Diretta Rai Sport Sabato 25 Gennaio 2025 - Sci Alpino Garmisch / Kitzbuhel. Pallavolo Coppa Italia

In vista del weekend, Sabato 25 Gennaio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



La giornata su RAIDUE inizia con lo sci alpino, che rappresenta uno degli eventi più attesi della Coppa del Mondo 2024/25. Alle ore 10:45 si apre la diretta con la discesa femminile, trasmessa da Garmisch Partenkirchen, in Germania, dove Enrico Cattaneo e Giulio Bosca saranno le voci della telecronaca per guidarci attraverso le emozioni della quarta discesa stagionale. Subito dopo, alle ore 11:25, l'attenzione si sposta sulla discesa maschile da Kitzbühel, in Austria. La Streif, una delle piste più iconiche e impegnative del calendario, ospita la quinta discesa stagionale del Circo Bianco, con Davide Labate e Alberto Schieppati al commento. Marco Odermatt continua a confermarsi come il dominatore indiscusso della stagione, promettendo un'altra gara spettacolare.

Nel pomeriggio, spazio all'informazione sportiva con il TG Sport Sera, in diretta dallo studio SR8 di Roma alle ore 18:20, seguito dalla storica rubrica "Dribbling" alle ore 18:30. Sotto la cura di Monica Matano, la trasmissione esplora temi che uniscono sport e vita personale. Si parte con un ricordo di Fabrizio Meoni, il motociclista scomparso tragicamente vent'anni fa durante il Rally Dakar, per poi passare a storie come quella di Jonathan Lee Klinsmann, figlio del celebre Jurgen, che ha scelto di difendere i pali invece di segnare gol. Tra gli altri temi, l’intervista a Valentina Ometto, che ha trasformato il dolore personale in un progetto solidale chiamato "Piccolo Principe", e la presenza in studio del fiorettista Tommaso Marini, protagonista di successi mondiali e olimpici.

La serata si chiude con "90° Minuto del Sabato" alle ore 23:00, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini dallo studio SR5 di Roma. Il programma ripercorre la giornata calcistica della Serie A, con tutte le immagini degli anticipi del sabato, approfondimenti sugli episodi arbitrali e i commenti a caldo degli ospiti in studio. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio.

ore 10:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Discesa Femminile (diretta)

da Garmisch [Germania]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

La quarta discesa della stagione si svolge sulle nevi di Garmisch Partenkirchen, in Germania.





Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Discesa Maschile (diretta)

da Kitzbuhel [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Quinta discesa stagionale del Circo Bianco maschile sulla Streif di Kitzbühel. Il dominio di Marco Odermatt sembra incontrastato anche in questa stagione.



Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Rubrica - Dribbling (diretta)

a cura di Monica Matano

Genitori e figli uniti dallo sport, ma non solo. In apertura la storia di Fabrizio Meoni, motociclista specialista dei raid, morto vent'anni fa nel corso del Rally Dakar. E poi Jonathan Lee Klinsmann, che ha scelto un mestiere opposto a quello di papà Jurgen: ha preferito infatti parare i gol, piuttosto che farli, come ha spiegato a Stefano Bizzotto davanti ai pali della porta del Cesena, la squadra con cui gioca in Serie B. A Padova, invece, Monica Matano intervista Valentina Ometto, che ha perso un figlio di dodici anni, Carlo Alberto, a causa di un malore durante una corsa campestre: per ricordarlo ha creato il progetto "Piccolo Principe" con l'obiettivo di donare apparecchi salvavita e organizzare corsi di formazione all'emergenza. Infine, ospite in studio, il fiorettista Tommaso Marini, campione del mondo nel 2023 a livello individuale e medaglia d'argento nel torneo olimpico a squadre di Parigi.



Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 25 Gennaio 2025

Il palinsesto di Rai Sport HD per sabato 25 gennaio 2025 offre una vasta programmazione che copre numerose discipline sportive, con eventi trasmessi sia in diretta che in replica, accompagnati da una telecronaca curata da esperti del settore. La giornata inizia alle ore 06:00 con la replica della Coppa del Mondo di Ciclocross 2024/25 Elite Donne, disputata a Benidorm, in Spagna, con i commenti di Andrea De Luca e Paolo Mei. Alle ore 07:00, il TG Sport Mattino fornisce un'analisi approfondita delle ultime notizie sportive in diretta.

Segue alle ore 07:30 la replica della Coppa del Mondo di Biathlon 2024/25, con la 10 km Sprint maschile da Rasun Anterselva, commentata da Luca Di Bella e Pietro Piller Cotter. Alle ore 09:05, si prosegue con il calcio femminile: la 16ª giornata della Serie A Femminile Ebay 2024/25, che vede Juventus e Inter scontrarsi nel Derby d'Italia, con telecronaca di Tiziana Alla e Katia Serra, mentre Sara Meini e Martina Angelini seguono dal bordocampo. Questo match clou si disputa presso lo Stadio Comunale "Vittorio Pozzo Lamarmora" di Biella.

Alle ore 11:00, la pallacanestro prende il centro della scena con la replica del derby lombardo della Serie A2 maschile, 23ª giornata, tra Milano e Cantù, commentato da Maurizio Fanelli e Sandro De Pol. Alle ore 12:50, il programma Gli Imperdibili presenta backstage, curiosità e anteprime relative al bouquet Rai, seguito alle ore 12:55 dalla diretta della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25 con la Discesa Maschile da Kitzbühel, Austria, telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati.

Alle 13:25 si ritorna al biathlon con la diretta della 10 km Inseguimento femminile da Anterselva. Alle 14:15, spazio alla replica della Coppa del Mondo di Sci Telemark da Carezza, con il commento di Gianfranco Benincasa. Alle ore 14:55 si passa alla staffetta maschile 4x7,5 km della Coppa del Mondo di Biathlon, sempre da Anterselva.

Il pomeriggio si infiamma alle ore 16:10 con la 1ª semifinale della Final Four di Coppa Italia Superlega di pallavolo maschile, che vede sfidarsi Perugia e Verona. Il commento è affidato a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, con analisi a cura di Edi Dembinski e Fabio Vullo. In serata, alle ore 18:25, la 2ª semifinale della Final Four vede opporsi Trento e Civitanova, in una sfida dal grande valore storico.

In prima serata, alle ore 20:55, il palinsesto propone lo scontro tra Talmassons e Pinerolo per la 20ª giornata della Serie A Femminile di pallavolo, con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani. La giornata si chiude con diverse rubriche e repliche notturne, tra cui il biathlon, lo sci di fondo e lo snowboard, per una copertura totale fino alle prime ore del mattino.

ore 06:00 Ciclocross: Coppa del Mondo 2024/25 Elite Donne (replica)

da Benidorm [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei

ore 07:30 Biathlon: Coppa del Mondo 2024/25 10 km Sprint maschile (replica)

da Rasun Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cotter

dallo Stadio Comunale "Vittorio Pozzo Lamarmora" di Biella

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed analisi: Sara Meini e Martina Angelini

Il match clou della 16a giornata della Serie A femminile è il Derby d'Italia tra Juventus e Inter.

da Milano

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

Il derby lombardo tra Wegreenit Urania Milano e Acqua S.Bernardo Cantù può essere determinante per le posizioni di vertice del campionato italiano di pallacanestro di Serie A2.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

da Kitzbuhel [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Quinta discesa stagionale del Circo Bianco maschile sulla Streif di Kitzbühel. Il dominio di Marco Odermatt sembra incontrastato anche in questa stagione.

dallo studio TV5 - Milano

a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cotter

da Carezza [Bolzano]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cotter

da Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Studio: Edi Dembinski e Fabio Vullo

Sfida n. 43 tra Sir Susa Vim Perugia e Rana Verona, con gli umbri che hanno una tradizione favorevole contro gli scaligeri, 35 vittorie e 7 stop. En plein bianconero nei quattro precedenti in Coppa Italia con i veronesi, andati in scena nel giro di tre anni, sempre nei Quarti: i 3-0 inflitti nella stagione agonistica 2013/14 e in quella 2014/15, ma anche il tie-break esterno vincente all’andata e il 3-1 casalingo nell’incontro di ritorno del 2015/16. I Block Devils hanno vinto l’ultima Coppa Italia battendo Monza nella Finalissima e ora vogliono confermarsi anche se devono rinunciare a un top player come Oleh Plotnytskyi e hanno l’esigenza di cancellare le uniche due sconfitte stagionali, in casa con Trento e a Civitanova. La formazione veneta, al debutto nella Final Four, è mossa da entusiasmo e sa di avere le risorse per lottare con ogni rivale, grazie anche al bonus di punti garantiti dal bomber maliano Noumory Keita. Tre gli ex Verona: Massimo Colaci, Sebastian Solé e coach Angelo Lorenzetti. Yuki Ishikawa è a 25 punti dai 3000 in Italia, Marco Vitelli è alla gara n. 300 in carriera.

da Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Studio: Edi Dembinski e Fabio Vullo

Il confronto n. 102 tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, con i marchigiani avanti 55 a 46 nei precedenti, è il remake della recente Semifinale iridata vinta dai dolomitici al Mondiale per Club e ripropone una sfida disputata ben otto volte in Coppa Italia, di cui tre in Semifinale. Un faccia a faccia già visto cinque volte negli ultimi dodici mesi, in tre manifestazioni diverse, tra cui due internazionali, ovvero Champions League e Mondiale. Di tutti gli scontri diretti, 27 sono riferiti a un incontro di semifinale in cinque kermesse differenti: 17 nei Play Off, 2 in Supercoppa Italiana, 4 in Champions League, 1 nel Mondiale per Club e 3 in Coppa Italia (11 vittorie dei trentini, 16 dei marchigiani). Quattro gli ex nei roster: da una parte Gabi Garcia Fernandez, Nicola Pesaresi e Kamil Rychlicki, dall’altra Marko Podrascanin. Giovanni Gargiulo a 4 punti dai 1000 in carriera, Barthelemy Chinenyeze a 7 sigilli dai 1500 in Italia.

dal Palazzetto dello Sport di Latisana [Udine]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Lo scontro tra Talmassons e Pinerolo apre la 20a giornata della regular season di Serie A1 femminile. Le friulane ultime in classifica sono a caccia di punti pesanti in chiave salvezza

ore 00:15 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Sprint Maschile/Femminile a Tecn. Libera (differita/sintes)

da Engadina [Svizzera]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Orlandi

da Rogla [Slovenia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

ore 02:30 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Sprint Maschile/Femminile a Tecn. Libera (replica)

ore 03:25Biathlon: Coppa del Mondo 2024/25 4 x 7,5 km Staffetta maschile (replica)

ore 04:40 Pallavolo Maschile: Final Four Del Monte Coppa Italia Superlega 1a Semifinale: Perugia - Verona (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La giornata inizia con il Biathlon, Coppa del Mondo da Anterselva, alle ore 12:55 su Rai Play Sport 1, con la telecronaca affidata a Luca Di Bella e Pietro Piller Cotter, e prosegue alle 13:30 con il Ciclocross Coppa del Mondo da Hoogerheide (Olanda), in diretta su Rai Play Sport 2, dove Andrea De Luca e Paolo Mei guideranno la narrazione delle gare femminili Elite. A seguire, alle ore 15:00, sempre su Rai Play Sport 2, sarà la volta della competizione maschile Elite, con lo stesso team di telecronisti.

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposta sulla Pallavolo SuperLega maschile, con due semifinali di Coppa Italia trasmesse su Rai Play Sport 3: alle ore 16:00 Perugia - Verona e alle ore 18:25 Trento - Civitanova, entrambe commentate da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, con approfondimenti da studio curati da Edi Dembinski e Fabio Vullo.

Per gli amanti degli sport invernali, alle ore 19:00 su Rai Play Sport 1, spazio al Freestyle Coppa del Mondo con l’Aerial da Lac Beauport (Canada), commentato da Silvano Ploner e Federico De Albertis.

Infine, alle ore 21:00, su Rai Play Sport 1, il palinsesto si conclude con il match di Serie A Femminile di pallavolo tra Talmassons e Pinerolo, valido per la 20ª giornata di regular season. Marco Fantasia e Giulia Pisani saranno alla telecronaca di un incontro cruciale per le friulane, in cerca di punti salvezza.

ore 12:55 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Biathlon Coppa del Mondo - Anterselva: 10 km Inseguimento femminile (diretta)

da Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cotter



Ciclocross Coppa del Mondo - Maasmechelen: Elite Donne (diretta)

da Hoogerheide [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei



Ciclocross Coppa del Mondo - Maasmechelen: Elite Uomini (diretta)

da Hoogerheide [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei



Pallavolo: SuperLega maschile - Semifinale: Perugia - Verona (diretta)

da Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Studio: Edi Dembinski e Fabio Vullo

Perugia - Verona è la prima semifinale della Coppa Italia maschile di pallavolo 2024/2025



Pallavolo: SuperLega maschile - Semifinale: Trento - Civitanova (diretta)

da Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Studio: Edi Dembinski e Fabio Vullo

L'Unipol Arena di Casalecchio di Reno ospita anche le seconda semifinale di Coppa Italia tra Trento e Civitanova.



Freestyle Coppa del Mondo - Lac Beauport: Aerial (diretta)

da Lac Beauport [Canada]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis



Pallavolo: Serie A Femminile St 2024/25 - 20a giornata: Talmassons - Pinerolo (diretta)

dal Palazzetto dello Sport di Latisana [Udine]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Lo scontro tra Talmassons e Pinerolo apre la 20a giornata della regular season di Serie A1 femminile. Le friulane ultime in classifica sono a caccia di punti pesanti in chiave salvezza

