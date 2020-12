Domenica Rai Sport, 20 Dicembre 2020 | Sci Alpino, Calcio Serie C, Volley, Basket

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 20 Dicembre 2020, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 10:00 - RAIDUE HD:

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2020/21 Slalom Gigante Maschile - 1a manche (diretta)

da Alta Badia [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 13:30 - RAIDUE HD:

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2020/21 Slalom Gigante Maschile - 2a manche (diretta)

da Alta Badia [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

ore 17:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - A Tutta Rete (diretta)

dallo studio TV3 Teulada - Roma

In studio: Marco Lollobrigida

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR5 - Saxa Rubra di Roma

ore 18:15 - RAIDUE HD:

Rubrica - 90° Minuto (diretta)

dallo studio TV3 Teulada - Roma

In studio: Paola Ferrari e Enrico Varriale

Questi gl inviati di Rai Sport per i servizi sulle partite: Fiorentina-Hellas Verona (Tiziana Alla), Sampdoria-Crotone (Gianni Bezzi), Parma-Juventus (Luca De Capitani), Torino-Bologna (Federico Calcagno), Cagliari-Udinese (Gianluigi Zamponi), Benevento-Genoa (Giacomo Capuano), Sassuolo-Milan (Stefano Bizzotto), Inter-Spezia (Paolo Paganini), Atalanta-Roma (Andrea Riscassi), Lazio-Napoli (Alessandro Antinelli)

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 di Milano

In studio: Jacopo Volpi.

Questi gl inviati di Rai Sport per i servizi sulle partite: Fiorentina-Hellas Verona (Amedeo Goria), Sampdoria-Crotone (Francesca Sanipoli), Parma-Juventus (Aurelio Capaldi), Torino-Bologna (Federico Calcagno), Cagliari-Udinese (Vincenzo Di Monte), Benevento-Genoa (Saverio Montingelli), Sassuolo-Milan (Francesco Rocchi), Inter-Spezia (Thomas Villa), Atalanta-Roma (Dario Di Gennaro), Lazio-Napoli (Alberto Rimedio)

ore 00:20 - RAIDUE HD:

Rubrica - L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR5 Saxa Rubra di Roma

Conduce: Cristina Caruso

Tutti gli altri sport.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 20 Dicembre 2020

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Vela 2020: America's Cup Prada Christmas Cup (replica)

da Auckland [Nuova Zelanda]

Telecronaca: Giulio Guazzini

da Auckland [Nuova Zelanda]
Telecronaca: Giulio Guazzini

dalla Val Gardena [Bolzano]

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dalla Val Gardena [Bolzano]
In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Alta Badia [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

da Alta Badia [Bolzano]
Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

dalla Val d'Isere [Francia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

dalla Val d'Isere [Francia]
Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

dalla Val Gardena [Bolzano]

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dalla Val Gardena [Bolzano]
In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 13:10 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dalla Val Gardena [Bolzano]

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dalla Val Gardena [Bolzano]
In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Alta Badia [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

da Alta Badia [Bolzano]
Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

dalla Val Gardena [Bolzano]

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dalla Val Gardena [Bolzano]
In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo stadio "San Nicola" di Bari

Telecronaca: Giuseppe Galati e Paolo Tramezzani

Bordocampo ed interviste: Lucio Michieli

dallo stadio "San Nicola" di Bari
Telecronaca: Giuseppe Galati e Paolo Tramezzani
Bordocampo ed interviste: Lucio Michieli

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca e Davide Bramati

da Namur [Belgio]
Telecronaca: Andrea De Luca e Davide Bramati

dalla BLM Group Arena di Trento

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dalla BLM Group Arena di Trento
Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dall'Allianz Dome di Trieste

Telecronaca: Edi Dembiski e Stefano Michelini

dall'Allianz Dome di Trieste
Telecronaca: Edi Dembiski e Stefano Michelini

da Dresda [Germania]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Dresda [Germania]
Telecronaca: Franco Bragagna

ore 00:25 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca 2020/21 - 4a giornata Ritorno: Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza (replica)

ore 02:45 Basket Maschile: Camp. Italiano 2020/21 - 12a giornata: Allianz Pallacanestro Trieste - Dolomiti Energia Trentino (replica)

ore 04:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 - Super G Femminile (replica)

Palinsesto di Rai Sport di Domenica 20 Dicembre 2020

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:30 Calcio Nazionale A - Amichevole Internazionale ITALIA - Moldavia (replica)

ore 04:15 Calcio Nazionale A - Nations League Polonia - ITALIA (replica)

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport





) ore 12:45 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2020/21 Prova a Squadre Sprint Maschile/Femminile (diretta)

da Dresda [Germania]

Telecronaca: Franco Bragagna



da Dresda [Germania]
Telecronaca: Franco Bragagna

Ciclocross: Coppa del Mondo 2020/21 2a Prova Elite Donne (diretta)

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca e Davide Bramati



da Namur [Belgio]
Telecronaca: Andrea De Luca e Davide Bramati

Ciclocross: Coppa del Mondo 2020/21 2a Prova Elite Uomini (diretta)

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca e Davide Bramati

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica domenicale irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 14:30 Calcio Serie A: La Grande Giostra del Gol (diretta)



ore 15:00 Calcio Serie A: Sassuolo vs Milan (diretta)

dallo stadio Mapei - Città del Tricolore - Reggio Emilia

Telecronaca: Stefano Bizzotto



dallo stadio Mapei - Città del Tricolore - Reggio Emilia
Telecronaca: Stefano Bizzotto

dallo studio SR5 - Saxa Rubra di Roma



dallo studio SR5 - Saxa Rubra di Roma

dallo studio TV3 Teulada - Roma

In studio: Paola Ferrari e Enrico Varriale



dallo studio TV3 Teulada - Roma
In studio: Paola Ferrari e Enrico Varriale

dallo stadio Olimpico - Roma

Telecronaca: Alberto Rimedio

