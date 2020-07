DAZN Serie B 38a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

La piattaforma di streaming [abbonati qui a DAZN] trasmetterà tutte le partite del trentottesimo turno della Serie BKT. Appuntamento venerdì 31 luglio quando, a partire dalle 21:00, tutte le squadre coinvolte daranno il meglio di loro stesse durante l’ultima giornata di un campionato ancora da decidere; ogni risultato sarà essenziale soprattutto per la qualificazione ai playoff che vuol dire un biglietto solo andata per la Serie A TIM insieme alle già neopromosse Benevento e Crotone.

Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 9 dei 10 match di ciascuna giornata saranno in esclusiva. DAZN, per ogni partita di Serie BKT, proporrà agli appassionati, oltre alla diretta con il commento dai campi, un’analisi introduttiva del match e le interviste dal terreno di gioco, all’intervallo (“mini flash”) e al triplice fischio finale (“super flash”). Oltre alle dirette integrali delle partite, i tifosi potranno scegliere “Zona Gol”, per assistere live a tutto il meglio dei match della Serie B che si disputano in contemporanea .

DAZN SERIE B DIRETTA ESCLUSIVA - 38a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 31 LUGLIO 2020

ore 21:00 Serie B 38a Giornata: Zona GOL (diretta esclusiva)

Conduce: Alessandro Iori

Torna la Serie B e torna anche Zona Gol, il programma che vede tutti i campi collegati in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.



Telecronaca: Giorgio Basile

Ogni partita è decisiva nell'ultima giornata della regular season di Serie B: l'Ascoli, che vuole evitare i playout, ospita il Benevento già promosso in A. Come finirà? Negli 8 precedenti ufficiali nelle Marche si registrano 2 successi bianconeri (ultimo 4-0 nella serie C-1 2001/02), 4 pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 2018/19) e 2 vittorie sannite (ultima 3-0 nella I Divisione 2013/14. Tra Davide Dionigi e Pippo Inzaghi primo confronto tecnico ufficiale.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Ultima giornata di Serie B: sia Chievo che Pescara si giocano tutto, al Bentegodi. Per i veneti padroni di casa, l'accesso ai playoff; per gli abruzzesi, invece, la possibilità di evitare i playout. A Verona i confronti ufficiali tra le due squadre sono 10: bilancio di 4 vittorie venete (ultima 1-0 nella coppa Italia 2018/19), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 1999/00) e 2 successi abruzzesi (ultimo 2-0 nella serie B 2000/01). Pescara senza reti al “Bentegodi” da 277’: ultimo gol biancazzurro firmato Palmieri al 83’ di Chievo-Pescara 0-2 del 26 novembre 2000, in B. Tra Alfredo Aglietti ed Andrea Sottil confronto tecnico inedito.



Telecronaca: Dario Mastroianni

Partita cruciale nelle zone basse della classifica: la recente striscia positiva ha ridato speranza al Cosenza, che affronta la Juve Stabia. Chi perde, dice addio alla categoria: come finirà? In Calabria i precedenti ufficiali tra le due squadre sono 14 e mai è stato pareggio: 11 i successi calabresi (ultimo 1-0 nella serie C 2017/18) e 3 vittorie stabiesi (ultimo 4-2 nella serie C 2016/17). Cosenza una delle 3 formazioni cadette 2019/20 che segnano con meno giocatori diversi, 11 in 37 giornate, come Perugia e Venezia. Inedita la sfida tecnica tra Roberto Occhiuzzi e Fabio Caserta.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Bordocampo ed inteviste: Federica Zille

Una vittoria può lanciare il Pordenone verso il terzo posto - Spezia permettendo - e una posizione migliore in ottica playoff. Ma la Cremonese, reduce da un successo importante a Castellammare, vuole chiudere in bellezza la stagione. Nei 10 incroci ufficiali tra le due squadre allo “Zini” bilancio di 2 successi grigiorossi (ultimo 5-0 nella coppa Italia di C 1980/81), 6 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C 2014/15) e 2 vittorie friulane (ultima 2-0 nella C 2015/16). Cremonese senza gol in casa contro i neroverdi da 214’: ultima rete firmata Tabbiani al 56’ del match finito 1-1 nella serie C-2 2002/03. Cremonese scatenata nei 15’ iniziali di gara: 10 le reti lombarde tra 1’ e 15’ di gioco nella Serie BKT 2019/20. Neroverdi invece prolifici prima dell’intervallo: 13 le reti neroverdi firmate nella Lega B 2019/20 fra 31’ e 45’ di gara, inclusi recuperi. Tra Pierpaolo Bisoli ed Attilio Tesser 2 incroci tecnici ufficiali: in bilancio solo successi del mister grigiorosso. Il tecnico dei ramarri è un ex di lusso: già allenatore della Cremonese nel periodo luglio 2016-aprile 2018, riportando in B i grigiorossi nel 2016/17 e sommando 83 partite ufficiali con score di 35 successi, 25 pareggi e 23 sconfitte.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Bordocampo ed inteviste: Claudio Giambene

Il post-lockdown è stato differente per Frosinone e Pisa, con i ragazzi di Nesta in grande difficoltà; i toscani invece stanno volando, e sono entrati in zona playoff a una giornata dal termine. Si decide tutto in 90 minuti: chi vincerà? A Frosinone i confronti fra le due squadre sono 8: bilancio di 4 successi ciociari (ultimo 2-1 nel playoff di serie C 2013/14), 2 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 2016/17) e 2 vittorie toscane (ultima nella I Divisione 2012/13, 2-1). Frosinone-Pisa agli opposti per numero di sostituzioni fatte a 90’ dalla fine della regular season: 111 quelle effettuate dai ciociari, 128 dai toscani (come Venezia e Pisa). Gara 200 nel professionismo per Gianmarco Ingrosso, che finora ha sommato 1 gettone in serie A, 21 in B, 162 in C, 6 in coppa Italia e 9 in altri tornei post-season con le divise di Lecce, Paganese, L’Aquila, Tuttocuoio, Matera, Foggia e Pisa. Esordio assoluto in serie A, 31 maggio 2009, Genoa-Lecce 4-1. Gara 300 nel professionismo invece per Mattia Minesso che finora ha sommato 101 gettoni in serie B, 166 in Lega Pro, 17 in coppa Italia e 15 in altri tornei post-season con le maglie di Vicenza, Andria Bat, Cittadella, Sudtirol, Bassano, Padova e Pisa. Debutto assoluto il 10 maggio 2008, Vicenza-Frosinone 2-1 di serie B. Tra Alessandro Nesta e Luca D’Angelo esiste il solo precedente dell’andata, chiuso sullo 0-0 in terra toscana.



Telecronaca: Cristiano Puccetti

Bordocampo ed inteviste: Salvatore Marino

Sfida tutta toscana per determinare il futuro dell'Empoli, reduce da una sconfitta pesante contro il Cosenza e rallentato nella corsa ai playoff. Serve una vittoria per la squadra di Marino, che poi dovrà sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. A Livorno sono 27 i confronti ufficiali del derby toscano, con Empoli mai vittorioso: 17 i successi amaranto (ultimo 1-0 nella finalissima playoff di serie B 2012/13 che sancì l’ultima promozione in A – finora – dei labronici) e 10 pareggi (ultimo 0-0 nella B 2011/12). Gara 100 nella Lega B, considerata la sola regular season, per Davide Agazzi: esordio il 7 settembre 2014 in Virtus Lanciano-Modena 2-0. Lanciano, Foggia e Livorno le maglie indossate finora tra i cadetti. Inedito il confronto tecnico tra Antonio Filippini e Pasquale Marino.



Telecronaca: Marco Calabresi - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

Bordocampo ed inteviste: Francesco Puma

Obiettivo playoff per la Salernitana, a cui servono 3 punti per continuare a sperare. Lo Spezia, già qualificato, darà battaglia, per non essere superato in classifica e mantenere la terza posizione. A Salerno i confronti ufficiali fra le due squadre sono 10: 7 le vittorie granata (ultima 1-0 nella B 2018/19), 1 pareggio (0-0 nella C-1 2005/06) e 2 successi ospiti (ultimo 2-0 nella serie B 2015/16). Lo Spezia non va in gol all’ “Arechi” da 277’, ossia dal gol di Catellani al 83’ di Salernitana-Spezia 0-2 del 19 settembre 2015, in B. Dopo aver segnato per molte partite consecutive, lo Spezia si è inceppato: aquile senza gol da 311’, con ultimo centro di Mastinu al 49’ del match vinto 1-0 a Livorno lo scorso 13 luglio. Tra Giampiero Ventura e Vincenzo Italiano esiste un unico precedente, la gara di andata vinta al “Picco” 2-1 dal tecnico dei liguri. Ventura è un ex, avendo allenato lo Spezia dal luglio al dicembre 1986, in C-1, per 13 panchine totali con score di 2 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, oltre a 6 match di coppa Italia di Lega Pro.



Telecronaca: Raffaele Pappadà

Le ultimissime speranze per il Trapani passano dalla sfida contro il Crotone già promosso, sperando in risultati favorevoli dagli altri campi. Come finirà? In Sicilia 27 confronti ufficiali tra le due squadre: bilancio di 19 successi granata (ultimo 3-0 nella serie B 2015/16), 6 pareggi (ultimo 1-1 nei playoff di C-2 1997/98) e 2 vittorie calabresi (ultima 1-0 nella C 1974/75).e 4 successi del mister rossoblu, le cui squadre hanno sempre segnato, 12 reti complessive.



Telecronaca: Alberto Santi

Scontro diretto tra Venezia e Perugia, con l'obiettivo per entrambe di evitare i playout: come finirà? I confronti ufficiali al “Penzo” sono 14: 7 i successi arancioneroverdi (ultimo 3-0 nei playoff di serie B 2017/18), 1 pareggio (0-0 nella serie B 1967/68), 6 vittorie biancorosse (ultima 3-2 nella serie B 2018/19). Gara 200 nel professionismo per Marco Modolo: finora somma 120 gettoni in serie B, 66 in Lega Pro, 3 in coppa Italia, 10 in altri tornei con le maglie di Pro Vercelli, Carpi e Venezia. Esordio il 29 agosto 2010, Entella-Pro Vercelli 0-1. Alessio Dionisi e Massimo Oddo esiste il solo precedente dell’andata, al “Curi”, vinto 1-0 dal coach arancioneroverde.



Telecronaca: Edoardo Testoni

Bordocampo ed inteviste: Giulia Lorenzini

Ultimi 90 minuti per Entella e Cittadella, con gli ultimi verdetti da assegnare in zona playout e playoff. Come finirà? I precedenti ufficiali a Chiavari tra le due squadre che risiedono – a livello di abitanti – nei comuni più piccoli della Lega B 2019/20, sono 3: 2 successi biancocelesti (ultimo 4-1 nella serie B 2016/17) e uno veneto (1-0 nella B 2017/18). Granata sempre in gol in Liguria nei 270’ presi in esame, 3 gol totali. Tra Roberto Boscaglia e Roberto Venturato 3 incroci tecnici ufficiali, con perfetta parità: 1 successo a testa, 1 pareggio e 5 gol segnati per parte, con squadre di entrambi i mister sempre a segno.

