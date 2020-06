DAZN Serie A 28 Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (Sky 209)

I primi risultati di Serie A TIM sono bastati per farci ricordare quanto ci fosse mancato il bel calcio; tra scivoloni e rivelazioni, le sorti del campionato si decideranno partita dopo partita con le squadre pronte a dare il meglio di loro stesse.



Appuntamento con la Serie A TIM su DAZN [Abbonati qui] sabato 27 giugno alle 21:45 con il match tra Lazio e Fiorentina. Dopo la sconfitta con l’Atalanta arrivata nonostante un primo tempo da favola, la squadra di Inzaghi non può permettersi altri scivoloni o dovrà rinunciare alla corsa scudetto adesso che la Juventus ha allungato di 4 punti il passo. Decimata, invece, la panchina dei viola che vedrà squalificati oltre Caceres e Chiesa anche l’allenatore Iachini.



Il match delle 17:15 di domenica 28 giugno sarà Milan-Roma. Ottimo test di partenza per entrambe le squadre che hanno portato a casa tre preziosi punti che possono valere un biglietto solo andata per l’Europa: il Milan aspira alla Coppa Uefa mentre la squadra di Fonseca punta alla Champions League. Alle 19:30 sarà la volta di Sassuolo-Verona; dopo essere riuscita a rimontare con l’Inter e strappare un clamoroso 3-3, per la squadra di De Zerbi nulla è impossibile, neppure provare a vincere con i veronesi in cerca di riscatto dopo la sconfitta con il Napoli.

La Serie A targata DAZN sarà disponibile tutti gli incontri anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.

DAZN SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 28a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 27 GIUGNO 2020

ore 21:45 Serie A 28a Giornata: Lazio vs Fiorentina (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento Tecnico: Dario Marcolin

Pre e post partita dallo stadio Olimpico di Roma: Giulia Mizzoni e Simone Tiribocchi

I recenti precedenti tra Lazio e Fiorentina sono "rassicuranti": non è mai una partita banale. Non lo sarà nemmeno stavolta, con la Fiorentina che prosegue la sua rinascita con Giuseppe Iachini e la Lazio di Simone Inzaghi impegnata ad inseguire la Juventus e quel sogno chiamato Scudetto. La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha vinto più partite (53) e segnato più gol (194) in Serie A TIM: completano 46 successi viola e 42 pareggi. L’ultima vittoria della Fiorentina contro la Lazio in Serie A TIM risale al maggio 2017 (3-2 al Franchi): da allora tre successi biancocelesti e due pareggi. La Lazio ha affrontato 70 volte in gare interne la Fiorentina in Serie A TIM: per i padroni di casa 34 vittorie, 22 pareggi e 14 sconfitte. La Lazio è imbattuta in tutte le ultime 15 partite casalinghe di Serie A TIM (11V, 4N): l’ultima volta in cui i biancocelesti hanno superato questa quota è stata nel 2002, quando arrivarono a 22. La Fiorentina ha ottenuto otto punti nelle ultime cinque trasferte di campionato (2V, 2N, 1P), solo uno in meno che nelle precedenti 14 (2V, 3N, 9P). La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A TIM giocate di sabato, con un punteggio complessivo di 11-2. Simone Inzaghi e Giuseppe Iachini si sono affrontati tre volte in Serie A TIM: tre successi per il tecnico della Lazio. Luis Alberto ha preso parte a sei degli ultimi 11 gol della Lazio contro la Fiorentina in Serie A TIM, realizzando due reti e fornendo ben quattro assist. Il primo gol del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic in Serie A TIM è arrivato proprio contro la Fiorentina nel gennaio 2016.

DOMENICA 28 GIUGNO 2020

ore 17:15 Serie A 28a Giornata: Milan vs Roma (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento Tecnico: Francesco Guidolin

Pre e post partita dallo stadio Giuseppe Meazza - San Siro di Milano: Diletta Leotta e Federico Balzaretti

Milano contro Roma, una rivalità che parla da sola. Una rivalità che in questo momento della stagione assume un'importanza ancor più rilevante, con le due squadre in lotta per l'Europa: i rossoneri inseguono l'Europa League, i giallorossi la Champions. Una delle due, però, sarà costretta a perdere terreno nella propria rincorsa. La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto più partite in Serie A TIM (74): completano il parziale 50 pareggi e 45 successi giallorossi. Il Milan va a segno da quattro partite di Serie A TIM contro la Roma: i rossoneri non trovano la rete per più gare consecutive contro i giallorossi nella competizione dal 2005. Dopo aver vinto la sfida al Meazza nella scorsa stagione, il Milan potrebbe ottenere due successi interni consecutivi contro la Roma in Serie A TIM per la prima volta dal 2004, quando sulla panchina rossonera c'era Carlo Ancelotti. Sono 84 le sfide tra Milan e Roma in casa dei rossoneri in Serie A TIM: il bilancio si compone di 46 vittorie interne, 19 pareggi e 19 successi esterni. Il Milan ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A TIM (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti nove (4N, 3P). In tutte le ultime cinque trasferte della Roma in Serie A TIM i giallorossi hanno sia segnato che subito gol (cinque reti di media a partita): in cinque delle precedenti sei gare esterne dei Capitolini almeno una squadra non aveva era andata in gol. Il Milan ha segnato solo 13 reti in 13 partite casalinghe disputate in questo campionato, è il peggior risultato per i rossoneri dopo lo stesso numero di gare in casa in Serie A TIM dal 1997/98 (12 in quel caso). La Roma è la squadra contro cui Stefano Pioli ha disputato più partite da allenatore in Serie A TIM (19): per il tecnico del Milan due successi, sei pareggi e 11 sconfitte.

Nel 2020 Ante Rebic ha segnato il 44% delle reti del Milan in Serie A TIM, 7 delle 16 complessive dei rossoneri: almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra nel periodo. Tre dei quattro gol realizzati da Edin Dzeko contro il Milan in Serie A TIM sono arrivati allo stadio Meazza, tutti segnati nel 2017.



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Il Sassuolo si è imposto negli ultimi anni come una delle squadre con una filosofia intraprendente; il Verona, invece, mira a diventarlo. Gli ingredienti per una gara spumeggiante ci sono tutti, compreso il tentativo degli ospiti di agganciare il treno che porta in Europa, per completare una stagione del tutto sorprendente. Bilancio in equilibrio nelle sfide tra Sassuolo ed Hellas Verona in Serie A TIM: quattro vittorie per parte e un pareggio. Dopo aver segnato nove reti nelle prime cinque sfide di Serie A TIM contro il Sassuolo, l'Hellas Verona è rimasto a secco di marcature in tre delle successive quattro (realizzando due reti nella restante). Sassuolo ed Hellas Verona si sono affrontate quattro volte in casa dei neroverdi, con un bilancio di due vittorie casalinghe e due successi esterni. Tre delle ultime cinque reti segnate nelle sfide tra Sassuolo ed Hellas Verona in Serie A TIM sono arrivate da fuori area, uno in più dei precedenti 15 gol nella competizione tra le due squadre. Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A TIM (1P), tutte quelle del parziale in cui ha segnato almeno due gol: per i neroverdi tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 gare interne. L'Hellas Verona non è riuscito a vincere in nessuna delle ultime cinque trasferte di campionato, paziale in cui ha ottenuto quattro pareggi di fila seguiti da una sconfitta. Nessun giocatore attualmente in rosa all'Hellas Verona ha mai trovato la rete contro il Sassuolo in Serie A TIM. Escludendo gli autogol, tutte le ultime cinque reti fuori casa dell'Hellas Verona in campionato sono state realizzate da giocatori diversi. Roberto De Zerbi ha registrato due partite da allenatore contro l'Hellas Verona in Serie A TIM, portando a casa il bottino pieno in entrambe le occasioni. Dopo aver segnato nella sua prima sfida contro l'Hellas Verona in Serie A TIM (con la maglia del Cesena), l'attaccante del Sassuolo Gregoire Defrel non ha trovato la rete nelle successive tre gare contro i veneti nella competizione.

____________________________________



