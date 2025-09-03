Serie A 2025-2026, calendario con anticipi e posticipi tv DAZN e Sky dalla 3a alla 12a giornata
La programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 seguirà un format distribuito su quattro giorni, con slot orari predefiniti:
- Venerdì: 1 anticipo alle ore 20.45 (DAZN)
- Sabato: 3 anticipi, rispettivamente alle ore 15.00 (DAZN), 18.00 (DAZN) e 20.45 (SKY + DAZN)
- Domenica: 1 anticipo alle ore 12.30 (DAZN), 2 gare alle ore 15.00 (DAZN), 1 posticipo alle ore 18.00 (SKY + DAZN) e 1 posticipo alle ore 20.45 (DAZN)
- Lunedì: 1 posticipo alle ore 20.45 (SKY + DAZN)
Già alla ripresa del campionato Juventus-Inter infiammerà la terza giornata, sabato 13 settembre alle 18.00, ma anche nel fine settimana successivo ci sarà da divertirsi con il Derby della Capitale, Lazio-Roma, in programma domenica 21 settembre all`ora di pranzo.
Spazio ai sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa in settimana: Martedì 23 settembre alle 17.00 c’è Cagliari-Frosinone, alle 18.30 Udinese-Palermo e alle 21.00 Milan-Lecce. Mercoledì invece si parte con Parma-Spezia alle 17.00 per proseguire con Verona-Venezia alle 18.30 e chiudere alle 21.00 con Como-Sassuolo. Giovedì le ultime due sfide: Genoa-Empoli alle 18.30 a seguire Torino-Pisa.
Juventus-Atalanta, invece, spicca nella quinta giornata, sabato 27 settembre alle 18.00, insieme a Milan-Napoli, prevista il giorno successivo alle 20.45. Domenica interessantissima alla sesta giornata, quella prima della prossima sosta, con Fiorentina-Roma alle 15.00, Napoli-Genoa alle 18.00 e Juventus-Milan in serata. Spazio a Estonia-Italia sabato 11 ottobre e a Italia-Israele (a Udine) il martedì successivo, prima di rituffarsi nella Serie A Enilive.
La settima giornata si apre con Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona sabato 18 ottobre alle 15.00 e si chiude con Cremonese-Udinese lunedì sera. In mezzo Roma-Inter si prende la scena sabato alle 20.45, ma anche Como-Juventus, domenica a pranzo, Atalanta-Lazio, sempre domenica alle 18.00, e Milan-Fiorentina in serata promettono spettacolo.
Sabato 25 ottobre alle 18.00 c`è Napoli-Inter, valevole per l`ottava giornata, domenica 26 il derby lombardo tra Cremonese e Atalanta alle 12.30, quello dell`appennino tra Fiorentina e Bologna alle 18.00 e Lazio-Juventus in serata per chiudere il turno.
Nemmeno il tempo di metabolizzare i risultati e si torna in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione: martedì alle 18.30 si gioca Lecce-Napoli, seguito da Atalanta-Milan. Mercoledì 29 si gioca il grosso del turno con Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma alle 18.30, Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e Inter-Fiorentina alle 20.45. La nona giornata termina giovedì con Cagliari-Sassuolo alle 18.30 e Pisa-Lazio alle 20.45.
Il primo week end di novembre ci regala Milan-Roma, domenica 2 novembre alle 20.45, mentre nella stessa giornata il Napoli accoglie il Como sabato alle 18.00, la Juve va a Cremona in serata, mentre domenica, sempre alle 18.00 c`è il derby emiliano tra Parma e Bologna.
A proposito di derby: sabato 8 novembre c`è quello della Mole, alle 18.00, Juventus-Torino. L`undicesima giornata, però si apre venerdì sera con la sfida tra neopromosse Pisa-Cremonese. Domenica a pranzo l`Atalanta accoglie il Sassuolo, mentre qualche ora dopo il Napoli va a Bologna (ore 15.00) e Inter-Lazio alle 20.45 mette nuovamente in pausa la Serie A Enilive: Estonia-Italia si gioca giovedì 13 novembre, mentre San Siro ospita Italia-Norvegia domenica 16.
Alla ripresa, infine, si riparte col botto: Fiorentina-Juventus, è sabato 22 novembre alle 18.00, seguita da Napoli-Atalanta alle 20.45. Ciliegina sulla torta il derby di Milano, Inter-Milan, in programma domenica alle 20.45.
