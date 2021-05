Domenica Rai Sport, 9 Maggio 2021 | diretta Giro Italia 2a Tappa Stupinigi > Novara

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 9 Maggio 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 14:02 - RAIDUE HD:

Ciclismo: 104° Giro d'Italia 2021 - 2a tappa | Stupinigi > Novara (diretta)

da Novara

Telecronaca: Francesco Pancani e Giada Borgato

Motocronaca: Stefano Rizzato e Davide Cassani

ore 17:15 - RAIDUE HD:

Rubrica: 104° Giro d'Italia 2021 | Processo alla Tappa #2 (diretta)

da Novara

In studio: Alessandra De Stefano, Stefano Garzelli e Davide Bennati

ore 17:45 - RAIDUE HD:

Rubrica - A Tutta Rete (diretta)

dallo studio TV3 Teulada - Roma

In studio: Marco Lollobrigida

ore 18:20 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 Saxa Rubra - Roma

ore 18:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - 90° Minuto (diretta)

dallo studio TV3 Teulada - Roma

In studio: Paola Ferrari e Enrico Varriale

Questi gli inviati di Rai Sport per i servizi sulle partite: Spezia-Napoli (Paolo Paganini); Udinese-Bologna (Luca Cardinalini); Inter-Sampdoria (Stefano Bizzotto); Fiorentina-Lazio (Stefano Pirozzi); Genoa-Sassuolo (Gianni Bezzi); Hellas Verona-Torino (Fabrizio Tumbarello); Parma-Atalanta (Luca De Capitani); Benevento-Cagliari (Giacomo Capuano); Roma-Crotone (Alessandro Antinelli); Juventus-Milan (Francesco Rocchi)

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

In studio: Jacopo Volpi.

Questi gli inviati di Rai Sport per i servizi sulle partite: Spezia-Napoli (Paolo Paganini); Udinese-Bologna (Lorenzo Leonarduzzi); Inter-Sampdoria (Thomas Villa); Fiorentina-Lazio (Aurelio Capaldi); Genoa-Sassuolo (Stefano De Agostini); Hellas Verona-Torino (Lucio Michieli); Parma-Atalanta (Andrea Riscassi); Benevento-Cagliari (Saverio Montingelli); Roma-Crotone (Tiziana Alla); Juventus-Milan (Alberto Rimedio)

ore 00:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR5 Saxa Rubra - Roma

Conduce: Cristina Caruso

Tutti gli altri sport.

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 10.45 Rubrica: Giro D'Italia 2021 - Giro Notte 1a tappa | Torino > Torino (replica)

a cura di Antonello Orlando

a cura di Antonello Orlando ore 11:45 Rubrica: Giro D'Italia 2021 - Villaggio di Partenza - 2a tappa | Stupinigi > Novara (diretta)

da Stupinigi [Torino]

In studio: Tommaso Mecarozzi e Gigi Sgarbozza

Collegamenti con: Umberto Martini e Ettore Giovannelli

ore 12:50 Ciclismo: Giro D'Italia 2021 - Prima Diretta - 2a tappa | Stupinigi > Novara (diretta)
da Novara
Telecronaca: Andrea De Luca, Marco Saligari, Fabio Genovesi
In studio: Antonello Orlando

da Novara

Telecronaca: Andrea De Luca, Marco Saligari, Fabio Genovesi

In studio: Antonello Orlando

ore 14:00 Canoa Slalom Campionati Europei - 2a giornata (diretta)
da Ivrea [Torino]
Telecronaca: Federico Calcagno e Johnny Lazzarotto

da Ivrea [Torino]

Telecronaca: Federico Calcagno e Johnny Lazzarotto

ore 15:30 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 16:30 Canoa Slalom Campionati Europei - 2a giornata (diretta)

da Ivrea [Torino]

Telecronaca: Federico Calcagno e Johnny Lazzarotto

ore 16:30 Canoa Slalom Campionati Europei - 2a giornata (diretta)
da Ivrea [Torino]
Telecronaca: Federico Calcagno e Johnny Lazzarotto

a cura di Vezio Orazi e Marco Navarra

ore 18:00 Rubrica: Snowboard (magazine)
a cura di Vezio Orazi e Marco Navarra

Telecronaca: Vezio Orazi e Antonio Maggiora Vergano

Telecronaca: Vezio Orazi e Antonio Maggiora Vergano ore 19:30 Rubrica: Rally Show

a cura di Stella Bruno e Dario Nicoli

ore 19:30 Rubrica: Rally Show
a cura di Stella Bruno e Dario Nicoli

a cura di Andrea De Luca e Stefano Garzelli

ore 20:00 Rubrica: Giro D'Italia 2021 - TGiro | 2a tappa | Stupinigi > Novara (sintesi)
a cura di Andrea De Luca e Stefano Garzelli

ore 23:00 Rubrica: Giro D'Italia 2021 - Giro Notte | 2a tappa | Stupinigi > Novara (sintesi)

a cura di Antonello Orlando

a cura di Antonello Orlando ore 00:00 Rubrica: Snowboard (magazine)

ore 01:00 Calcio: Campionato Italiano Serie C 2020/21 Play Off primo Turno Nazionale Cesena - Mantova (replica)

dallo stadio "Orogel - Dino Manuzzi" di Cesena

Telecronaca: Giuseppe Galati - Commento Tecnico: Christian Manfredini

Bordocampo ed interviste: Simone Benzoni

ore 01:00 Calcio: Campionato Italiano Serie C 2020/21 Play Off primo Turno Nazionale Cesena - Mantova (replica)
dallo stadio "Orogel - Dino Manuzzi" di Cesena
Telecronaca: Giuseppe Galati - Commento Tecnico: Christian Manfredini
Bordocampo ed interviste: Simone Benzoni

dal Pala "Nino Pizza" di Pesaro

Telecronaca: Lucio Michieli

ore 03:00 Calcio a 5: Campionato Italiano 2020/2021 Play Off Quarti #1 Pesaro - Matera (replica)
dal Pala "Nino Pizza" di Pesaro
Telecronaca: Lucio Michieli

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 17:50 Calcio Nazionale A: Qualificazioni Coppa del Mondo Qatar 2022 Italia - Irlanda del Nord (replica del 25/3)

ore 20:50 Calcio Nazionale A: Qualificazioni Coppa del Mondo Qatar 2022: Bulgaria - Italia (replica del 28/3)

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

Calcio, ciclismo e motori saranno al centro anche di Domenica Sport del 9 maggio: al microfono Nico Forletta e, dalle 18.00, Manuela Collazzo. In apertura, alle 12,25, l’anticipo di Serie A delle 12.30, Genoa-Sassuolo (Daniele Fortuna e Rita Lucido), quindi il Giro d’Italia, la 2° tappa, da Stupinigi a Novara (Manuel Codignoni e Cristiano Piccinelli). Alle 14.50 Filippo Corsini condurrà “Tutto il calcio minuto per minuto”. In scaletta, le partite del 35° turno di A: Parma-Atalanta (Giovanni Scaramuzzino), Verona-Torino (Massimo Zennaro) e Benevento-Cagliari (Luigi Carbone). Dalle 15.00 si inserirà anche la Formula 1, con il Gran Premio di Spagna (al microfono Massimo Angeletti). Al termine delle partite, le interviste dagli spogliatoi, la moviola e i commenti di Fulvio Collovati e Filippo Grassia. Dalle 18.00 spazio al primo posticipo di A, Roma-Crotone (cronisti Diego Carmignani e Alessio Maldini). Dopo le 20.10 lo “Speciale Giro d’Italia”, con le voci, gli approfondimenti e i commenti post tappa. Alle 20.30 la presentazione del posticipo serale, Juventus-Milan: collegamento con Francesco Repice e Stefano Tallia. Al termine del posticipo, fino alla chiusura alle 23.30, spazio dedicato al commento di Beppe Dossena e Filippo Grassia, insieme agli ascoltatori. Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica domenicale irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 14:30 Calcio Serie A: La Grande Giostra del Gol (diretta)

dallo studio SR5 Saxa Rubra - Roma

Conduce: Giovanna Carollo



ore 15:00 Calcio Serie A: Benevento vs Cagliari (diretta)
dallo stadio Ciro Vigorito - Benevento
Telecronaca: Giacomo Capuano

dallo stadio Ciro Vigorito - Benevento

Telecronaca: Giacomo Capuano



ore 20:45 Calcio Serie A: Juventus vs Milan (diretta)
dallo stadio Allianz - Torino
Telecronaca: Alberto Rimedio

dallo stadio Allianz - Torino

Telecronaca: Alberto Rimedio

