Serie A 2025-2026, calendario con anticipi e posticipi tv DAZN e Sky dalla 3a alla 12a giornata

Sport
mercoledì, 03 settembre 2025

La programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 seguirà un format distribuito su quattro giorni, con slot orari predefiniti:

  • Venerdì: 1 anticipo alle ore 20.45 (DAZN)

  • Sabato: 3 anticipi, rispettivamente alle ore 15.00 (DAZN), 18.00 (DAZN) e 20.45 (SKY + DAZN)

  • Domenica: 1 anticipo alle ore 12.30 (DAZN), 2 gare alle ore 15.00 (DAZN), 1 posticipo alle ore 18.00 (SKY + DAZN) e 1 posticipo alle ore 20.45 (DAZN)

  • Lunedì: 1 posticipo alle ore 20.45 (SKY + DAZN)

Già alla ripresa del campionato Juventus-Inter infiammerà la terza giornata, sabato 13 settembre alle 18.00, ma anche nel fine settimana successivo ci sarà da divertirsi con il Derby della Capitale, Lazio-Roma, in programma domenica 21 settembre all`ora di pranzo.

Spazio ai sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa in settimana: Martedì 23 settembre alle 17.00 c’è Cagliari-Frosinone, alle 18.30 Udinese-Palermo e alle 21.00 Milan-Lecce. Mercoledì invece si parte con Parma-Spezia alle 17.00 per proseguire con Verona-Venezia alle 18.30 e chiudere alle 21.00 con Como-Sassuolo. Giovedì le ultime due sfide: Genoa-Empoli alle 18.30 a seguire Torino-Pisa.

Juventus-Atalanta, invece, spicca nella quinta giornata, sabato 27 settembre alle 18.00, insieme a Milan-Napoli, prevista il giorno successivo alle 20.45. Domenica interessantissima alla sesta giornata, quella prima della prossima sosta, con Fiorentina-Roma alle 15.00, Napoli-Genoa alle 18.00 e Juventus-Milan in serata. Spazio a Estonia-Italia sabato 11 ottobre e a Italia-Israele (a Udine) il martedì successivo, prima di rituffarsi nella Serie A Enilive.

La settima giornata si apre con Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona sabato 18 ottobre alle 15.00 e si chiude con Cremonese-Udinese lunedì sera. In mezzo Roma-Inter si prende la scena sabato alle 20.45, ma anche Como-Juventus, domenica a pranzo, Atalanta-Lazio, sempre domenica alle 18.00, e Milan-Fiorentina in serata promettono spettacolo.

Sabato 25 ottobre alle 18.00 c`è Napoli-Inter, valevole per l`ottava giornata, domenica 26 il derby lombardo tra Cremonese e Atalanta alle 12.30, quello dell`appennino tra Fiorentina e Bologna alle 18.00 e Lazio-Juventus in serata per chiudere il turno.

Nemmeno il tempo di metabolizzare i risultati e si torna in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione: martedì alle 18.30 si gioca Lecce-Napoli, seguito da Atalanta-Milan. Mercoledì 29 si gioca il grosso del turno con Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma alle 18.30, Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e Inter-Fiorentina alle 20.45. La nona giornata termina giovedì con Cagliari-Sassuolo alle 18.30 e Pisa-Lazio alle 20.45.

Il primo week end di novembre ci regala Milan-Roma, domenica 2 novembre alle 20.45, mentre nella stessa giornata il Napoli accoglie il Como sabato alle 18.00, la Juve va a Cremona in serata, mentre domenica, sempre alle 18.00 c`è il derby emiliano tra Parma e Bologna.

A proposito di derby: sabato 8 novembre c`è quello della Mole, alle 18.00, Juventus-Torino. L`undicesima giornata, però si apre venerdì sera con la sfida tra neopromosse Pisa-Cremonese. Domenica a pranzo l`Atalanta accoglie il Sassuolo, mentre qualche ora dopo il Napoli va a Bologna (ore 15.00) e Inter-Lazio alle 20.45 mette nuovamente in pausa la Serie A Enilive: Estonia-Italia si gioca giovedì 13 novembre, mentre San Siro ospita Italia-Norvegia  domenica 16.

Alla ripresa, infine, si riparte col botto: Fiorentina-Juventus, è sabato 22 novembre alle 18.00, seguita da Napoli-Atalanta alle 20.45. Ciliegina sulla torta il derby di Milano, Inter-Milan, in programma domenica alle 20.45.

