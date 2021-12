Domenica Rai Sport, 19 Dicembre 2021 | diretta Nuoto, Sci Alpino, Pallavolo, Basket

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 19 Dicembre 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 09:50 - RAIDUE HD:

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2021/22: Slalom Libera Maschile #1 (diretta)

dalla Val Gardena [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 13:25 - RAIDUE HD:

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2021/22: Slalom Libera Maschile #2 (diretta)

dalla Val Gardena [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Rubrica - 90° Minuto (diretta)

dallo studio SR3 - Roma

In studio: Marco Lollobrigida, Giovanna Carollo, Gianfranco Teotino, Spillo Altobelli, Daniele Adani

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

In studio: Jacopo Volpi, Alessandra D'Angiò, Marco Tardelli, Eraldo Pecci

ore 00:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Cristina Caruso

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 19 Dicembre 2021

ore 06:30 Nuoto: Campionati Mondiali Vasca Corta 4a giornata - Sessione Mattutina (diretta)

da Abu Dhabi [UAE]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale

da Abu Dhabi [UAE] Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale ore 09:30 Sci Nordico: Coppa del Mondo 2021/22 Fondo Sprint Maschile/Femminile a tecnica Libera (differita del 18/12)

da Dresda [Germania]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Dresda [Germania] Telecronaca: Franco Bragagna ore 10:45 Rubrica: Studio Sci Alpino Commenti (diretta)

dall'Alta Badia [Bolzano]

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dall'Alta Badia [Bolzano] In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 11:00 Sci Alpino - Coppa del Mondo 2021/22: Super G Femminile (diretta)

dalla Val d'Isere [Francia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

dalla Val d'Isere [Francia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli ore 12:15 Rubrica: Studio Sci Alpino Commenti (diretta)

dall'Alta Badia [Bolzano]

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dall'Alta Badia [Bolzano] In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 12:20 Freestyle: Coppa del Mondo 2021/22 Ski Cross Maschile/Femminile (diretta)

da San Candido [Bolzano]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da San Candido [Bolzano] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 13:25 Ciclocross: Coppa del Mondo 2021/22 Prova Elite Femminile (diretta)

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Namur [Belgio] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 14:40 Rubrica: Memory Doc | Sportsera 4-11-1981 (archivio)

ore 14:55 Nuoto: Campionati Mondiali Vasca Corta 4a giornata - Finali (diretta)

da Abu Dhabi [UAE]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale

da Abu Dhabi [UAE] Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale ore 17:25 Sci Nordico: Coppa del mondo, 10 km Femminile a tecnica Libera (replica)

ore 17:50 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2021/22 #13: Civitanova - Perugia (diretta)

dall'Eurosuole di Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dall'Eurosuole di Civitanova Marche [Macerata] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:30 Basket M: C Italiano Serie A 2021/22 #12: Happy Casa Brindisi - Nutribullet Treviso Basket (diretta)

dal PalaPentassuglia di Brindisi

Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol

dal PalaPentassuglia di Brindisi Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol ore 22:30 Pugilato Camp. Italiani Assoluti AOB (diretta)

da Massa

Telecronaca: Davide Novelli

da Massa Telecronaca: Davide Novelli ore 00:30 Ciclocross: Coppa del Mondo 2021/22 Prova Elite Maschile (differita)

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Namur [Belgio] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 01:45 Nuoto 2021: Campionati Mondiali Vasca Corta 4a giornata - Finali (replica)

ore 04:20 Pugilato Camp. Italiani Assoluti AOB (replica)

Palinsesto di Rai Sport di Domenica 19 Dicembre 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 09:30 Giochi della XXXII Olimpiade: The Best Of Tokyo 2020 (replica)

da Tokyo [Giappone]

a cura di: Jacopo Volpi

da Tokyo [Giappone] a cura di: Jacopo Volpi a seguire Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 12:00 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Freestyle: Coppa del Mondo 2021/22 Ski Cross Maschile/Femminile (diretta)

da San Candido [Bolzano]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi



da San Candido [Bolzano] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 13:20 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Sci Nordico: Coppa del Mondo 2021/22 Fondo: Sprint a Squadre Maschile/Femminile (diretta)

da Dresda [Germania]

Telecronaca: Franco Bragagna



da Dresda [Germania] Telecronaca: Franco Bragagna ore 14:45 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Ciclocross: Coppa del Mondo 2021/22 Prova Elite Maschile (diretta)

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello



LO SPORT ALLA RADIO:

“Domenica sport” del 19 dicembre sarà presentata sempre da Guido Ardone. Dopo l’ apertura alle 12.30, subito la linea ad Emilio Mancuso con la Coppa del Mondo di sci con il Super Gigante Femminile dalla Val d’Isere e, poco dopo, l’anticipo di Serie A, Fiorentina-Sassuolo con Diego Carmignani e Sara Meini. Alle 14, il calcio d’inizio di Brescia-Cittadella e Alessandria-Spal. Alle 15, l’anticipo di Serie A, Spezia-Empoli e dalle 16.15 Perugia-Ternana. A seguire, dalle 17.50, “Tutto il calcio minuto per minuto” condotto da Filippo Corsini, con in scaletta, due partite di Serie A e una di Serie B: Torino-Verona; Sampdoria-Venezia e il secondo tempo di Perugia-Ternana. All’interno anche il volley con Civitanova-Perugia e, dalle 18.30, Benevento-Monza. Al termine, la consueta moviola di Filippo Grassia. Alle 20.45 il calcio d’inizio del posticipo di Serie A, Milan-Napoli con la radiocronaca di Francesco Repice e Massimo Orlando. Al termine, fino alla chiusura alle 23.30, Beppe Dossena e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.



Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog