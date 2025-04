Amstel Gold Race 2025 in Diretta Esclusiva su Eurosport / Discovery+ con le Star del Ciclismo

Dopo il Giro della Fiandre, per la prima volta in Italia anche l'Amstel Gold Race sarà trasmessa in esclusiva da Eurosport 1, domenica 20 aprile alle 14:30 e in streaming su Discovery+, (visibile su Sky, Dazn, Tim Vision e sul channel extra di Amazon Prime) e live streaming su Discovery+ con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser, protagonisti poi del post-gara sul CANALE YOUTUBE DI EUROSPORT ITALIA. preceduta dalla gara femminile in diretta dalle 12:30.

L’Amstel Gold Race non è una Monumento, ma è una Classica che vincono i migliori se nelle ultime cinque edizioni è stata stappata da Mathieu van der Poel e Wout van Aert, da Michal Kwiatkowski e Tadej Pogacar. Infine, da Thomas Pidcock corridore scenografico, fuoriclasse e oro olimpico del cross country, vincitore passionario della Strade Bianche, falco discesista, specialista del bagnato. Uno che insomma, quando il gioco si fa duro, comincia a giocare.

L’Amstel Gold Race è una corsa che divide le Fiandre dalle Ardenne, il passato prossimo del pavé al futuro incerto dei valloni. È una Classica di transizione dai berg alle côtes, dalle Fiandre al Brabante, passando dal Limburgo olandese. È la Classica più giovane col Title Sponsor più antico - quello di una birra che ha il nome del fiume che traversa Amsterdam - e quest’anno è anche La Pascale per scelta del plenilunio di primavera. Ballano i lupi e montano in sella, perché l’Amstel Gold Race è la Classica che tutti voglion fare, leoni delle Fiandre e maestri del pavé, perfino i velocisti e specialmente quegli scalatori che stanno per prendersi la scena.

L’Amstel Gold Race è un budello di curve, dossi e strettoie da quando Hermann Krott e Ton Vissers fondano l’Inter-Sport con l’obiettivo di collocare una corsa olandese tra i sacramenti fiamminghi e per non esser da meno scoprono salite e colline, nelle campagne brumose del Limburgo. Terre d’agguati e scivolate, di fiumiciattoli e ristagni, di curve e saliscendi in un labirinto stradale di meno di cento chilometri quadrati. Ma soprattutto, Krott e Vissers sono due imprenditori e così la corsa ha un Main Sponsor ancor prima di partire e un parterre de roi già al via della prima edizione nel 1966, mentre arrivano in trenta e primo su tutti Jean Stablinski scopritore di lì a poco della Foresta di Arenberg.

