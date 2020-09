Domenica Rai Sport, Palinsesto 20 Settembre 2020 | Tour, Volley e 90 Minuto

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 20 Settembre 2020, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 17:00 - RAIDUE HD:

Ciclismo - Tour de France 2020 21a tappa: Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Élysées (diretta)

da Parigi [Francia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari

ore 19:00 - RAIDUE HD:

Ciclismo - Tour Replay (diretta)

In studio: Antonello Orlando

ore 19:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - 90° Minuto (diretta)

dallo studio TV3 Teulada - Roma

In studio: Paola Ferrari, Enrico Varriale Milena Bertolini, Luca Toni, Manuel Pasqual

Classico appuntamento con “90esimo minuto”, in onda dagli studi di Via Teulada e affidato a Paola Ferrari, che avrà accanto, come ospiti fissi, i confermati Milena Bertolini, CT dell’Italia femminile, un altro campione del mondo, Luca Toni, e l’ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual. Per Raisport il volto sarà quello di Enrico Varriale. Questi gli inviati Rai Sport: Fiorentina-Torino (Gianni Bezzi), Hellas-Roma (Stefano Bizzotto), Parma-Napoli (Dario Di Gennaro), Genoa-Crotone (Luca De Capitani), Sassuolo-Cagliari (Tiziana Alla), Juventus-Sampdoria (Aurelio Capaldi), Milan-Bologna (Francesco Rocchi)

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 di Milano

In studio: Jacopo Volpi, Marco Tardelli, Cesare Prandelli, Eraldo Pecci, Massimiliano Saccani

Alle 22.40, per chiudere la giornata, dagli studi di Milano, “La Domenica Sportiva”, il programma più longevo della televisione italiana, giunto alla sua 68esima stagione: Jacopo Volpi, con Marco Tardelli, l’ex CT azzurro Cesare Prandelli, Eraldo Pecci e l’esordiente ex arbitro Massimiliano Saccani dedicheranno 100 minuti al posticipo di serie A, alle interviste, ai gol di tutte le partite, all’analisi dell’intera giornata, con il contributo di Alessandra D’Angiò per il web ed il mondo social, sempre più al centro del racconto sportivo. Questi gli invati Rai Sport: Fiorentina-Torino (Luca Cardinalini), Hellas-Roma (Stefano Bizzotto), Parma-Napoli (Dario Di Gennaro), Genoa-Crotone (Lucio Michieli), Sassuolo-Cagliari (Giacomo Capuano), Juventus-Sampdoria (Alberto Rimedio e Aurelio Capaldi), Milan-Bologna (Francesco Rocchi)

ore 00:20 - RAIDUE HD:

Rubrica - L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 Saxa Rubra di Roma

Conduce: Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi

Tutti gli altri sport.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 20 Settembre 2020

ore 06:30 Rubrica: TG Sport Notiziario (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Memory (archivio)

ore 09:00 Canoa - Categoria Slalom Campionati Europei 2020 Semifinali 2a giornata (diretta)

Telecronca: Federico Calcagno

ore 10:40 Ciclismo: Giro dell'Appennino 2020 (replica)

ore 11:30 Beach Volley 2020: Campionati Europei 1° Semifinale Maschile (diretta)

ore 12:20 Canoa - Categoria Slalom Campionati Europei 2020 Finali 2a giornata (diretta)

Telecronca: Federico Calcagno

ore 13:30 Beach Volley 2020: Campionati Europei 2° Semifinale Maschile (diretta)

ore 14:05 Automobilismo Campionato Italiano GT 2020- Endurance GP di Vallelunga (diretta)

ore 17:20 Pallavolo Maschile 2020: Super Coppa Semifinale di ritorno: Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino (diretta)

ore 20:00 Rubrica: Ciclismo - Tour di Sera (magazine)

ore 20:45 Beach Volley 2020: Campionati Europei finalissima femminile Differita (gara del 19/9)

ore 23:15 Canoa Categoria Slalom Campionati Europei 2020: Finali (replica)

ore 00:10 Ciclismo: Tour di Notte 21a tappa (differita)

ore 01:10 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

Palinsesto di Rai Sport di Domenica 20 Settembre 2020

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:30 Calcio - Qualificazioni Europei 2020 - Italia vs Grecia (replica)

ore 04:15 Calcio - Qualificazioni Europei 2020 - Liechtenstein vs Italia (replica)

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport

LO SPORT ALLA RADIO:

ore 12:30 Calcio, Parma-Napoli (Diego Carmignani e Luigi Carbone)

ore 15:00 Calcio, Genoa-Crotone (Massimiliano Graziani e Rita Lucido)

ore 18:00 Calcio, Sassuolo-Cagliari (Daniele Fortuna)

ore 20:45 Calcio, Juventus-Sampdoria (Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia)

durante la giornata Tennis, Internazionali Roma (Emilio Mancuso)

durante la giornata Ciclismo, Tour de France 2020 (Cristiano Piccinelli)

durante la giornata MotoGP - GP Emilia Romagna (Nico Forletta)

ore 18:00 Basket - Finale SuperCoppa (Massimo Barchiesi)

Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica domenicale irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 14:30 Calcio Serie A: La Grande Giostra del Gol (diretta)

In studio: Giovanna Carolo, Guglielmo Stendardo, Piercarlo Presutti, Tiziano Pieri



ore 15:00 Calcio Serie A: Genoa vs Crotone (diretta)

dallo stadio Luigi Ferraris - Marassi di Genova

Telecronaca: Luca De Capitani



ore 20:45 Calcio Serie A: Juventus vs Sampdoria (diretta)

dallo stadio Allianz di Torino

Telecronaca: Alberto Rimedio

