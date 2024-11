Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 22 - 28 Novembre 2024

Le partite della Serie A Enilive 2024/2025 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 dei telecomandi di Sky e tivùsat. Gli abbonati a DAZN possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

Dazn conferma così la scelta di volere raggiungere tutti gli amanti del calcio e non solo, ampliando il portfolio delle partnership distributive, anche attraverso la rinnovata collaborazione con tivùsat. L'obiettivo fondamentale resta quello di rendere il grande sport trasmesso da DAZN ancora più accessibile, ampliando le modalità di accesso così da raggiungere i tifosi di calcio in maniera ancora più capillare sul territorio, come anche nelle seconde case.

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su tivùsat potrai guardare il meglio della programmazione DAZN : tutte e 10 le partite di Serie A Enilive ogni turno, inclusi tutti i big match della stagione, una selezione di partite de LaLiga EA Sports , della Serie A Unipolsai di basket e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali DAZN ..





e su potrai guardare il meglio della programmazione : tutte e 10 le partite di ogni turno, inclusi tutti i big match della stagione, una selezione di partite de , della di basket e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali .. Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A Enilive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, della Serie A Unipolsai di basket e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali DAZN.





Sta per tornare una delle partite più attese di Serie A1 Tigotà: la sfida tra la Numia Vero Volley Milano e la Prosecco Doc Imoco Conegliano, disponibile in live streaming su DAZN venerdì 22 novembre. Due formazioni di altissimo livello, una rivalità che si rinnova e un appuntamento che rappresenta uno dei momenti più intensi e appassionanti del calendario pallavolistico. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, dominatrice indiscussa delle ultime stagioni, arriva a questo confronto con una marcia in più. Dopo un’avvincente prova in Champions League, la squadra guidata da Daniele Santarelli ha confermato una solidità di gioco che la rende una delle formazioni più temibili non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Tuttavia, la sfida non sarà priva di insidie: dall’altra parte della rete, la Numia Vero Volley Milano continua a consolidarsi come una delle realtà più competitive della Serie A1. Con una rosa ricca di talento e determinazione, la squadra di Stefano Lavarini punterà a mettere in difficoltà Conegliano, cercando di sfruttare le occasioni per imporsi in una sfida tanto impegnativa quanto stimolante.

Per raccontare la sfida più accesa del volley femminile su DAZN si inizierà alle 20:10 con un pre partita esclusivo che vedrà Maria Pia Beltran alla conduzione da bordocampo insieme alla partecipazione di ospiti speciali del mondo dello sport. Alle 20:30 si “accenderà” la partita e tutti i tifosi potranno seguire da casa il big match attraverso la telecronaca di Orazio Accomando e l’analisi tecnica di Enrica Merlo, ex capitano di Scandicci e figura storica del volley femminile italiano, pronta a portare la sua esperienza a tutti gli appassionati. L’appuntamento tra Milano e Conegliano continuerà su DAZN anche nel post partita con interviste esclusive ma anche nei giorni successivi alla sfida: sempre in app sarà possibile rivivere il mix di adrenalina vissuto in campo grazie allo speciale contenuto Bordocam, una produzione DAZN nata per raccontare tutto quello che tra stadio e schermo non è emerso, non è stato sentito e percepito.

Questo weekend si accendono i riflettori della Serie A Enilive con un match imperdibile e ricco di emozioni. Sabato 23 novembre, alle ore 18:00, la Juventus di Thiago Motta sfiderà il Milan guidato da Paulo Fonseca in una partita che promette scintille, in esclusiva su DAZN. A rendere ancora più speciale l’attesa, da oggi in esclusiva su DAZN sono disponibili due contenuti esclusivI: un’intervista inedita a Pierre Kalulu, il difensore centrale francese attualmente in forza alla Juventus e una al direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada. Il grande match Milan-Juventus sarà raccontato da una squadra d’eccezione: la telecronaca è affidata alla voce carismatica di Pierluigi Pardo, affiancato dall’analisi esperta di Massimo Ambrosini. A bordocampo, Diletta Leotta e Luca Toni accompagneranno gli spettatori con interviste esclusive, approfondimenti e curiosità nel pre e post-partita.