SERIE A ENILIVE 2025/2026 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE
3a GIORNATA
- 13/09/2025 SABATO 15.00 CAGLIARI − PARMA ESCLUSIVA DAZN
- 13/09/2025 SABATO 18.00 JUVENTUS − INTER * ESCLUSIVA DAZN
- 13/09/2025 SABATO 20.45 FIORENTINA − NAPOLI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 14/09/2025 DOMENICA 12.30 ROMA − TORINO ESCLUSIVA DAZN
- 14/09/2025 DOMENICA 15.00 ATALANTA − LECCE ESCLUSIVA DAZN
- 14/09/2025 DOMENICA 15.00 PISA − UDINESE ESCLUSIVA DAZN
- 14/09/2025 DOMENICA 18.00 SASSUOLO − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 14/09/2025 DOMENICA 20.45 MILAN − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN
- 15/09/2025 LUNEDI 18.30 VERONA − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN
- 15/09/2025 LUNEDI 20.45 COMO − GENOA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
4a GIORNATA
- 19/09/2025 VENERDÌ 20.45 LECCE − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 20/09/2025 SABATO 15.00 BOLOGNA − GENOA ESCLUSIVA DAZN
- 20/09/2025 SABATO 18.00 VERONA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN
- 20/09/2025 SABATO 20.45 UDINESE − MILAN CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 21/09/2025 DOMENICA 12.30 LAZIO − ROMA ESCLUSIVA DAZN
- 21/09/2025 DOMENICA 15.00 CREMONESE − PARMA ESCLUSIVA DAZN
- 21/09/2025 DOMENICA 15.00 TORINO − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN
- 21/09/2025 DOMENICA 18.00 FIORENTINA − COMO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 21/09/2025 DOMENICA 20.45 INTER − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
- 22/09/2025 LUNEDÌ 20.45 NAPOLI − PISA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
5a GIORNATA
- 27/09/2025 SABATO 15.00 COMO − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN
- 27/09/2025 SABATO 18.00 JUVENTUS − ATALANTA * ESCLUSIVA DAZN
- 27/09/2025 SABATO 20.45 CAGLIARI − INTER CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 28/09/2025 DOMENICA 12.30 SASSUOLO − UDINESE ESCLUSIVA DAZN
- 28/09/2025 DOMENICA 15.00 PISA − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN
- 28/09/2025 DOMENICA 15.00 ROMA − VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 28/09/2025 DOMENICA 18.00 LECCE − BOLOGNA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 28/09/2025 DOMENICA 20.45 MILAN − NAPOLI * ESCLUSIVA DAZN
- 29/09/2025 LUNEDÌ 18.30 PARMA − TORINO ESCLUSIVA DAZN
- 29/09/2025 LUNEDÌ 20.45 GENOA − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
6a GIORNATA
- 03/10/2025 VENERDÌ 20.45 VERONA − SASSUOLO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 04/10/2025 SABATO 15.00 LAZIO − TORINO ESCLUSIVA DAZN
- 04/10/2025 SABATO 15.00 PARMA − LECCE ESCLUSIVA DAZN
- 04/10/2025 SABATO 18.00 INTER − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN
- 04/10/2025 SABATO 20.45 ATALANTA − COMO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 05/10/2025 DOMENICA 12.30 UDINESE − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 05/10/2025 DOMENICA 15.00 BOLOGNA − PISA ESCLUSIVA DAZN
- 05/10/2025 DOMENICA 15.00 FIORENTINA − ROMA ESCLUSIVA DAZN
- 05/10/2025 DOMENICA 18.00 NAPOLI − GENOA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 05/10/2025 DOMENICA 20.45 JUVENTUS − MILAN * ESCLUSIVA DAZN
7a GIORNATA
- 18/10/2025 SABATO 15.00 LECCE − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
- 18/10/2025 SABATO 15.00 PISA − VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 18/10/2025 SABATO 18.00 TORINO − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 18/10/2025 SABATO 20.45 ROMA − INTER * CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 19/10/2025 DOMENICA 12.30 COMO − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN
- 19/10/2025 DOMENICA 15.00 CAGLIARI − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN
- 19/10/2025 DOMENICA 15.00 GENOA − PARMA ESCLUSIVA DAZN
- 19/10/2025 DOMENICA 18.00 ATALANTA − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 19/10/2025 DOMENICA 20.45 MILAN − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN
