaria in serie cadetta (cinque, anche contro Lucchese, Padova e Pro Vercelli).



Telecronaca: Federico Casna

Resta invece in crisi il Frosinone che non vince da otto incontri (5N, 3P); l’ultima occasione in cui i ciociari hanno registrato più gare di fila senza successi risale al periodo tra dicembre 2020 e febbraio 2021 (10 in quel caso, con Alessandro Nesta in panchina). Allo Stirpe arriva per un delicato scontro salvezza un Mantova nel quale sarà certamente protagonista Davis Mensah, autore di sei assist in questo campionato di cui due proprio nel match di andata: tra gli attaccanti, solo Domenico Berardi (11) conta più passaggi vincenti.



Telecronaca: Riccardo Morelli

La sorprendente Juve Stabia, sesta da neopromossa, ospita invece il Cittadella: la formazione campana è rimasta imbattuta nelle ultime sette sfide casalinghe di Serie BKT (2V, 5N) incluse le tre più recenti; le Vespe potrebbero vincere quattro gare interne in un singolo campionato cadetto per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2012. Deludente fin qui invece il percorso dei granata con soli 30 punti conquistati in 27 gare disputate, il bottino più magro a questo punto del torneo nelle ultime otto stagioni.



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Il match clou di giornata è però senza ombra di dubbio lo scontro diretto in vetta tra il Sassuolo primo della classe e il Pisa secondo attualmente a cinque lunghezze dai neroverdi, impenetrabili nelle ultime giornate visti i quattro clean sheet consecutivi nelle ultime quattro uscite: mai nella loro storia gli emiliani non hanno subito gol in cinque partite di fila nel torneo cadetto. I toscani proveranno a sfondare il muro affidandosi a Mattéo Tramoni, che lo scorso dicembre decise la gara di andata all’Arena Garibaldi con una doppietta: l’attaccante del Pisa ha già realizzato nove reti in questo torneo, una in più di quelle segnate in tutte le due stagioni precedenti con la maglia nerazzurra nel torneo cadetto (otto).

DOMENICA 2 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 28a Giornata: Catanzaro vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Federico Marconi

Spettatore interessato ovviamente il Catanzaro quarto in classifica, che se la vedrà invece contro la Reggiana: i giallorossi hanno perso solo due dei 15 incroci casalinghi con gli emiliani in Serie BKT (7V, 6N), ma uno dei due ko risale proprio all’ultimo confronto interno con gli emiliani del 9 marzo 2024 (0-1 deciso dall’autogol di Andrea Fulignati). Dopo i due successi delle ultime due giornate, i calabresi potrebbero peraltro inanellare tre vittorie di fila mantenendo la porta inviolata nel campionato cadetto per la prima volta dal 1984.



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

Un Modena che invece non perde tra le mura amiche dallo scorso settembre e reduce da nove risultati utili consecutivi in casa (6V, 3N) ospita il Cosenza contro cui non ha mai perso al Braglia nel campuionato cadetto: considerando le squadre contro cui non hanno mai perso nella competizione, i Canarini hanno disputato più incontri solamente contro Parma (13), Ancona (10), Arezzo e Treviso (nove ciascuna). I calabresi, invece, hanno inanellato sei sconfitte nelle ultime sei trasferte di campionato e non registrano più ko esterni di fila addirittura dal 2000 (sette in quel caso).



Telecronaca: Francesco Nigro

Al Renzo Barbera si affrontano invece due delle squadre che finora hanno rispettato meno le aspettative, ovvero Palermo e Brescia. I rosanero hanno perso solamente uno dei 30 incontri interni disputati in Serie BKT contro i lombardi (16V, 13N), che peraltro non segnano da tre gare di fila in campionato: tra le formazioni affrontate almeno 20 volte nella competizione, contro nessuna i siciliani vantano meno sconfitte.



Telecronaca: Alessandro Rimi

Chiude infine il programma la sfida tra due formazioni di grande tradizione come Bari e Sampdoria, con i blucerchiati che non perdono contro i pugliesi nel torneo cadetto dal giugno 1981. Quella ligure è la formazione che ha segnato meno gol con cross provenienti dalle fasce in questo campionato, soltanto due (contro Salernitana e Cesena); di contro, il Bari ha realizzato 11 reti da questa situazione di gioco (come la Cremonese): meno solo del Catanzaro (13).

