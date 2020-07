DAZN Serie A 34 Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (Sky 209)

Il trentaquattresimo turno di Serie A TIM su DAZN [ GUARDALA QUI] si apre sabato 18 luglio alle 21:45 con Milan-Bologna. La squadra di Pioli ha l'aria di essere una “fenice” alternativa che va in svantaggio per il solo piacere di rimontare e gustarsi i tre punti che continua a collezionare, partita dopo partita. Questa volta, però, ad attenderli ci sono i rossoblu di Siniša Mihajlović con cui scherzare è severamente sconsigliato, specie dopo il pareggio e la prestazione con il Napoli.



Il match delle 17:15 di domenica 19 luglio sarà Parma-Sampdoria: da una parte chi nell'ultima partita ha subito tre gol e dall'altra chi ne ha inflitti tre. Uno pseudo equilibrio che si presenta anche in classifica vista la differenza di soli due punti tra le squadre. I blucerchiati sono in ottima forma e ce la metteranno tutta per effettuare il sorpasso. Sempre domenica alle 19:30 sarà la volta di Fiorentina-Torino: i viola viaggiano con la coscienza alleggerita dalla vittoria con il Lecce, ma sanno di non poter abbassare la guardia con il toro di Moreno Longo che ha molto più da perdere e, di conseguenza, più voglia di vincere.

La Serie A targata DAZN sarà disponibile tutti gli incontri anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.

DAZN SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 34a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

SABATO 18 LUGLIO 2020

ore 21:45 Serie A 34a Giornata: Milan vs Bologna (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Pre e post partita dallo stadio Giuseppe Meazza - San Siro di Milano: Diletta Leotta e Massimo Gobbi

Il Milan vuole continuare a lottare per un posto in Europa League. A San Siro arriva un Bologna già salvo che vuole sfruttare le ultime giornate di campionato per continuare a stupire e togliersi soddisfazioni. Come finirà? Il Milan ha vinto sette delle ultime otto partite di Serie A TIM contro il Bologna (1N), tenendo quattro volte la porta inviolata nel parziale. Il Milan è la squadra contro cui il Bologna ha subito più gol in Serie A TIM (224). Il Milan ha perso solo tre delle ultime 39 partite interne di Serie A TIM contro il Bologna, la più recente nel gennaio 2016, proprio con Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossonera. Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le sette gare di Serie A TIM giocate dalla ripresa del campionato – 20 reti nel parziale: è la sua miglior serie dal 2009 (otto, con Leonardo in panchina). Da inizio dicembre ad oggi il Bologna ha vinto sei trasferte di Serie A TIM (1N, 2P), nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo. Nessuna vittoria da allenatore in Serie A TIM per Sinisa Mihajlovic contro il Milan (5N, 7P), con cui tuttavia ha collezionato 32 panchine nel campionato 2015/16 (13V, 10N, 9P). Il Bologna è la squadra con cui l’attuale tecnico del Milan Stefano Pioli ha collezionato più panchine in Serie A TIM, 89 (27V, 28N, 34P). Giacomo Bonaventura ha segnato quattro gol in quattro gare di campionato contro il Bologna con la maglia del Milan (tutte nelle ultime tre presenze) – contro nessuna squadra ha realizzato più gol nella sua esperienza in rossonero. L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime cinque sfide contro il Bologna in Serie A TIM (quattro gol e un assist). L’attaccante del Bologna Nicola Sansone ha segnato quattro gol in nove gare contro il Milan in Serie A TIM, contro nessuna squadra ha fatto meglio (l’altra squadra a quattro é l’Inter): in generale ha realizzato quattro gol al Meazza, secondo stadio preferito dopo il Mapei Stadium (10 reti).

DOMENICA 19 LUGLIO 2020

ore 17:15 Serie A 34a Giornata: Parma vs Sampdoria (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Al Tardini il Parma vuole continuare a stupire e continuare a sognare un posto in Europa. La Samp invece deve assolutamente fare punti in chiave salvezza. Come finirà? Il Parma ha affrontato la Sampdoria 41 volte in Serie A TIM: 16 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte. Dopo aver vinto quattro partite di fila contro la Sampdoria in Serie A TIM tra il 2010 e il 2012, il Parma ha ottenuto solo due successi nelle successive otto (3N, 3P). Il Parma ha vinto ben quattro delle ultime sei gare casalinghe contro la Sampdoria in Serie A TIM – completano il parziale una sconfitta e un pareggio,proprio nelle due partite più recenti della serie. Dal 2010 in avanti, solamente uno dei 26 gol segnati tra Parma e Sampdoria in Serie A TIM è arrivato da fuori area: rete di Silvestre Varela contro i blucerchiati nel maggio 2015. Un pareggio e due sconfitte per il Parma in casa in Serie A TIM - nessuna squadra ha fatto peggio in gare interne dalla ripresa dei campionati ad oggi. Nessuna squadra ha vinto più partite della Sampdoria nelle ultime cinque giornate di Serie A TIM: quattro su cinque (al pari di Atalanta e Sassuolo). I blucerchiati potrebbero ottenere tre successi consecutivi nella competizione per la prima volta da dicembre 2018. Roberto D'Aversa ha affrontato tre volte la Sampdoria in Serie A TIM: per il tecnico del Parma un successo, un pareggio e una sconfitta. Dopo essere andato a segno in entrambe le prime due gare di Serie A TIM contro la Sampdoria (tra cui la sua prima marcatura nella competizione, nel novembre 2015), l’attaccante del Parma Roberto Inglese è rimasto a secco di gol nelle successive tre presenze contro i blucerchiati in campionato. Il primo gol dell'attaccante del Parma Gervinho in Serie A TIM è arrivato proprio contro la Sampdoria nel settembre 2013 con la maglia della Roma – quella tuttavia è stata la sua unica marcatura in sette gare di campionato contro i blucerchiati. Fabio Quagliarella ha realizzato 83 reti in Serie A TIM con la maglia della Sampdoria e si trova solamente a due marcature dal terzo posto nella classifica all-time dei blucerchiati nel massimo campionato, detenuta da Gianluca Vialli (85 gol).