- 20/10/2025 LUNEDÌ 20.45 CREMONESE − UDINESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
8a GIORNATA
- 24/10/2025 VENERDÌ 20.45 MILAN − PISA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 25/10/2025 SABATO 15.00 PARMA − COMO ESCLUSIVA DAZN
- 25/10/2025 SABATO 15.00 UDINESE − LECCE ESCLUSIVA DAZN
- 25/10/2025 SABATO 18.00 NAPOLI − INTER * ESCLUSIVA DAZN
- 25/10/2025 SABATO 20.45 CREMONESE − ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 26/10/2025 DOMENICA 12.30 TORINO − GENOA ESCLUSIVA DAZN
- 26/10/2025 DOMENICA 15.00 SASSUOLO − ROMA ESCLUSIVA DAZN
- 26/10/2025 DOMENICA 15.00 VERONA − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 26/10/2025 DOMENICA 18.00 FIORENTINA − BOLOGNA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 26/10/2025 DOMENICA 20.45 LAZIO − JUVENTUS * ESCLUSIVA DAZN
9a GIORNATA
- 28/10/2025 MARTEDÌ 18.30 LECCE − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 28/10/2025 MARTEDÌ 20.45 ATALANTA − MILAN ESCLUSIVA DAZN
- 29/10/2025 MERCOLEDÌ 18.30 COMO − VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 29/10/2025 MERCOLEDÌ 18.30 JUVENTUS − UDINESE ESCLUSIVA DAZN
- 29/10/2025 MERCOLEDÌ 18.30 ROMA − PARMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 29/10/2025 MERCOLEDÌ 20.45 BOLOGNA − TORINO ESCLUSIVA DAZN
- 29/10/2025 MERCOLEDÌ 20.45 GENOA − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN
- 29/10/2025 MERCOLEDÌ 20.45 INTER − FIORENTINA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 30/10/2025 GIOVEDÌ 18.30 CAGLIARI − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
- 30/10/2025 GIOVEDÌ 20.45 PISA − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
10a GIORNATA
- 01/11/2025 SABATO 15.00 UDINESE − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN
- 01/11/2025 SABATO 18.00 NAPOLI − COMO ESCLUSIVA DAZN
- 01/11/2025 SABATO 20.45 CREMONESE − JUVENTUS CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 02/11/2025 DOMENICA 12.30 VERONA − INTER ESCLUSIVA DAZN
- 02/11/2025 DOMENICA 15.00 FIORENTINA − LECCE ESCLUSIVA DAZN
- 02/11/2025 DOMENICA 15.00 TORINO − PISA ESCLUSIVA DAZN
- 02/11/2025 DOMENICA 18.00 PARMA − BOLOGNA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 02/11/2025 DOMENICA 20.45 MILAN − ROMA ESCLUSIVA DAZN
- 03/11/2025 LUNEDÌ 18.30 SASSUOLO − GENOA ESCLUSIVA DAZN
- 03/11/2025 LUNEDÌ 20.45 LAZIO − CAGLIARI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
11a GIORNATA
- 07/11/2025 VENERDÌ 20.45 PISA − CREMONESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 08/11/2025 SABATO 15.00 COMO − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 08/11/2025 SABATO 15.00 LECCE − VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 08/11/2025 SABATO 18.00 JUVENTUS − TORINO * ESCLUSIVA DAZN
- 08/11/2025 SABATO 20.45 PARMA − MILAN CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 09/11/2025 DOMENICA 12.30 ATALANTA − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
- 09/11/2025 DOMENICA 15.00 BOLOGNA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 09/11/2025 DOMENICA 15.00 GENOA − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN
- 09/11/2025 DOMENICA 18.00 ROMA − UDINESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 09/11/2025 DOMENICA 20.45 INTER − LAZIO * ESCLUSIVA DAZN
12a GIORNATA
- 22/11/2025 SABATO 15.00 CAGLIARI − GENOA ESCLUSIVA DAZN
- 22/11/2025 SABATO 15.00 UDINESE − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN
- 22/11/2025 SABATO 18.00 FIORENTINA − JUVENTUS * ESCLUSIVA DAZN
- 22/11/2025 SABATO 20.45 NAPOLI − ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 23/11/2025 DOMENICA 12.30 VERONA − PARMA ESCLUSIVA DAZN
- 23/11/2025 DOMENICA 15.00 CREMONESE − ROMA ESCLUSIVA DAZN
- 23/11/2025 DOMENICA 18.00 LAZIO − LECCE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 23/11/2025 DOMENICA 20.45 INTER − MILAN * ESCLUSIVA DAZN
- 24/11/2025 LUNEDÌ 18.30 TORINO − COMO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 24/11/2025 LUNEDÌ 20.45 SASSUOLO − PISA ESCLUSIVA DAZN
(*) Scelta ("pick") effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025.