  SERIE A ENILIVE 2025/2026 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE      

3a GIORNATA

  • 13/09/2025 SABATO 15.00 CAGLIARI − PARMA ESCLUSIVA DAZN
  • 13/09/2025 SABATO 18.00 JUVENTUS − INTER * ESCLUSIVA DAZN
  • 13/09/2025 SABATO 20.45 FIORENTINA − NAPOLI  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 14/09/2025 DOMENICA 12.30 ROMA − TORINO ESCLUSIVA DAZN
  • 14/09/2025 DOMENICA 15.00 ATALANTA − LECCE ESCLUSIVA DAZN
  • 14/09/2025 DOMENICA 15.00 PISA − UDINESE ESCLUSIVA DAZN
  • 14/09/2025 DOMENICA 18.00 SASSUOLO − LAZIO  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 14/09/2025 DOMENICA 20.45 MILAN − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN
  • 15/09/2025 LUNEDI 18.30 VERONA − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN
  • 15/09/2025 LUNEDI 20.45 COMO − GENOA  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

4a GIORNATA

  • 19/09/2025 VENERDÌ 20.45 LECCE − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
  • 20/09/2025 SABATO 15.00 BOLOGNA − GENOA ESCLUSIVA DAZN
  • 20/09/2025 SABATO 18.00 VERONA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN
  • 20/09/2025 SABATO 20.45 UDINESE − MILAN CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 21/09/2025 DOMENICA 12.30 LAZIO − ROMA ESCLUSIVA DAZN
  • 21/09/2025 DOMENICA 15.00 CREMONESE − PARMA ESCLUSIVA DAZN
  • 21/09/2025 DOMENICA 15.00 TORINO − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN
  • 21/09/2025 DOMENICA 18.00 FIORENTINA − COMO  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 21/09/2025 DOMENICA 20.45 INTER − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
  • 22/09/2025 LUNEDÌ 20.45 NAPOLI − PISA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

5a GIORNATA

  • 27/09/2025 SABATO 15.00 COMO − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN
  • 27/09/2025 SABATO 18.00 JUVENTUS − ATALANTA * ESCLUSIVA DAZN
  • 27/09/2025 SABATO 20.45 CAGLIARI − INTER  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 28/09/2025 DOMENICA 12.30 SASSUOLO − UDINESE ESCLUSIVA DAZN
  • 28/09/2025 DOMENICA 15.00 PISA − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN
  • 28/09/2025 DOMENICA 15.00 ROMA − VERONA ESCLUSIVA DAZN
  • 28/09/2025 DOMENICA 18.00 LECCE − BOLOGNA  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 28/09/2025 DOMENICA 20.45 MILAN − NAPOLI * ESCLUSIVA DAZN
  • 29/09/2025 LUNEDÌ 18.30 PARMA − TORINO ESCLUSIVA DAZN
  • 29/09/2025 LUNEDÌ 20.45 GENOA − LAZIO  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

6a GIORNATA

  • 03/10/2025 VENERDÌ 20.45 VERONA − SASSUOLO  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 04/10/2025 SABATO 15.00 LAZIO − TORINO ESCLUSIVA DAZN
  • 04/10/2025 SABATO 15.00 PARMA − LECCE ESCLUSIVA DAZN
  • 04/10/2025 SABATO 18.00 INTER − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN
  • 04/10/2025 SABATO 20.45 ATALANTA − COMO  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 05/10/2025 DOMENICA 12.30 UDINESE − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
  • 05/10/2025 DOMENICA 15.00 BOLOGNA − PISA ESCLUSIVA DAZN
  • 05/10/2025 DOMENICA 15.00 FIORENTINA − ROMA ESCLUSIVA DAZN
  • 05/10/2025 DOMENICA 18.00 NAPOLI − GENOA  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 05/10/2025 DOMENICA 20.45 JUVENTUS − MILAN * ESCLUSIVA DAZN

7a GIORNATA

  • 18/10/2025 SABATO 15.00 LECCE − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
  • 18/10/2025 SABATO 15.00 PISA − VERONA ESCLUSIVA DAZN
  • 18/10/2025 SABATO 18.00 TORINO − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
  • 18/10/2025 SABATO 20.45 ROMA − INTER *  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 19/10/2025 DOMENICA 12.30 COMO − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN
  • 19/10/2025 DOMENICA 15.00 CAGLIARI − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN
  • 19/10/2025 DOMENICA 15.00 GENOA − PARMA ESCLUSIVA DAZN
  • 19/10/2025 DOMENICA 18.00 ATALANTA − LAZIO  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 19/10/2025 DOMENICA 20.45 MILAN − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN
  • 20/10/2025 LUNEDÌ 20.45 CREMONESE − UDINESE  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

