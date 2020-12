DAZN 1 (canale 209 Sky Sport), Palinsesto dal 11 al 17 Dicembre

DAZN 1, PALINSESTO DAL 11 AL 17 DICEMBRE CANALE 209 SKY

DAZN1, il canale con una selezione dei principali contenuti di DAZN, è sarà visibile anche al numero 209 della piattaforma Sky per gli abbonati Sky via satellite con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che hanno aderito all’offerta Sky – DAZN e completato la procedura di attivazione. L’offerta completa di DAZN continua a essere disponibile solo in modalità streaming.

VENERDI 11 DICEMBRE

ore 12:00 Serie B: Reggina vs Brescia (replica)

ore 13:55 This Is DAZN

ore 14:00 Serie B: Frosinone vs Chievo (replica)

ore 16:00 This Is DAZN

ore 16:15 Serie B: Lecce vs Venezia (replica)

ore 18:10 This Is DAZN

ore 18:20 Linea Diletta con Boateng (replica)

ore 18:50 Rennes vs Lens

ore 20:40 This Is DAZN

ore 20:50 Serie B: Chievo vs Reggina (diretta)

ore 23:05 This Is DAZN

ore 23:10 Boxe: Joshua vs Ruiz

SABATO 12 DICEMBRE

ore 12:00 Obiettivo Ronaldo e Del Piero

ore 12:15 This Is DAZN

ore 12:20 Obiettivo Mancini e Conte

ore 12:35 This Is DAZN

ore 12:40 Obiettivo Cannavaro e Maldini

ore 12:55 This Is DAZN

ore 13:00 Obiettivo Zidane e Batistuta

ore 13:15 This Is DAZN

ore 13:20 Obiettivo Zanetti e Cristiano Ronaldo

ore 13:35 This Is DAZN

ore 13:45 Serie B: Pisa vs Pordenone (diretta)

ore 16:00 This Is DAZN

ore 16:05 Balzaretti e i suoi compagni

ore 16:20 Balzaretti e i suoi compagni

ore 16:35 Balzaretti e i suoi compagni

ore 16:45 Ligue 1: Marsiglia vs Monaco (diretta)

ore 19:00 This Is DAZN

ore 19:15 Linea Diletta con Boateng

ore 19:45 La Mente nel Pallone - Stagione 1

ore 20:30 Serie A: Lazio vs Verona (diretta)

ore 23:30 This Is DAZN

ore 23:45 Balzaretti e i suoi compagni

DOMENICA 13 DICEMBRE

ore 12:00 This Is DAZN

ore 12:10 Serie A: Cagliari vs Inter (diretta)

ore 14:45 Serie A: Atalanta vs Fiorentina (diretta)

ore 17:00 This Is DAZN

ore 17:15 Linea Diletta con Claudio Marchisio

ore 17:45 La Mente nel Pallone - Stagione 1

ore 18:25 Liga: Elche vs Granada (diretta)

ore 20:40 This Is DAZN

ore 20:45 United States of La Liga - Mallorca

ore 21:00 Liga: Real Madrid vs Atletico (replica)

ore 23:00 Boxe: Joshua vs Pulev (replica)

LUNEDI 14 DICEMBRE

ore 12:00 Serie B: Pisa vs Pordenone (replica)

ore 13:55 This Is DAZN

ore 14:00 Serie B: Chievo vs Reggina (replica)

ore 15:55 This Is DAZN

ore 16:00 Liga: Barcelona vs Levante (replica)

ore 17:55 This Is DAZN

ore 18:00 Come sono diventato Leo Messi

ore 18:30 Ligue 1: PSG vs Lione (replica)

ore 20:25 This Is DAZN

ore 20:30 Intervista a Di Maria

ore 20:45 Serie B: Reggina vs Venezia (diretta)

ore 23:00 This Is DAZN

ore 23:05 Boxe: Scardina vs Goddi (replica)

MARTEDI 15 DICEMBRE

ore 12:00 Ligue 1: Marsiglia vs Monaco (replica)

ore 13:55 This Is DAZN

ore 14:00 Cagliari vs Inter

ore 15:55 This Is DAZN

ore 16:00 Borghiland

ore 16:15 Serie A: Atalanta vs Fiorentina (replica)

ore 18:10 This Is DAZN

ore 18:20 Serie B: Reggiana vs Frosinone (diretta)

ore 20:30 Serie A: Benevento vs Lazio (diretta)

ore 23:30 This Is DAZN

ore 23:45 Messi: la rivalita' con Cristiano

MERCOLEDI 16 DICEMBRE

ore 12:00 Ligue 1: PSG vs Lione (replica)

ore 13:55 This Is DAZN

ore 14:00 Serie A: Benevento vs Lazio (replica)

ore 15:55 This Is DAZN

ore 16:00 Ligue 1: Marsiglia vs Monaco (replica)

ore 17:55 This Is DAZN

ore 18:00 La Liga 90: Ronaldo Luis Nazario de Lima

ore 18:30 Liga: Real Madrid vs Athletic B. (replica)

ore 20:25 Serie A: Genoa vs Milan (diretta su DAZN1 canale 209)

ore 20:25 Serie A: Verona vs Sampdoria (diretta su DAZN1+ canale 212)

ore 23:30 This Is DAZN

ore 23:45 Parto con Pardo, Sacchi e Milano

GIOVEDI 17 DICEMBRE

ore 12:00 Liga: Real Madrid vs Athletic B. (replica)

ore 13:55 This Is DAZN

ore 14:00 Serie A: Genoa vs Milan (replica)

ore 15:55 This Is DAZN

ore 16:00 Parto con Pardo

ore 16:10 Parto con Pardo, Sacchi e Milano

ore 16:25 This Is DAZN

ore 16:30 Serie A: Benevento vs Lazio (replica)

ore 18:25 This Is DAZN

ore 18:30 Liga: Barcelona vs Real Sociedad (replica)

ore 20:25 This Is DAZN

ore 20:40 Intervista a Di Maria

ore 21:00 Ligue 1: PSG vs Lorient (replica)

ore 22:55 Boxe: GGG vs Derevyanchenko (replica)

