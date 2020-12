Sabato Rai Sport, Palinsesto 12 Dicembre 2020 | Funerali Paolo Rossi, Sci, Volley, Serie C

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 12 Dicembre 2020, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 10:00 - RAIDUE HD:

Speciale TG Sport - Funerali di Paolo Rossi (diretta)

dal Duomo di Vicenza

Sarà una cerimonia semplice, come semplice, nonostante la fama, era sempre rimasto lui, Paolo Rossi, per tutti "Pablito". L'ultimo saluto all'eroe dell'Italia che conquistò il mondo calcistico, nel 1982, verrà celebrato sabato 12 dicembre, alle 10.30, nel Duomo di Vicenza, la città dove aveva cominciato la sua carriera (tra le fila del Lanerossi, in quello stesso stadio, il "Menti", dov'è stata allestita la camera ardente), e che nello scorso febbraio gli aveva concesso la cittadinanza onoraria. Per evitare assembranti l'ingresso nel Duomo sarà riservato ai soli invitati della famiglia, e il sagrato della Cattedrale vicentina sarà chiuso al pubblico: la cerimonia sarà trasmessa in diretta, su Rai2, a partire dalle 10.00, a cura di Raisport. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio, Enrico Varriale e Antonio Di Gennaro, che di Rossi è stato compagno di squadra in Nazionale, nel 1986, al Mondiale messicano, e nel Verona, nella stagione 1986-87, l'ultima della straordinaria carriera di Pablito.

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Simona Rolandi

Di Paolo Rossi tutti ricorderanno per sempre i tre gol al Brasile al Mondiale dell’82, il Pallone d’oro conquistato quell'anno, ma soprattutto tutti ricorderanno il suo sorriso. E proprio dal sorriso di Paolo Rossi partirà il racconto di Dribbling, che dedicherà la puntata di sabato 12 dicembre, alle 18.10 su Rai2, alla storia di un uomo gentile, un uomo buono che con il suo talento e la sua gentilezza ha regalato al mondo un’immagine straordinariamente positiva dell’Italia. In studio Simona Rolandi, con i due opinionisti della trasmissione collegati da remoto a causa delle disposizioni anti Covid-19, Massimo De Luca da Milano e Domenico Marocchino, amico e compagno di squadra di Paolo Rossi, da Torino. Dribbling ripercorrerà la carriera dell’uomo Paolo Rossi, le sue passioni, come la musica, e i suoi impegni in ambito sociale. In collegamento anche Roberto Pruzzo, attaccante come lui e suo alter ego in Nazionale, grazie al quale rivivere l’atmosfera del calcio di quegli anni che portarono al trionfo azzurro di Spagna '82. Da Vicenza, gli inviati di RaiSport testimonieranno la partecipazione eccezionale ai funerali, in programma in mattinata nel Duomo e trasmessi in diretta, sempre su Rai2, a partire dalle 10.00. Nella seconda parte, poi, tornerà l’attualità del calcio con le previsioni sui sorteggi di Champions League ed Europa League che si terranno a Nyon lunedì 14 dicembre e tutte le ultime notizie dai campi con le voci degli allenatori. Dribbling è il rotocalco di RaiSport a cura di Donatella Scarnati, con la regia di Stefano Brunozzi.

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 09:10 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 09:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 Slalom Gigante Femminile - 1a manche (diretta)

da Courchevel [Francia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

ore 10:25 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 10:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 Discesa Libera Maschile (diretta)

dalla Val d'Isere [Francia]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

ore 11:30 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 11:50 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 12:00 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 12:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 Slalom Gigante Femminile - 2a manche (diretta)

da Courchevel [Francia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

ore 13:30 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 13:45 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2020/21 Sprint a Tecnica Libera Maschile/Femminile (diretta)

da Davos [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

ore 14:25 Calcio: Campionato Italiano Serie C 2020/21 #15: Como - Carrarese (diretta)

dallo stadio "Sinigaglia" di Como

Telecronaca: Gianluigi Zamponi

ore 16:30 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 16:35 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 17:00 Rubrica: Memory (archivio)

ore 18:20 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca 2020/21 #3RIT: Leo Shoes Modena - Consar Ravenna (diretta)

dal PalaSport G. Panini di Modena

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

ore 20:50 Pallavolo Femminile: Serie A2 Futura Volley Giovani Busto Arsizio - Acqua&Sapone Roma Volley Club (diretta)

da Busto Arsizio (VA)

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 23:00 Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

In studio: Giovanna Carollo, Bortolo Mutti, Massimo Piscedda

90esimo del sabato esplorerà il pianeta serie B, con tutti i gol, le interviste e i contributi dai vari campi.

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)
dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]
ore 00:10 Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

ore 00:30 Snowboard: Coppa del Mondo 2020/21

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] ore 00:30 Snowboard: Coppa del Mondo 2020/21

ore 02:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 01:55 Nazionale A - Nations League 2020 ITALIA - Bosnia (replica)

- Bosnia (replica) ore 03:45 Nazionale A - Nations League 2020 Olanda - ITALIA (replica)

(replica) a seguire Simulcast Rai Sport + HD

ore 10:30 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Freestyle: Coppa del Mondo 2020/21 Moguls (diretta)

da Idre Fjall [Svezia]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi



) da Idre Fjall [Svezia] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 13:45 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2020/21 Sprint a Tecnica Libera Maschile/Femminile (diretta)

da Davos [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

La Coppa del Mondo di Sci, la Formula1, la Serie A e la Serie B saranno al centro di Sabato sport del 12 dicembre, presentato da Manuela Collazzo. In apertura, alle 14, linea a Manuel Codignoni per le qualifiche di Formula1 del Gran Premio di Abu Dhabi, e a Emilio Mancuso per la Coppa del Mondo di Sci in Val d’Isère e a Courchevel. Alle 14.50, appuntamento con Tutto il calcio minuto per minuto condotto da Filippo Corsini. In scaletta una partita di Serie A (Crotone – Spezia: radiocronaca Antonio Lopez) e cinque di Serie B: Brescia–Salernitana (radiocronaca: Luigi Carbone), Virtus Entella–Empoli (radiocronaca: Rita Lucido), Lecce–Frosinone (radiocronaca: Antonio Gnoni), Pisa–Pordenone (radiocronaca: Sara Meini) e, dalle 16.00, Pescara–Vicenza (radiocronaca: Antonello Brughini). A seguire la consueta rubrica Sostiene Tardelli. Alle 18.00, la radiocronaca dell’anticipo di Serie A, Torino–Udinese (radiocronaca: Daniele Fortina e Cittadella–Spal. Al termine la moviola dedicata agli anticipi del campionato di Serie A. Lazio-Verona, ultimo match della giornata sarà presentato da Massimo Barchiesi e Dario Giordo con un intervento del doppio ex: Sebastiano Siviglia alle 20.25. Dalle 20.45, la radiocronaca della partita. Dalle 22.30, fino alla chiusura alle 23.30, Marco Tardelli e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori. Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica domenicale irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 20:45 Calcio Serie A: Lazio vs Hellas Verona (diretta)

dallo stadio Olimpico di Roma

Telecronaca: Gianluigi Zamponi

