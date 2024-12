Diretta Rai Sport Domenica 15 Dicembre 2024 - Pallavolo, Sci Alpino e di Fondo, Calcio Femminile

In vista del weekend, Domenica 15 Dicembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



La giornata sportiva su RAIDUE si apre alle ore 11:00 con il TG Sport Mattino, una finestra informativa in diretta dallo studio TV1 di Milano, per fornire un quadro completo degli eventi sportivi imminenti e le ultime novità del settore. Il notiziario sarà il primo appuntamento per gli appassionati desiderosi di iniziare la giornata con un focus sui principali avvenimenti.

Nel primo pomeriggio, alle ore 15:20, va in onda Rai Sport Live, un programma di approfondimento condotto da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini, trasmesso direttamente dallo studio SR5 di Roma. Questa rubrica offre uno sguardo dettagliato sugli eventi in corso, arricchito da collegamenti e interventi per entrare nel vivo dell’attualità sportiva. Alle ore 15:30, l’attenzione si sposta sulla pallavolo femminile, con la 13ª giornata del Campionato Serie A1 Tigotà 2024/25. La sfida tra Novara e Scandicci, trasmessa in diretta da Novara, rappresenta uno degli incontri più attesi del campionato. La telecronaca, curata con passione e competenza da Marco Fantasia e Giulia Pisani, accompagnerà gli spettatori in un evento che promette emozioni e spettacolo sul parquet.

Proseguendo con la programmazione, alle ore 17:35 torna l’appuntamento con il TG Sport Sera della Domenica, una sintesi autorevole degli avvenimenti della giornata, in diretta dallo studio SR8 di Roma. Questo notiziario rappresenta un momento chiave per aggiornarsi su risultati, cronache e notizie in tempo reale. Nel tardo pomeriggio, alle ore 18:50, spazio alla magia dello sci alpino, con il Super G femminile valido per la Coppa del Mondo 2024/25. L’evento, trasmesso in diretta da Beaver Creek negli Stati Uniti, sarà raccontato dalla voce esperta di Enrico Cattaneo, affiancato dal commento tecnico di Giulio Bosca. Questo appuntamento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di sport invernali.

La giornata si conclude in grande stile alle ore 22:45 con La Domenica Sportiva... al 90°, la storica trasmissione sportiva italiana, in diretta dallo studio TV1 di Milano. Condotto da Simona Rolandi, il programma riunisce un prestigioso parterre di opinionisti e ospiti, tra cui Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth. Grazie a una combinazione di immagini esclusive, dati analitici e interviste approfondite, la trasmissione si propone di raccontare non solo l’attualità del calcio, ma anche le storie umane e sportive che rendono unica ogni competizione.

ore 11:00 - RAIDUE :

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



ore 15:20 - RAIDUE :

Rubrica - Rai Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



ore 15:30 - RAIDUE :

Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 13a giornata: Novara - Scandicci (diretta)

da Novara

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani



ore 17:35 - RAIDUE :

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



ore 18:50 - RAIDUE :

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 - Super G Femminile (diretta)

da Beaver Creek [Stati Uniti]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca



ore 22:45 - RAIDUE :

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 15 Dicembre 2024

La programmazione di RAI Sport HD per domenica 15 dicembre 2024 si presenta ricca di eventi sportivi, con una proposta variegata che include discipline come la pallavolo, il calcio, il ciclismo, lo sci alpino e di fondo, oltre a prestigiosi eventi internazionali di nuoto e snowboard. Ecco un’analisi dettagliata di ogni singolo evento in programma.

La giornata comincia presto alle ore 06:00 con la replica della partita di pallavolo femminile tra Talmassons e Busto Arsizio, valida per la 13ª giornata del Campionato Serie A1 Tigotà 2024/25, che si è svolta da Latisana (Udine). La telecronaca di questo match è affidata a Marco Fantasia e Giulia Pisani, che accompagneranno il pubblico in questo incontro di alto livello del campionato italiano di pallavolo femminile. Alle ore 07:00 va in onda il TG Sport Mattino, con le ultime notizie sportive della giornata, in diretta dallo studio di Milano, per tenere aggiornati gli appassionati su tutte le principali notizie in ambito sportivo.Subito dopo, alle 07:30, RAI Sport HD propone la replica della Coppa del Mondo di Snowboard Cross. Questo evento, che si svolge da Cervinia (Aosta), vedrà Lorenzo Leonarduzzi e Paolo Marengo alla telecronaca, offrendo agli spettatori una visione avvincente delle evoluzioni degli atleti nelle difficili gare di snowboard. Alle 08:45 è la volta dello sci di fondo, con la Coppa del Mondo 2024/25 Sprint Maschile/Femminile a Tecnica Libera, in differita da Davos (Svizzera). La telecronaca di questo evento, che metterà in luce gli atleti più veloci delle due categorie, è affidata a Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi, esperti di sci di fondo che seguiranno le gesta dei migliori atleti in gara in una delle sedi storiche di questa disciplina.

Alle ore 09:50 inizia la diretta della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25, con la prima manche dello slalom maschile dalla Val d'Isère (Francia). Questo evento segna un appuntamento imperdibile per gli appassionati della neve e della velocità. I telecronisti Davide Labate e Alberto Schieppati accompagneranno gli spettatori durante la gara, descrivendo le difficoltà tecniche del percorso e le performance dei migliori slalomisti del mondo. Successivamente, alle 11:10, RAI Sport HD trasmette la differita delle batterie dei Mondiali di Nuoto 25m, in programma a Budapest (Ungheria). Questo è un momento cruciale per i nuotatori impegnati nei mondiali di vasca corta, e la telecronaca è affidata a Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, con Elisabetta Caporale che fornirà aggiornamenti e interviste a bordo vasca. Il focus della trasmissione è sulla sesta giornata delle competizioni, che segnerà la conclusione delle gare per questa edizione dei mondiali. Alle 12:50 sarà trasmessa la diretta della seconda manche dello slalom maschile nella Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25 dalla Val d'Isère. Gli spettatori avranno l’opportunità di vedere le ultime gare di una delle competizioni più emozionanti del panorama sciistico internazionale. Anche in questa occasione, Davide Labate e Alberto Schieppati saranno a commento per raccontare ogni dettaglio dell’incontro.

Nel pomeriggio, alle 14:15, si torna a parlare di sci di fondo, con la diretta della gara femminile di 20 km a tecnica classica valida per la Coppa del Mondo 2024/25 da Davos (Svizzera). Con la telecronaca di Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi, questo evento metterà alla prova le atlete più esperte nella disciplina dello sci di fondo, impegnate su un percorso che rappresenta una delle sfide più difficili della stagione. Alle ore 15:25 si sposterà l’attenzione sul calcio femminile, con la diretta della 13a giornata della Serie A Femminile Ebay tra Fiorentina e Juventus, che si giocherà dallo Stadio Curva Fiesole al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze). Questo incontro rappresenta una delle sfide più affascinanti del campionato, con la telecronaca di Tiziana Alla e Katia Serra, mentre Sara Meini sarà a bordo campo per raccogliere dichiarazioni e interviste. Alle 17:30, la diretta dei Mondiali di Nuoto 25m tornerà in onda con le finali della sesta giornata, ancora una volta da Budapest (Ungheria). Questa trasmissione, con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, e Elisabetta Caporale a bordo vasca, darà spazio alle fasi più decisive dei mondiali, con i nuotatori impegnati nelle finali che vedranno premiati i migliori atleti della competizione.

Alle 19:40, RAI Sport HD presenterà uno speciale TG Sport Mondiale Apnea, a cura di Enrico Cattaneo, in cui si esploreranno le emozioni e i record legati al mondo dell'apnea, un'altra disciplina che sta acquisendo sempre più popolarità tra gli appassionati. La serata si accende alle ore 20:15 con la diretta del match di pallavolo maschile tra Modena e Piacenza, valido per la 12ª giornata del Campionato Italiano Credem Banca 2024/25. Questo incontro, che promette emozioni a non finire, sarà commentato da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, due delle voci più riconosciute nel panorama della pallavolo italiana. Alle ore 23:00, spazio al Ciclocross Coppa del Mondo 2024/25 con la Prova Elite Femminile, in differita da Namur (Belgio), un evento che farà sognare gli appassionati della disciplina. La telecronaca di Andrea De Luca racconterà ogni aspetto tecnico di questa gara che vedrà le cicliste d’élite affrontarsi su un percorso particolarmente impegnativo.

Alle 00:10, sarà la volta della Prova Elite Maschile del Ciclocross Coppa del Mondo 2024/25, che si svolgerà anch'essa a Namur. Anche in questo caso, Andrea De Luca sarà alla telecronaca, portando agli spettatori ogni dettaglio della gara maschile. La notte si conclude con le repliche degli eventi principali: alle 01:40 sarà trasmesso Sci di Fondo con la Coppa del Mondo 2024/25 sulla 20 km femminile a tecnica classica, alle 02:40 la seconda manche dello slalom maschile dalla Val d'Isère, e alle 03:50 la replica delle finali dei Mondiali di Nuoto da Budapest.

ore 06:00 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 #13: Talmassons - Busto Arsizio (replica)

da Latisana [Udine]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Snowboard: Coppa del Mondo 2024/25 Snowboard Cross (replica)

da Cervinia [Aosta]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Paolo Marengo

da Cervinia [Aosta] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Paolo Marengo ore 08:45 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Sprint Maschile/Femminile a tecn. Libera (differita)

da Davos [Svizzera]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi

da Davos [Svizzera] Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi ore 09:50 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Maschile - 1a manche (diretta)

dalla Val D'Isere [Francia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

dalla Val D'Isere [Francia] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 11:10 Nuoto. Mondiali 25m Budapest Batterie 6a giornata (differita)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed intervbiste: Elisabetta Capolrale

Ultima giornata di gare alla Duna Arena di Budapest per i Mondiali di nuoto in vasca corta.

da Budapest [Ungheria] Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed intervbiste: Elisabetta Capolrale Ultima giornata di gare alla Duna Arena di Budapest per i Mondiali di nuoto in vasca corta. ore 12:50 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Maschile - 2a manche (diretta)

dalla Val D'Isere [Francia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

dalla Val D'Isere [Francia] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 14:15 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 20 km femminile a tecn. Classica (diretta)

da Davos [Svizzera]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi

da Davos [Svizzera] Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi ore 15:25 Calcio Femminile : Serie A Ebay 13a giornata Fiorentina - Juventus (diretta)

dallo Stadio Curva Fiesole al Viola Park di Bagno a Ripoli [Firenze]

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Sara Meini

dallo Stadio Curva Fiesole al Viola Park di Bagno a Ripoli [Firenze] Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Bordocampo ed interviste: Sara Meini ore 17:30 Nuoto. Mondiali 25m Budapest Finali 6a giornata (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed intervbiste: Elisabetta Capolrale

da Budapest [Ungheria] Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed intervbiste: Elisabetta Capolrale ore 19:40 Speciale TG Sport Mondiale Apnea

a cura di Enrico Cattaneo

a cura di Enrico Cattaneo ore 20:15 Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banca 2024/25 12a giornata: Modena - Piacenza (diretta)

da Modena

Telecronaca: Maurizio Colantonii e Andrea Lucchetta

da Modena Telecronaca: Maurizio Colantonii e Andrea Lucchetta ore 23:00 Ciclocross: Coppa del Mondo 2024/25 Prova Elite Femminile (differita)

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca

da Namur [Belgio] Telecronaca: Andrea De Luca ore 00:10 Ciclocross: Coppa del Mondo 2024/25 Prova Elite Maschile (differita)

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca

da Namur [Belgio] Telecronaca: Andrea De Luca ore 01:40 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 20 km femminile a tecn. Classica (replica)

ore 02:40 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Maschile - 2a manche (replica)

ore 03:50 Nuoto. Mondiali 25m Budapest Finali 6a giornata (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione delle gare in diretta su Rai Sport HD e Rai Play Sport per domenica 15 dicembre 2024 offre una serie di eventi sportivi di alta qualità, accessibili in streaming per gli appassionati. La giornata inizia alle ore 08:55 su Rai Play Sport 1, con la diretta delle Batterie dei Mondiali di Nuoto in vasca corta, che si svolgeranno nella Duna Arena di Budapest (Ungheria). La telecronaca di questa importante gara sarà a cura di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, con il contributo di Elisabetta Caporale, che offrirà aggiornamenti a bordo vasca e interviste.

Proseguirà alle 11:30, sempre su Rai Play Sport 1, la diretta della Coppa del Mondo di Sci di Fondo da Davos (Svizzera), con la gara maschile dei 20 km a tecnica classica. Questo evento vedrà la telecronaca di Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi, esperti nella disciplina, pronti a descrivere ogni passaggio della competizione. Alle 13:30, su Rai Play Sport 2, sarà la volta del Ciclocross Coppa del Mondo da Namur (Belgio), con la gara femminile Elite. Il commento sarà di Andrea De Luca, che seguirà le atlete in questo impegnativo percorso, esaminando le strategie e le performance di ogni ciclista.

Alle ore 14:00, su Rai Play Sport 1, proseguirà la diretta della Coppa del Mondo di Sci di Fondo con la gara femminile dei 20 km a tecnica classica da Davos. Anche in questo caso, Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi saranno alla telecronaca per raccontare ogni fase della gara. Infine, alle 15:00, su Rai Play Sport 2, ci sarà la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross con la gara maschile Elite da Namur. La telecronaca sarà affidata ancora a Andrea De Luca, che guiderà gli spettatori tra le insidie del percorso e i momenti salienti della gara. Questi eventi saranno tutti trasmessi in diretta streaming, permettendo agli spettatori di seguire le competizioni ovunque si trovino.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 08:55 - Rai Play Sport 1

Mondiali di Nuoto in vasca corta - 6a giornata: Batterie (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed intervbiste: Elisabetta Capolrale

Ultima giornata di gare alla Duna Arena di Budapest per i Mondiali di nuoto in vasca corta.



ore 11:30 - Rai Play Sport 1

Sci di Fondo Coppa del Mondo - Davos: 20 km tecnica classica maschile (diretta)

da Davos [Svizzera]

Telecronca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi



ore 13:30 - Rai Play Sport 2

Ciclocross Coppa del Mondo - Namur: Elite Donne (diretta)

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca



ore 14:00 - Rai Play Sport 1

Sci di Fondo Coppa del Mondo - Davos: 20 km tecnica classica femminile (diretta)

da Davos [Svizzera]

Telecronca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi



ore 15:00 - Rai Play Sport 2

Ciclocross Coppa del Mondo - Namur: Elite Uomini (diretta)

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca

