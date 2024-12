La Corrida, la Finale stasera su tutti i canali WBD con Amadeus e Nino Frassica

'LA CORRIDA', lo storico programma della tv italiana, papà di tutti i talent show ideato negli anni Cinquanta dal fuoriclasse Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni, dopo una straordinaria edizione acclamata da pubblico e critica giunge al termine con l’ottavo e ultimo appuntamento.

Eccezionalmente la sera di Natale, mercoledì 25 dicembre, in prima serata sul NOVE, in simulcast sui canali del gruppo WBD (Real Time, Food Network, HGTV, Warner TV, Motor Trend, K2 e Frisbee) e in streaming su discovery+, AMADEUS con il suo stile inimitabile condurrà la l’attesissima finale accompagnato dall’immancabile orchestra di 30 elementicapitanati dal Maestro Leonardo De Amicis. Capopopolo della serata NINO FRASSICA.

Durante lo show (prodotto Banijay Italia e Corima) i “dilettanti allo sbaraglio” finalisti, introdotti sul palco da OFELIA PASSAPONTI e ALFONSO IANNOTTA, presenteranno le loro stravaganti esibizioni. Due le parole d’ordine: divertimento e autoironia.

Come sempre,grande importanza all’interno de “La Corrida” lo avrà il pubblico in studio che tra applausi, campanacci, fischietti e pentole dimostrerà se ha gradito o meno le varie esibizioni non appena il semaforo diventerà verde. In studio il capopopolo avrà un ruolo fondamentale nel ripescare alcuni concorrenti che, prima della proclamazione finale, potranno esibirsi nuovamente per aggiudicarsi l’ambito premio del “Campanaccio d’Oro”. Al termine della serataverrà eletto il vincitore assoluto di una stagione all’insegna di ironia, divertimento ed emozioni: tra cantanti, barzellettieri, ballerini, comici, imitatori, maghi e poeti, in questa edizione dello storico varietà è stata rappresentata un’Italia pura e verace, grazie a concorrenti comuni divenuti straordinari protagonisti per una notte.