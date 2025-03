Diritti Tv Serie B, nella volata finale 2024/25 pubblicati bandi pacchetti Highlights e Goal Day

La Lega Serie B apre le porte a nuove opportunità nel mercato dei diritti audiovisivi per la conclusione stagione 2024/2025. Nel Consiglio di Amministrazione, che si è tenuto allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano, prima della partita di Nations League Italia-Germania, il Presidente Paolo Bedin ha comunicato il lancio ufficiale di due nuovi pacchetti di diritti TV: "Goal Day" e "Highlights".

L'invito, rivolto a tutti gli operatori della comunicazione del mercato italiano che lavorano su piattaforme digitali terrestri, satellitari e internet (OTT) e dispositivi mobili. L'offerta contiene chiaramente le immagini delle partite dalla 31ª alla 38ª giornata del campionato in corso, nonché eventuali partite di playoff e playout.

Pacchetto "Highlights": 4 minuti di highlights per ogni partita - Il pacchetto "Highlights", disponibile a 70.000 euro IVA inclusa, è il più grande dell'accordo. Contiene gli highlights di tutte le partite della stagione sportiva del campionato di Serie B 2024/2025 nei giorni dal 31° al 38° e le partite di playoff e playout se giocate. I licenziatari potranno trasmettere in streaming non più di 4 minuti di contenuti per evento, solo in differita (non prima di 2 ore dalla conclusione della partita) e all'interno di programmi o rubriche di contenuti sportivi dedicati alla Serie B. Gli streaming saranno sia pay-per-view che in chiaro. A questo costo va aggiunto il costo di accesso fisso del segnale, che è di 11.750 euro più IVA.

Pacchetto "Goal Day": tutti i gol della giornata in un unico prodotto - Il pacchetto "Goal Day", più economico (30.000 euro + IVA), include "il set di foto eccellenti su tutti i gol segnati in ogni partita giocata in ogni giorno del campionato" dalla giornata 31ª alla giornata 38ª, compresi playoff e playout. Ancora una volta, le immagini saranno visualizzate solo in differita, mai prima di 2 ore dalla conclusione dell'ultima partita giocata quel giorno e mai contemporaneamente ad altre partite di Serie B giocate in giorni diversi. L'accesso al segnale per questo pacchetto costa 132 euro IVA inclusa per giornata di campionato e per singola partita di playoff/playout.

Entrambi i pacchetti sono disponibili su base non esclusiva. La LNPB si riserva infatti il diritto di utilizzare tale materiale anche a fini commerciali sul proprio sito istituzionale, sulla propria app e su altre piattaforme digitali, come il "LaB Channel" su Amazon Prime Video. Gli operatori interessati possono perseguire l'offerta fino alla 34ª giornata di campionato compresa, e l'adesione successiva sarà nulla. In caso di adesione successiva alla 31ª giornata, il corrispettivo sarà calcolato pro rata temporis in base alla durata effettiva del contratto di licenza.

All'ordine del giorno della riunione del Consiglio direttivo c'erano anche le misure antipirateria adottate nelle ultime settimane e la proposta di aggiungere standard di produzione per l'ultima parte del torneo e per le finali dei playoff e playout, a sottolineare l'impegno della Lega B nel miglioramento costante della qualità del prodotto.