8a GIORNATA

  • 24/10/2025 VENERDÌ 20.45 MILAN − PISA  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 25/10/2025 SABATO 15.00 PARMA − COMO ESCLUSIVA DAZN
  • 25/10/2025 SABATO 15.00 UDINESE − LECCE ESCLUSIVA DAZN
  • 25/10/2025 SABATO 18.00 NAPOLI − INTER * ESCLUSIVA DAZN
  • 25/10/2025 SABATO 20.45 CREMONESE − ATALANTA  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 26/10/2025 DOMENICA 12.30 TORINO − GENOA ESCLUSIVA DAZN
  • 26/10/2025 DOMENICA 15.00 SASSUOLO − ROMA ESCLUSIVA DAZN
  • 26/10/2025 DOMENICA 15.00 VERONA − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
  • 26/10/2025 DOMENICA 18.00 FIORENTINA − BOLOGNA  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 26/10/2025 DOMENICA 20.45 LAZIO − JUVENTUS * ESCLUSIVA DAZN

9a GIORNATA

  • 28/10/2025 MARTEDÌ 18.30 LECCE − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
  • 28/10/2025 MARTEDÌ 20.45 ATALANTA − MILAN ESCLUSIVA DAZN
  • 29/10/2025 MERCOLEDÌ 18.30 COMO − VERONA ESCLUSIVA DAZN
  • 29/10/2025 MERCOLEDÌ 18.30 JUVENTUS − UDINESE ESCLUSIVA DAZN
  • 29/10/2025 MERCOLEDÌ 18.30 ROMA − PARMA  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 29/10/2025 MERCOLEDÌ 20.45 BOLOGNA − TORINO ESCLUSIVA DAZN
  • 29/10/2025 MERCOLEDÌ 20.45 GENOA − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN
  • 29/10/2025 MERCOLEDÌ 20.45 INTER − FIORENTINA  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 30/10/2025 GIOVEDÌ 18.30 CAGLIARI − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
  • 30/10/2025 GIOVEDÌ 20.45 PISA − LAZIO  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

10a GIORNATA

  • 01/11/2025 SABATO 15.00 UDINESE − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN
  • 01/11/2025 SABATO 18.00 NAPOLI − COMO ESCLUSIVA DAZN
  • 01/11/2025 SABATO 20.45 CREMONESE − JUVENTUS  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 02/11/2025 DOMENICA 12.30 VERONA − INTER ESCLUSIVA DAZN
  • 02/11/2025 DOMENICA 15.00 FIORENTINA − LECCE ESCLUSIVA DAZN
  • 02/11/2025 DOMENICA 15.00 TORINO − PISA ESCLUSIVA DAZN
  • 02/11/2025 DOMENICA 18.00 PARMA − BOLOGNA  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 02/11/2025 DOMENICA 20.45 MILAN − ROMA ESCLUSIVA DAZN
  • 03/11/2025 LUNEDÌ 18.30 SASSUOLO − GENOA ESCLUSIVA DAZN
  • 03/11/2025 LUNEDÌ 20.45 LAZIO − CAGLIARI  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

11a GIORNATA

  • 07/11/2025 VENERDÌ 20.45 PISA − CREMONESE  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 08/11/2025 SABATO 15.00 COMO − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
  • 08/11/2025 SABATO 15.00 LECCE − VERONA ESCLUSIVA DAZN
  • 08/11/2025 SABATO 18.00 JUVENTUS − TORINO * ESCLUSIVA DAZN
  • 08/11/2025 SABATO 20.45 PARMA − MILAN  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 09/11/2025 DOMENICA 12.30 ATALANTA − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
  • 09/11/2025 DOMENICA 15.00 BOLOGNA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
  • 09/11/2025 DOMENICA 15.00 GENOA − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN
  • 09/11/2025 DOMENICA 18.00 ROMA − UDINESE  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 09/11/2025 DOMENICA 20.45 INTER − LAZIO * ESCLUSIVA DAZN

12a GIORNATA

  • 22/11/2025 SABATO 15.00 CAGLIARI − GENOA ESCLUSIVA DAZN
  • 22/11/2025 SABATO 15.00 UDINESE − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN
  • 22/11/2025 SABATO 18.00 FIORENTINA − JUVENTUS * ESCLUSIVA DAZN
  • 22/11/2025 SABATO 20.45 NAPOLI − ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 23/11/2025 DOMENICA 12.30 VERONA − PARMA ESCLUSIVA DAZN
  • 23/11/2025 DOMENICA 15.00 CREMONESE − ROMA ESCLUSIVA DAZN
  • 23/11/2025 DOMENICA 18.00 LAZIO − LECCE  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 23/11/2025 DOMENICA 20.45 INTER − MILAN * ESCLUSIVA DAZN
  • 24/11/2025 LUNEDÌ 18.30 TORINO − COMO  CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
  • 24/11/2025 LUNEDÌ 20.45 SASSUOLO − PISA ESCLUSIVA DAZN

(*) Scelta ("pick") effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025.  