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi Bordocampo ed interviste: Federica Zille Al Tardini il Parma vuole continuare a stupire e continuare a sognare un posto in Europa. La Samp invece deve assolutamente fare punti in chiave salvezza. Come finirà? Il Parma ha affrontato la Sampdoria 41 volte in Serie A TIM: 16 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte. Dopo aver vinto quattro partite di fila contro la Sampdoria in Serie A TIM tra il 2010 e il 2012, il Parma ha ottenuto solo due successi nelle successive otto (3N, 3P). Il Parma ha vinto ben quattro delle ultime sei gare casalinghe contro la Sampdoria in Serie A TIM – completano il parziale una sconfitta e un pareggio,proprio nelle due partite più recenti della serie. Dal 2010 in avanti, solamente uno dei 26 gol segnati tra Parma e Sampdoria in Serie A TIM è arrivato da fuori area: rete di Silvestre Varela contro i blucerchiati nel maggio 2015. Un pareggio e due sconfitte per il Parma in casa in Serie A TIM - nessuna squadra ha fatto peggio in gare interne dalla ripresa dei campionati ad oggi. Nessuna squadra ha vinto più partite della Sampdoria nelle ultime cinque giornate di Serie A TIM: quattro su cinque (al pari di Atalanta e Sassuolo). I blucerchiati potrebbero ottenere tre successi consecutivi nella competizione per la prima volta da dicembre 2018. Roberto D'Aversa ha affrontato tre volte la Sampdoria in Serie A TIM: per il tecnico del Parma un successo, un pareggio e una sconfitta. Dopo essere andato a segno in entrambe le prime due gare di Serie A TIM contro la Sampdoria (tra cui la sua prima marcatura nella competizione, nel novembre 2015), l’attaccante del Parma Roberto Inglese è rimasto a secco di gol nelle successive tre presenze contro i blucerchiati in campionato. Il primo gol dell'attaccante del Parma Gervinho in Serie A TIM è arrivato proprio contro la Sampdoria nel settembre 2013 con la maglia della Roma – quella tuttavia è stata la sua unica marcatura in sette gare di campionato contro i blucerchiati. Fabio Quagliarella ha realizzato 83 reti in Serie A TIM con la maglia della Sampdoria e si trova solamente a due marcature dal terzo posto nella classifica all-time dei blucerchiati nel massimo campionato, detenuta da Gianluca Vialli (85 gol). ore 19:30 Serie A 34a Giornata: Fiorentina vs Torino (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Marco Russo

Pre e post partita dallo stadio Artemio Franchi di Firenze: Giulia Mizzoni

Al Franchi Fiorentina e Torino si sfidano per conquistare punti pesanti in chiave salvezza. Come finirà? La Fiorentina è la squadra contro cui il Torino ha vinto più partite nel massimo campionato (48) - completano 45 successi viola e 48 pareggi. La Fiorentina trova il gol da 12 incontri di Serie A TIM contro il Torino; risale infatti al gennaio 2014 l’ultima occasione in cui non ha trovato la rete (0-0 in Piemonte). L’ultimo successo esterno del Torino in Serie A TIM contro la Fiorentina risale all’ottobre 1976: da allora 15 successi viola e 14 pareggi. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 13 gare interne di campionato (7N, 5P), contro la SPAL a gennaio: nel parziale i Viola non hanno mai segnato più di un gol in un singolo incontro. Il Torino ha perso le ultime sette trasferte di campionato: solo una volta nella loro storia in Serie A TIM i granata hanno avuto una striscia di sconfitte esterne più lunga, a cavallo tra il campionato 1932/33 e 1933/34 (13 partite). Moreno Longo ha perso 11 delle prime 13 trasferte da allenatore in Serie A TIM (84.6%): si tratta della percentuale esterna di sconfitte più alta per un allenatore con almeno 12 gare da allenatore fuori casa nell’era dei tre punti a vittoria. Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha vinto solo una delle otto sfide da allenatore in Serie A TIM contro il Torino (4N, 3P). Patrick Cutrone è andato a segno in entrambe le ultime due partite di Serie A TIM: non ha mai timbrato il cartellino per tre presenze consecutive nel massimo campionato. L’esterno del Torino Lorenzo De Silvestri ha fatto il suo esordio in Serie A TIM proprio contro la Fiorentina, nell’aprile 2007 con la maglia della Lazio. L'attaccante del Torino Andrea Belotti ha giocato 38 partite e realizzato sei reti in Serie A TIM sotto la guida di Giuseppe Iachini, nella stagione 2014/15 con la maglia del Palermo.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog