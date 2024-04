WRESTLEMANIA XL in chiaro su DMAX, due Serate con le Star della WWE®

È il più importante evento annuale della WWE® e come ogni anno promette scintille. La grande sorpresa per i fan italiani è che l’esclusivo pay-per-view “WRESTLEMANIA XL” sarà trasmesso per la prima volta in chiaro su DMAX (canale 52), il canale che da anni è il punto di riferimento nel nostro paese per gli amanti del wrestling, con l’offerta dei magazine Raw e Smackdown in onda ogni settimana subito dopo il live negli USA. Un’offerta ‘free-to-air’ che in Italia mancava da oltre 30 anni e che grazie a Dmax torna finalmente disponibile a tutti!

Grande attesa quindi per le due serate esclusive di sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 21:25, per uno show che farà scorrere lunghe ondate di pura adrenalina, commentato dagli inconfondibili Luca Franchini e Michele Posa, voci ufficiali del wrestling di Dmax. Le due serate saranno visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma discovery+.

In programma gli incontri con le massime star della federazione, a partire dal ritorno sulla massima scena di The Rock, che sarà tra i protagonisti delle cinque sfide principali che si terranno nel corso delle due serate: The Rock con il cugino Roman Reigns contro Cody Rhodes e Seth Rollins il sabato per il main event; la disputa Roman Reigns vs Cody Rhodes domenica per il WWE® Undisputed Universal Championship; il match tra Seth Rollins e Drew McIntyre per il World Heavyweight Championship; le sfide femminili tra Iyo Sky e Bayley,prima compagne e adesso avversarie, per il WWE® Women's Championship e tra la campionessa Rhea Ripley e la sfidante Becky Lynch per il Women's World Championship.

In ognuna delle due serate ci saranno circa 4 ore di puro spettacolo, con tutti i titoli in palio e gli incontri più attesi, sia in campo maschile che in quello femminile.

Ma le sorprese per i fan italiani non finiscono: la grande stagione del wrestling continua anche con l’evento live WWE® del 1° maggio alla Unipol Arena di Bologna, per il quale Dmax metterà in palio un totale di 8 biglietti per 4 fortunati vincitori del concorso esclusivo che sarà lanciato proprio in coincidenza con le serate televisive di Wrestlemania XL e che è rivolto a tutti coloro che guarderanno la tv nei giorni 13 e 14 aprile!

“WRESTLEMANIA XL” (2 eventi da 240’) è realizzato da WWE®, Dmax è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky canale 170 e tivùsat canale 28. L’evento sarà disponibile in live streaming e on demand su discovery+.