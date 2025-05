Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 38a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 38a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Venerdì 9 maggio 2025 si gioca l’ultima giornata della regular season di Serie B, una serata da dentro o fuori per tante squadre e con dieci partite in contemporanea, tutte alle ore 20:30. I riflettori sono puntati su sfide che promettono emozioni, gol e verdetti cruciali, con la voce dei telecronisti pronta ad accompagnare ogni singolo momento.

Al Tombolato, Gianpiero Foglia Manzillo racconta Cittadella-Bari, match drammatico tra i veneti, penultimi e con un piede in Serie C, e i pugliesi che inseguono il sogno playoff. Il Bari ha storia e statistiche dalla sua parte, ma il Cittadella si gioca la vita calcistica davanti al suo pubblico. Al Marulla, Federico Casna è la voce di Cosenza-Cesena, partita che vede i rossoblù ormai retrocessi opposti a un Cesena rinato dopo il successo sul Palermo. I romagnoli vogliono chiudere bene una stagione altalenante e cercare un’ultima speranza playoff. Al Menti, Pietro Scognamiglio è pronto a narrare Juve Stabia-Reggiana, con le Vespe già ai playoff ma decise a non regalare nulla. La Reggiana, guidata da Davide Dionigi, è in grande forma e cerca il quarto successo consecutivo che sarebbe storico.

A Mantova, la voce di Matteo Vigliotti accompagna Mantova-Carrarese, scontro tra neopromosse con punti pesantissimi in palio: i virgiliani vogliono evitare i playout, mentre i toscani, reduci da un successo, puntano a chiudere il discorso salvezza. A Modena, Ivan Fusto racconta Modena-Brescia, sfida tra due squadre con la salvezza ancora da consolidare. I gialloblù hanno un piccolo margine, ma il Brescia è in crescita e cerca altri punti per restare in Serie B, in un confronto dal grande passato. A Palermo, Fernando Siani è il narratore di Palermo-Frosinone, partita decisiva per i rosanero che inseguono i playoff. Il Frosinone è avversario ostico, ma il Barbera vuole spingere i siciliani verso un finale col botto. Equilibrio nei precedenti, ma il Palermo deve vincere.

All’Arena Garibaldi, Francesco Nigro segue Pisa-Sudtirol, che ha il sapore di una festa: i nerazzurri celebrano la promozione in Serie A davanti al proprio pubblico, mentre gli altoatesini vogliono chiudere bene una stagione che li ha visti sempre in bilico. A Marassi, con Samuele Ragusa al microfono, c’è Sampdoria-Salernitana, un drammatico scontro salvezza tra due formazioni in grande difficoltà. I blucerchiati devono cancellare mesi disastrosi, ma la Salernitana ha mostrato segnali di risveglio: chi perde rischia di dire addio alla categoria. Al MAPEI Stadium, Matteo Gandini racconta Sassuolo-Catanzaro, passerella per i neroverdi già campioni e pronti a sollevare la Coppa Nexus. Ma il Catanzaro, squadra rivelazione, vuole rovinare la festa e difendere un prezioso posto nei playoff.

Infine, a La Spezia, Alessandro Rimi dà voce a Spezia-Cremonese, scontro diretto tra la terza e quarta in classifica. I liguri devono solo evitare la sconfitta per blindare la terza piazza, ma la Cremonese è la squadra più in forma del momento e sogna il colpaccio.

VENERDI 9 MAGGIO 2025

ore 20:30 Serie B 38a Giornata: Cittadella vs Bari (diretta)

Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

A una lunghezza di distanza dal Palermo c’è il Bari, che scenderà in campo in trasferta con il Cittadella, le cui sorti sono appese a un filo (i veneti sono penultimi a quota 36). Il favore della storia sorride ai pugliesi, sia per i precedenti (10 successi a tre) sia perché quella veneta è la formazione che da più incontri attende il successo in Serie BKT: otto (3N, 5P), ossia dalla vittoria per 1-0 contro la Juve Stabia del 1° marzo scorso.



Telecronaca: Federico Casna

Il Cesena va a far visita al Cosenza, neoretrocesso e senza alcuna ambizione di classifica: la squadra di Michele Mignani, dopo sette incontri consecutivi senza successi (4N, 3P), ha raccolto tre punti nell’ultima gara di Serie BKT (2-1 contro il Palermo) e potrebbe conquistare due vittorie di fila nel torneo cadetto solo per la terza volta in questa stagione (precedentemente nel novembre 2024 e tra febbraio e marzo scorsi).



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

La Juve Stabia affronta la Reggiana al Menti in una gara che mette in palio punti preziosi soprattutto in chiave salvezza: le Vespe infatti, quinte in classifica e già aritmeticamente certe di un posto ai playoff, ospitano la squadra emiliana, vittoriosa negli ultimi tre match di Serie BKT e alla ricerca del quarto successo consecutivo nella competizione che manca addirittura dal periodo tra maggio e giugno 1999. In particolare, nelle cinque gare con Davide Dionigi in panchina (3V, 2P), la Reggiana ha ottenuto le stesse vittorie collezionate nelle precedenti 15 partite nel torneo cadetto (5N, 7P).



Telecronaca: Matteo Vigliotti

Due delle tre squadre neopromosse in questa stagione di Serie BKT: il Mantova, alla ricerca di un successo fondamentale per rimanere nel torneo cadetto senza passare per i playout, ha vinto due delle ultime quattro gare interne di Serie BKT (2N) – inclusa la più recente (3-0 contro il Cesena) – conquistando lo stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti 10 partite casalinghe nella competizione (4N, 4P), mentre la Carrarese, reduce dal successo per 2-1 contro il Modena, vuole chiudere con una giornata d’anticipo il discorso salvezza ottenendo la seconda vittoria consecutiva nella competizione che manca ai toscani dal periodo tra dicembre 1947 e gennaio 1948.



Telecronaca: Ivan Fusto

Il Modena che ha un margine di cinque punti sulla zona playout e di sette punti sulla zona retrocessione, ospita la squadra che più spesso ha affrontato in Serie BKT: il Brescia, 81 volte. Le Rondinelle, dopo i risultati positivi contro Cittadella (vittoria 1-0) e Juve Stabia (0-0), cercano altri punti fondamentali per assicurarsi la permanenza nella categoria.



Telecronaca: Fernando Siani

Ci siamo quasi: mancano appena due turni di campionato (38ª giornata, seguito dal recupero della 34ª) e avremo tutti gli ultimi verdetti della regular season di questa Serie BKT 2024/25, dopo le promozioni già conquistate da Sassuolo e Pisa e la retrocessione del Cosenza. Vietato fare troppi calcoli per il Palermo, settimo a 48 punti, che ospiterà il Frosinone e dovrà cercare di conquistare tre punti per avvicinarsi sempre più alla conquista di un posto in zona playoff. Il bilancio tra le due formazioni è in totale equilibrio, con un successo a testa e tre pareggi, inclusi quelli maturati nei due match più recenti, terminati entrambi 1-1. Lo score dei siciliani però in questo momento vive una fase di calo, in virtù delle tre sconfitte nelle ultime quattro (1V), tante quante nelle precedenti 12 (6V, 3N, 3P).



Telecronaca: Francesco Nigro

Il Pisa affronta il Südtirol, 11° in classifica con gli stessi punti di Modena e Carrarese, per festeggiare al meglio la promozione ottenuta nella precedente giornata, nonostante la sconfitta sul campo del Bari (1-0). La squadra di Filippo Inzaghi ha già stabilito il proprio record sia di punti in una singola stagione di Serie BKT (72) sia di vittorie ottenute (22), conquistando la Serie A a 34 anni di distanza dall’ultima volta (1990/91).



Telecronaca: Samuele Ragusa

A Marassi, invece, Sampdoria e Salernitana si affrontano in un vero e proprio scontro diretto: infatti entrambe le squadre devono solo vincere per continuare a sperare nella salvezza diretta. Da una parte, i blucerchiati, nelle ultime 25 gare nel torneo cadetto, hanno conquistato solo tre successi segnando 21 gol, entrambi record negativi in questo periodo nella competizione. Dall’altra, gli amaranto hanno vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (1P) - tante quante nelle precedenti 17 (3V, 5N, 9P) - ma hanno guadagnato solo otto punti in trasferta nella Serie BKT 2024/25 (1V, 5N, 11P), restando a secco gol in otto delle ultime nove partite esterne.



Telecronaca: Matteo Gandini

A Reggio Emilia, il Sassuolo è pronto ad alzare la Coppa Nexus per festeggiare la vittoria del campionato con i propri tifosi al MAPEI Stadium, dove affronterà il Catanzaro che vince da sei partite (3N, 3P). La formazione calabrese, sesta in classifica, tenterà di difendere il posto conquistato in zona playoff, incalzata alle sue spalle da Palermo (48), Bari e Cesena (entrambe a 47 punti).



Telecronaca: Alessandro Rimi

A La Spezia invece, va in scena lo scontro tra la terza e quarta forza del campionato: agli Aquilotti (63 punti) basta non perdere contro la Cremonese (58 punti) per essere sicuri matematicamente del terzo posto in classifica. Dall’altro lato, la formazione guidata da Giovanni Stroppa, reduce da ben nove gare senza sconfitte (4V, 5N) è la squadra con la striscia d’imbattibilità aperta più lunga di tra quelle attualmente nel torneo cadetto e cercherà di chiudere al meglio un girone di ritorno che l’ha vista conquistare ben 32 punti, meno solo di Pisa (32) e Sassuolo (35).

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