Tutto pronto per un altro entusiasmante turno di campionato di Serie BKT su DAZN. A chiudere la quattordicesima giornata sarà il match tra Palermo e Sampdoria, in programma domenica 24 novembre alle ore 17:15, e disponibile su DAZN anche in modalità gratuita. Protagonisti di una sfida infinita, dalla lotta per uno storico posto in Champions League nella stagione 2009/2010 fino ai playoff dello scorso anno, la rivalità tra rosanero e blucerchiati si riaccende nella sfida ospitata al Barbera. I ragazzi di Dionisi sono alla ricerca della vittoria che in casa, in questa stagione, hanno conquistato solo una volta, mentre Sottil cerca la rivincita dopo il 3-0 incassato in casa del Pisa. Storia, rivalità e grande rispetto a fare da cornice a una partita che promette spettacolo. In attesa del match di domenica sera, tutti i tifosi rosanero potranno sintonizzarsi su DAZN per guardare gratuitamente anche Palermo Sunrise, il docufilm che ripercorre la storia recente del Palermo FC, dalla rinascita fino all'inaugurazione del Palermo City Football Academy. Non mancherà tuttavia uno sguardo al passato: un viaggio nel tempo reso possibile dalle testimonianze di grandi ex giocatori rosanero come Pastore, Amauri e Santana per tornare a guardare al futuro con l’attuale capitano Matteo Brunori.

ZONA DAZN, PALINSESTO DAL 22 AL 28 NOVEMBRE 2024 CANALE 214 / 215 SKY E TIVUSAT

VENERDI 22 NOVEMBRE 2024

ore 08:00 Calcio UEFA Women's Champions League Arsenal - Juventus (replica)

ore 09:48 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 5a g.

ore 10:41 Basket DAZN Got Game Diego Flaccadori

ore 11:47 Calcio Serie A Cagliari - Milan (replica)

ore 13:34 Calcio Mario Balotelli

ore 13:54 Calcio Serie A Roma - Bologna (replica)

ore 15:39 Calcio Inter - Roma Top 30 Gol

ore 15:51 Calcio Serie A Inter - Napoli (replica)

ore 17:38 Basket 50 anni di basket reggiano

ore 18:42 Basket DAZN Got Game Gianmarco Pozzecco

ore 19:31 Basket LBA 2024/25 Matchday Highlights 5a g.

ore 20:20 Volley Serie A1 F Milano - Conegliano (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 22:35 Basket LBA 2024/25 Matchday Highlights 7a g. ù

ore 23:10 Boxe Mayweather Jr vs Gotti III (replica)

SABATO 23 NOVEMBRE 2024

ore 08:00 Calcio Serie A Genoa - Como (replica)

ore 09:55 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 6a g.

ore 10:50 Basket 50 anni di basket reggiano

ore 11:55 Calcio Top Gol: Inter 2023/2024

ore 12:15 Calcio Top 30 Gol - Derby di Milano

ore 12:25 Calcio Serie A F Lazio - Sampdoria (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 14:45 Calcio Inter - Roma Top 30 Gol

ore 15:00 Calcio Serie A Verona - Inter (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 17:25 Calcio BordoCam Milan - Inter

ore 17:45 Calcio Juventus - Lazio Top 20 Gol

ore 18:00 Calcio Serie A Milan - Juventus (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 20:45 Calcio Serie A Parma - Atalanta (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 22:25 Calcio My Skills Vlahovic

ore 22:55 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 23:15 Calcio Top 30 Gol El Clasico

ore 23:35 Calcio Missione Bilbao

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024

ore 08:00 Calcio Serie A Verona - Inter (replica)

ore 09:55 Calcio My Skills Vlahovic

ore 10:20 Calcio Serie A Milan - Juventus (replica)

ore 12:15 Calcio My Skills Bernabe'

ore 12:30 Calcio Serie A Genoa - Cagliari (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 15:00 Calcio Serie A Como - Fiorentina (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 15:00 Calcio Serie A Torino - Lecce (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 17:10 Volley Superlega Trentino - Vero Volley Monza (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 18:00 Calcio Serie A Napoli - Roma (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 19:30 Calcio Decido io

ore 20:05 Calcio Claudio Lotito

ore 20:35 Calcio Juventus - Lazio Top 20 Gol

ore 20:45 Calcio Serie A Lazio - Bologna (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

LUNEDI 25 NOVEMBRE 2024

ore 08:00 Calcio Serie A Milan - Juventus (replica)

ore 09:55 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 7a g.

ore 10:55 Calcio El Presidente L'Inizio

ore 11:45 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 6a g.

ore 12:00 Calcio Serie A Lazio - Bologna (replica)

ore 13:50 Calcio Un'altra storia: Paolo Cannavaro

ore 14:15 Calcio Serie A Genoa - Cagliari (replica)

ore 16:10 Calcio Top 50 Gol 2023

ore 16:40 Sport DAZN Heroes Ho visto Maradona

ore 17:15 Sport DAZN Heroes Milito

ore 17:45 Sport DAZN Heroes Serginho

ore 18:30 Calcio Serie A Empoli - Udinese (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 20:45 Calcio Claudio Lotito

ore 20:45 Calcio Serie A Venezia - Lecce (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 22:05 Altri Kickboxing - Evolution Fight 1a parte

MARTEDI 26 NOVEMBRE 2024

ore 08:00 Calcio Serie A Empoli - Udinese (replica)

ore 09:55 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 8a g.

ore 10:50 Calcio El Presidente Lo Scandalo

ore 11:40 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 9a g.

ore 12:00 Calcio Serie A Verona - Inter (replica)

ore 13:55 Calcio Joaquin saluta il calcio

ore 14:15 Calcio Liga Celta Vigo - Barcellona

ore 16:05 Sport DAZN Heroes Serginho

ore 16:30 Calcio Serie A Genoa - Cagliari (replica)

ore 18:25 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 18:55 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 19:35 Documentario The Season Brescia Ep. 1

ore 20:00 Documentario The Season Brescia Ep. 2

ore 20:25 Documentario The Season Brescia Ep. 3

ore 20:40 Basket Supercoppa 2024 Highlights

ore 21:00 Calcio Serie A Lazio - Bologna (replica)

ore 22:50 Altri Kickboxing - Evolution Fight 2a parte

MERCOLEDI 27 NOVEMBRE 2024

ore 08:00 Calcio Serie A Lazio - Bologna (replica)

ore 09:50 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 9a g.

ore 10:35 Calcio El Presidente I consigli del Fenomeno

ore 11:30 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 10a g.

ore 12:00 Calcio Liga Atletico Madrid - Alaves (replica)

ore 13:55 Calcio Missione Siviglia

ore 14:15 Calcio Serie A Verona - Inter (replica)

ore 16:10 Calcio Top Gol El Clasico

ore 16:30 Calcio Liga Leganes - Real Madrid (replica)

ore 17:45 Volley CEV Champions League F Stal Bielsko Biala - Scandicci (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 20:15 Volley CEV Champions League F Rzeszow - Conegliano (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 22:55 Boxe Beterbiev vs Bivol

GIOVEDI 28 NOVEMBRE 2024

ore 08:00 Calcio Serie A Genoa - Cagliari (replica)

ore 09:50 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 10a g.

ore 10:40 Calcio El Presidente Si apre il calciomercato

ore 11:35 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 11a g.

ore 12:00 Calcio Serie A Torino - Monza (replica)

ore 13:55 Calcio L'addio di Ibrahimovic

ore 14:15 Calcio Serie A Milan - Juventus (replica)

ore 16:10 Sport DAZN Heroes Loftus-Cheek

ore 16:20 Basket DAZN Got Game Diego Flaccadori

ore 17:15 Volley CEV Champions League F VakifBank - Vero Milano (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 19:35 Calcio Interstellar

ore 20:20 Calcio Top Gol: Inter 2023/2024

ore 20:35 Sport DAZN Heroes Thuram

ore 21:00 Calcio Serie A Verona - Inter (replica)

ore 22:55 Boxe Mayweather Jr vs Gotti III

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***