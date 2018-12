DAZN Serie A 15a Giornata - Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti

La 15esima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato sera alle 20.30 con l’anticipo allo Stadio Olimpico tra la Lazio, reduce dal pareggio con il Chievo, e la Sampdoria, che nell’ultima giornata ha sconfitto nettamente con il Bologna. Al termine della partita, dalle 22.25, spazio alla settima puntata di “Diletta Gol”, il nuovo show di DAZN condotto da Diletta Leotta, dedicato al sabato calcistico, con contenuti leggeri e originali, ma anche highlights, interviste esclusive e analisi tecniche. Ospite speciale in studio per questa puntata l’ex juventino Sebastian Giovinco, fantasista del Toronto FC.



Il lunch-match di DAZN di domenica alle 12.30 prevede la sfida che vedrà contrapposte il Sassuolo, in cerca dei 3 punti per riscattarsi dopo il pareggio a reti bianche con l’Udinese, e la Fiorentina, che dovrà offrire una grande prestazione dopo la sconfitta contro la Juventus. Alle 15.00 spazio a Empoli – Bologna.



DILETTA GOL - Sabato 8 Dicembre alle 22.25, immediatamente dopo il triplice fischio dell'anticipo serale torna “Diletta Gol”, il primo show originale di DAZN condotto da Diletta Leotta alla sua terza puntata. Il programma vuole raccontare il bello del calcio con un mix di autorevolezza e ironia. Saranno previsti contenuti leggeri e originali, ma non mancheranno nemmeno gli highlights, le interviste esclusive e le analisi tecniche sul sabato calcistico.

DAZN SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 15a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 8 DICEMBRE 2018

ore 20:30 Serie A 15a Giornata: Lazio vs Sampdoria (diretta esclusiva)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Bordocampo ed interviste: Marco Russo e Federica Zille

La Lazio ha bisogno di vincere per non perdere contatto con il treno Champions, mentre la Sampdoria ha l'occasione di ricucire sulla zona Europa. Sfida anche tra due grandi bomber, Immobile e Quagliarella.

Pre (dalle 20:15) dallo stadio Olimpico di Roma con Giulia Mizzoni



Conduce: Diletta Leotta - In studio: Mauro German Camoranesi

Uno show sul sabato calcistico in una nuova veste, grazie alla forte interazione coi social network e al coinvolgimento delle principali community digitali del panorama italiano. Un programma per i veri tifosi che saranno al centro dello show, sia da casa, sia in studio come elementi della scenografia del programma, con un approccio fuori dagli schemi.

DOMENICA 9 DICEMBRE 2018

ore 12:30 Serie A 15a Giornata: Sassuolo vs Fiorentina (diretta esclusiva)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento Tecnico: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Una delle grandi sorprese di questo campionato, il Sassuolo di De Zerbi, ospita la Fiorentina di Pioli, ancora senza vittorie lontano dalle mura amiche del Franchi in questa stagione. Chi la spunterà?

Pre (dalle 12:15) e postpartita dallo stadio Mapei Città del Tricolore di Reggio Emilia con Gabriele Giustiniani



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento Tecnico: Massimo Donati

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

L'Empoli ospita il Bologna in uno scontro per evitare la "zona rossa": sarà anche una sfida in area di rigore, tra il bomber Ciccio Caputo e il "Ropero" Federico Santander. Chi porterà a casa i tre punti?

Pre (dalle 14:45) e postpartita dallo stadio Carlo Castellani di Empoli con Alberto Santi

