Sabato Rai Sport, 1 Maggio 2021 | in diretta Champions Volley, Tuffi, Serie B, Atletica

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 1 Maggio 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 16:55 - RAIDUE HD:

Pallavolo F: CEV Champions League 2020/21 Finalissima Imoco Conegliano vs VakifBank Istanbul (diretta)

dall'AGSM Forum di Verona

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 19:00 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Simona Rolandi

Sarà un Dribbling in formato ridotto quello di sabato 1 maggio, in onda subito dopo la finale di Champions League di volley femminile tra Imoco Conegliano e Vakifbank Istanbul, in diretta su Rai2 a partire dalle 17.00. Il primo focus sarà sull’Inter di Antonio Conte, in una giornata che può già essere determinante per l’assegnazione aritmetica dello scudetto ai nerazzurri a undici anni dallo storico Triplete. In studio Simona Rolandi e i due opinionisti, Massimo De Luca da Milano e Domenico Marocchino da Torino, con in collegamento il tifoso per eccellenza Gianfelice Facchetti, che commenterà le fasi salienti di Crotone-Inter che si gioca in contemporanea. Sono sempre più insistenti, nel frattempo, le indiscrezioni sui movimenti di mercato di numerose panchine di Serie A, a partire dalla Roma, che dopo la deludente prestazione di Manchester sembra sempre più vicina a Maurizio Sarri: per saperne di più, Saverio Montingelli è andato a Figline Valdarno, per l’esattezza tra Vaggio e Piandiscò, dove vive l’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus. Ma il calciomercato sta entrando nel vivo in tanti club, compresi la Juventus e la stessa Inter, senza dimenticare il Napoli con il futuro incerto di Gattuso e la pista Spalletti: per discuterne, in studio ci sarà anche Paolo Paganini.



OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 1 Maggio 2021

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 07:50 Rubrica: Cento Giri 3a puntata | Gli eredi di Coppi e Bartali (archivio)

ore 08:45 Tuffi: Coppa del Mondo 2021 1a giornata Finale trampolino 3 m Syncro Femminile (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi

da Tokyo [Giappone] Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi ore 10:30 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 10:45 Tuffi: Coppa del Mondo 2021 1a giornata Finale piattaforma 10 m Syncro Maschile (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi

da Tokyo [Giappone] Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi ore 12:45 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 13:55 Calcio: Campionato Italia Serie B 2020/21 35a giornata Salernitana - Monza (diretta)

dallo stadio "Arechi" di Salerno

Telecronaca: Giacomo Capuano e Andrea Agostinelli

Bordocampo ed interviste: Alessandro Pirozzi

dallo stadio "Arechi" di Salerno Telecronaca: Giacomo Capuano e Andrea Agostinelli Bordocampo ed interviste: Alessandro Pirozzi ore 16:00 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 16:05 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 17:40 Automobilismo: Campionato Italiano Gran Turismo Sprint - gara 1 Monza (diretta)

dall'autodromo di Monza [Monza/Brianza]

Telecronaca: Stella Bruno e Dario Nicoli

dall'autodromo di Monza [Monza/Brianza] Telecronaca: Stella Bruno e Dario Nicoli ore 19:00 Atletica Leggera 2021: Campionati Mondiali di Staffetta - 1a giornata (diretta)

da Chorzów [Polonia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

da Chorzów [Polonia] Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli ore 20:10 Pallavolo M: CEV Champions League 2020/21 Finalissima: Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle - Itas Trentino (diretta)

dall'AGSM Forum di Verona

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Sulla carta sembra la più classica delle sfide "Davide contro Golia", dove Golia, per una volta, parla italiano. Poi, però, basta un'occhiata al ruolino di marcia che ha portato i polacchi del Kedzierzyn-Kozle in finale contro l'Itas Trentino e il discorso cambia. La formazione allenata da Angelo Lorenzetti, infatti, affronterà un sestetto che, nella strada verso Verona - sede dell'ultimo atto della Champions 2021 - ha raccolto due "scalpi" eccellenti, quello dei detentori del titolo della Lube Civitanova e, in semifinale, quello dei sei volte campioni d'Europa dello Zenit Kazan. Quella di sabato sera sarà una partita con tanta storia e tante "storie", con Trento, già tre volte sul tetto continentale, che quest'anno è arrivata in finale dopo aver beneficiato di una wild card per la qualificazione alla prima fase (lo scorso anno il campionato italiano venne sospeso per la pandemia e lo scudetto non assegnato) e con Nikola Grbic, il coach della formazione polacca, che nel 2011, ossia l'ultima volta che Trento ha giocato una finale a Verona, guidò Cuneo alla vittoria, in Coppa Italia, in appena tre set. Le risposte, come sempre, le darà il campo, e i telespettatori di Raisport+HD avranno la possibilità di scoprirle per primi: Itas Trentino-Kedzierzyn-Kozle sarà trasmessa in diretta, sabato 1 maggio, a partire dalle 20.25, con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

dall'AGSM Forum di Verona Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Sulla carta sembra la più classica delle sfide "Davide contro Golia", dove Golia, per una volta, parla italiano. Poi, però, basta un'occhiata al ruolino di marcia che ha portato i polacchi del Kedzierzyn-Kozle in finale contro l'Itas Trentino e il discorso cambia. La formazione allenata da Angelo Lorenzetti, infatti, affronterà un sestetto che, nella strada verso Verona - sede dell'ultimo atto della Champions 2021 - ha raccolto due "scalpi" eccellenti, quello dei detentori del titolo della Lube Civitanova e, in semifinale, quello dei sei volte campioni d'Europa dello Zenit Kazan. Quella di sabato sera sarà una partita con tanta storia e tante "storie", con Trento, già tre volte sul tetto continentale, che quest'anno è arrivata in finale dopo aver beneficiato di una wild card per la qualificazione alla prima fase (lo scorso anno il campionato italiano venne sospeso per la pandemia e lo scudetto non assegnato) e con Nikola Grbic, il coach della formazione polacca, che nel 2011, ossia l'ultima volta che Trento ha giocato una finale a Verona, guidò Cuneo alla vittoria, in Coppa Italia, in appena tre set. Le risposte, come sempre, le darà il campo, e i telespettatori di Raisport+HD avranno la possibilità di scoprirle per primi: Itas Trentino-Kedzierzyn-Kozle sarà trasmessa in diretta, sabato 1 maggio, a partire dalle 20.25, con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. ore 23:00 Rubrica: Novantesimo Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Giovanna Carollo

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] Conduce: Giovanna Carollo ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] ore 00:10 Rubrica: Novantesimo Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Giovanna Carollo

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] Conduce: Giovanna Carollo ore 00:30 Atletica Leggera 2021: Campionati Mondiali di Staffetta - 1a giornata (differita)

da Chorzów [Polonia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

da Chorzów [Polonia] Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli ore 02:30 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 1 Maggio 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:30 Calcio Europeo Under 21 Ungheria/Slovenia 2021 - Girone B: ITALIA - Slovenia (replica del 30/3)

- Slovenia (replica del 30/3) ore 04:15 Calcio Europeo Under 21 Ungheria/Slovenia 2021 - Girone D: Svizzera - Portogallo (replica del 31/3)

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 19:00 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Atletica Leggera 2021: Campionati Mondiali di Staffetta - 1a giornata (diretta)

da Chorzów [Polonia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

LO SPORT ALLA RADIO:

Calcio, motori e pallavolo saranno al centro di Sabato sport del 1 maggio su Rai Radio1. Al microfono: Guido Ardone. Apertura alle 14 e spazio alla MotoGp, con le qualifiche del Gran Premio di Spagna (Diego Forletta). Alle 14.50 Filippo Corsini condurrà “Tutto il calcio minuto per minuto”. In scaletta un anticipo di A (Verona-Spezia con Massimo Zennaro) e gli incontri del 35° turno di B: Ascoli-Empoli (Antonio Monaco), Salernitana-Monza (Antonello Brughini), Lecce-Cittadella (Antonio Gnoni), Venezia-Chievo (Cristiano Piccinelli), Frosinone-Pisa (Massimiliano Graziani), Reggiana-Pordenone (Sebastiano Franco), V.Entella-Vicenza (Rita Lucido). Aggiornamenti da studio per i campi non collegati: Brescia-Spal, Cosenza-Pescara, Cremonese-Reggina. Dalle 16 si inseriranno le qualifiche del Gran Premio del Portogallo di Formula 1 (radiocronaca di Manuel Codignoni). Alle 17 primo collegamento con l’AGSM Forum di Verona per seguire l’incontro Imoco Conegliano-VakifBank Istanbul, finale della Champions League femminile di pallavolo. Dalle 20.30 invece, la diretta della finale di Champions maschile, Itas Trentino-Zaksa Kozle. Cronista Manuela Collazzo. Alle 18 il secondo degli anticipi di A, Crotone-Inter. Dall’Ezio Scida si collegheranno Francesco Repice e Antonio Lopez. A fine partita, il commento e la moviola. Alle 20.30 la presentazione dell’ultimo anticipo di giornata, Milan-Benevento con Giuseppe Bisantis. Dalle 20.45 la cronaca delle partite di calcio e pallavolo e, a seguire, la moviola di Filippo Grassia e le interviste dagli spogliatoi. Nell’ultima parte e fino alla chiusura alle 23.30, Sebino Nela e Filippo Grassia risponderanno alle telefonate degli ascoltatori. Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla Sabato. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica Sabatole irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 18:00 Calcio Serie A: Crotone vs Inter (diretta)

dallo stadio Ezio Scida - Crotone

Telecronaca: Luca De Capitani



Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog