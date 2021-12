Sabato Rai Sport, 4 Dicembre 2021 | diretta Sci Nordico, Serie C, Sci Alpino, Volley

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 4 Dicembre 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Simona Rolandi

Usain Bolt ha detto: “I primati mondiali sono fatti per essere battuti, un oro olimpico resta per sempre.” Di questo si parlerà a Dribbling, sabato 4 dicembre alle 18.20 su Rai2, con la padrona di casa Simona Rolandi e i suoi ospiti in studio: la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca, il direttore Massimo De Luca, il dirigente sportivo Gian Paolo Montali e Simone Barlaam, reduce dagli straordinari successi di Rimini. L’obiettivo sarà quello di rivivere le emozioni dei successi olimpici nell’atletica leggera di Tokyo 2020. In collegamento da Bolzano Franco Bragagna, la "voce" dell'atletica italiana, presenterà l’intervista esclusiva a Marcell Jacobs, realizzata da Marco Franzelli, nella quale oltre all'atleta si caripranno anche i segreti dell'uomo e del suo allenatore, Paolo Camossi. Alessandro Antinelli ha invece incontrato Filippo Tortu e Alessandra D’Angiò Fausto Desalu, mentre il fantastico quartetto della staffetta oro olimpico sarà completato da una clip realizzata per la trasmissione da Lorenzo Patta. Ancora con Bragagna, infine, l’emozione dell'altro storico oro, querllo di Gianmarco Tamberi. Nella seconda parte, invece, si parlerà di calcio con la straordinaria storia di Junior Messias e la sua parabola, da ex facchino a protagonista dell’attacco del Milan in Serie A, con un occhio speciale anche all’attualità: nel rispetto delle indagini in corso, il commento alle vicende che hanno portato all’attenzione dei magistrati le ormai fantomatiche plusvalenze di alcuni club, tra cui la Juventus. In conclusione di puntata un ricordo di Paolo Rossi che, a quasi un anno dalla sua scomparsa, è stato inspiegabilmente dimenticato durante la cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro, da lui vinto nel 1982. Dribbling è il rotocalco di RaiSport a cura di Donatella Scarnati e Alessandro Forti, con la regia di Annarita Cardinali.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 4 Dicembre 2021

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a rotazione)

ore 08.00 Speciale TG Sport - "All'inizio era Diego… poi è diventato Maradona" (replica)

ore 08:45 Rubrica: Radio Corsa (replica)

ore 09:55 Sci Nordico: Coppa del Mondo 2021/2022 Sci di Fondo 15 km Maschile a tecnica Libera Interval Start (diretta)

da Lillehammer [Norvegia]

Telecronaca: Luca Di Bella

da Lillehammer [Norvegia]
Telecronaca: Luca Di Bella

ore 11:55 Sci Nordico: Coppa del Mondo 2021/2022 Sci di Fondo 10 Km Femminile a tecnica Libera Interval Start (diretta)

da Lillehammer [Norvegia]

Telecronaca: Luca Di Bella

da Lillehammer [Norvegia]
Telecronaca: Luca Di Bella

a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata

da Firenze

Telecronaca: Luca di Bella

da Firenze
Telecronaca: Luca di Bella

ore 14:55 Calcio: Campionato Italiano Serie C 2021/22 #17: Virtus Verona - Albinoleffe (diretta)

dallo stadio Gavagnin - Nocini di Verona

Telecronaca: Lucio Michieli e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Umberto Martini

dallo stadio Gavagnin - Nocini di Verona
Telecronaca: Lucio Michieli e Andrea Mantovani
Bordocampo ed interviste: Umberto Martini

da Saint Vincent [Aosta]

Telecronaca: Enrico Romagnoli e Massimo Guggiola

da Saint Vincent [Aosta]
Telecronaca: Enrico Romagnoli e Massimo Guggiola

dallo studio SR5 - Milano

In studio: Simone Benzoni e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano
In studio: Simone Benzoni e Paolo De Chiesa

da Beaver Creek [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

da Beaver Creek [Stati Uniti]
Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

dallo studio SR5 - Milano

In studio: Simone Benzoni e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano
In studio: Simone Benzoni e Paolo De Chiesa

da Beaver Creek [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

da Beaver Creek [Stati Uniti]
Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

dallo studio SR5 - Milano

In studio: Simone Benzoni e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano
In studio: Simone Benzoni e Paolo De Chiesa

ore 22:50 Rubrica: Sportabilia (replica)

ore 22:20 Ciclocross 2021: 37mo Gran Premio Città di Vittorio Veneto (differita del 28/11)

da Vittorio Veneto [Treviso]

Telecronaca: Umberto Martini e Nicola Argesi

da Vittorio Veneto [Treviso]
Telecronaca: Umberto Martini e Nicola Argesi

da Mattinata [Foggia]

Telecronaca: Umberto Martini e Nicola Argesi

da Mattinata [Foggia]
Telecronaca: Umberto Martini e Nicola Argesi

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR5 - Roma
Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR5 - Roma

dallo studio SR5 - Roma

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 4 Dicembre 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 17:50 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca #10 Verona Volley - Consar RCM Ravenna (diretta)

dall'AGSM Forum di Verona

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

dall'AGSM Forum di Verona
Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

da Bergamo

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Bergamo
Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani



*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



LO SPORT ALLA RADIO:

Sabato sport del 4 dicembre sarà presentato da Guido Ardone. Apertura alle 14.00 con due approfondimenti: il calcio con l’ex calciatore e dirigente sportivo Marco Branca e a seguire uno spazio per la campagna solidarietà con il vicepresidente dell’AIL (Associazione italiana contro le leucemie) Giuseppe Toro. Alle 14.50, “Tutto il calcio minuto per minuto” condotto da Massimiliano Graziani, con in scaletta, una partita di A (Milan-Salernitana) e quattro di B: Benevento-Pordenone, Frosinone-Ternana, Cosenza-Cremonese. Dalle 16.15, Lecce-Reggina. Dalle 18, le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita. In contemporanea il posticipo di Serie A, Roma-Inter e il collegamento con Beaver Creek per seguire la Libera maschile dalla Coppa del Mondo di sci. Al termine, la consueta moviola e la radiocronaca della Libera femminile dalla Coppa del Mondo di sci a Lake Louise. Alle 20.45 il calcio d’inizio di Napoli-Atalanta con le voci di Francesco Repice e Massimo Orlando. Poi, fino alla chiusura alle 23.30, Sebino Nela e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.



