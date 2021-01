Sabato Rai Sport, Palinsesto 16 Gennaio 2021 | Vela, Sci Alpino, Pallavolo, Combinata

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 16 Gennaio 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Simona Rolandi

Mercoledì prossimo, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, e in diretta su Rai1, la Juventus di Pirlo e il Napoli di Gattuso andranno a caccia del primo trofeo stagionale, la Supercoppa d'Italia. Alla sfida tra bianconeri e azzurri Dribbling, in onda sabato 16 gennaio alle 18.10 su Rai2, dedicherà la propria anteprima, con un commentatore d’eccezione come Peppino di Capri che, al microfono di Maria Barresi, proporrà una sua interpretazione in note del match. Domenica sera, invece, a San Siro va in scena il "derby d'Italia": a Inter-Juventus sarà dedicato il focus su due protagonisti assoluti come Cristiano Ronaldo e Lukaku. La sfida del Meazza è senza dubbio la partitissima che fa battere i cuori di gran parte d’Italia: per questo, in tema di emozioni, saranno ospiti di Simona Rolandi Sara Tardelli e Gianfelice Facchetti, figli di grandi protagonisti di tanti derby d’Italia, con i loro ricordi di tante vigilie. Il Rosso di Maranello, intanto, assume una sfumatura rosa: la Ferrari Driver Academy, infatti, sta per aprire le sue porte al talento femminile per cercare un pilota donna e accrescerne le capacità alla guida di una monoposto. Grazie al progetto "Girls on track" sono 4 le ragazze, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, che hanno superato le dure selezioni: le ha incontrate Marco Franzelli. Donatella Scarnati, invece, ha intervistato, in esclusiva, il Presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli con il quale ha discusso di Olimpiadi e Paralimpiadi, ma anche di Alex Zanardi. La puntata si chiuderà con un tributo al Renate, società di Lecco nata nel 1947 dalla volontà di un gruppo di tifosi interisti (per questo i colori neroazzurri) che è leader del girone A di Serie C grazie ai suoi 41 punti, sette in più del Como. Dribbling è il rotocalco di RaiSport a cura di Donatella Scarnati, condotto da Simona Rolandi, con MAssimo De Luca e Domenico Marocchino.

ore 02:50 - RAIDUE HD:

Vela - 36a America's Cup 2020 Prada Cup Round Robin 3a giornata (diretta)

da Auckland [Nuova Zelanda]

Telecronaca: Giulio Guazzini

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 16 Gennaio 2021

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Vela - 36a America's Cup 2020 Prada Cup Round Robin 2a giornata (replica della notte)

da Auckland [Nuova Zelanda]

Telecronaca: Giulio Guazzini

da Auckland [Nuova Zelanda] Telecronaca: Giulio Guazzini ore 09:15 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 09:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 Slalom Maschile - 1a manche (diretta)

da Flachau [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

da Flachau [Austria] Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone ore 10:30 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 11:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 Slalom Gigante Femminile - 1a manche (diretta)

da Kranjska Gora [Slovenia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

da Kranjska Gora [Slovenia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli ore 12:00 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 12:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 Slalom Maschile - 1a manche (diretta)

da Flachau [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

da Flachau [Austria] Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone ore 13:30 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 14:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 Slalom Gigante Femminile - 2a manche (diretta)

da Kranjska Gora [Slovenia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

da Kranjska Gora [Slovenia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli ore 15:00 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 15:20 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 15:25 Vela - 36a America's Cup 2020 Prada Cup Round Robin 2a giornata (replica della notte)

ore 16:45 Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2020/21 Sprint a Squadre HS 106/staffetta 2 x 7,5 km #2 (differita)

dalla Val di Fiemme [Trento]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

dalla Val di Fiemme [Trento] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 17:50 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2020/21: Cucine Lube Civitanova - Leo Shoes Modena (diretta)

dal Eurosuole Forum di Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dal Eurosuole Forum di Civitanova Marche [Macerata] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:20 Pallavolo F: C. Italiano Serie A 2020/21: Zanetti Bergamo - Bosca S.Bernardo Cuneo (diretta)

dal Pala Agnelli di Bergamo

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

dal Pala Agnelli di Bergamo Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Rubrica: Novantesimo Minuto Serie B (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] ore 00:10 Rubrica: Novantesimo Minuto Serie B (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:30 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 16 Gennaio 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:30 Nazionale A - Nations League 2020 ITALIA - Bosnia (replica)

- Bosnia (replica) ore 04:15 Nazionale A - Nations League 2020 Olanda - ITALIA (replica)

(replica) a seguire Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 09:55 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2020/21 Sprint a Squadre HS 106/staffetta 2 x 7,5 km #1 (diretta)

dalla Val di Fiemme [Trento]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio



) dalla Val di Fiemme [Trento] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 13:25 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2020/21 Sprint a Squadre HS 106/staffetta 2 x 7,5 km #2 (diretta)

dalla Val di Fiemme [Trento]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

LO SPORT ALLA RADIO:

- Sci, Gigante femminile (Emilio Mancuso)

- Sci, Wengen Libera maschile (Emilio Mancuso)

- Sci, Kraniska Gora I e II manches (Emilio Mancuso)



ore 14:00 Serie B, 18a giornata Monza - Cosenza (Manuel Codignoni)

ore 14:00 Serie B, 18a giornata Pisa - Brescia (Sara Meini)

ore 14:00 Serie B, 18a giornata Pordenone - Venezia (Sebastiano Franco)

ore 14:00 Serie B, 18a giornata Cittadella - Ascoli (Dario Giordo)

ore 15.00 Serie A, 18a giornata Bologna - Verona (Daniele Fortuna)

ore 16.00 Serie B, 18a giornata Reggina - Lecce (Antonio Lopez)

ore 18.00 Serie A, 18a giornata Torino - Spezia (Massimiliano Graziani e Sebastiano Tallia)

ore 18.00 Volley Civitanova - Modena (Pierpaolo Rivalta)

ore 20.45 Serie A, 18a giornata Sampdoria - Udinese (Diego Carmignani e Rita Lucido)

Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog