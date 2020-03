Lunedi 2 Marzo sui canali Sky Cinema HD

Attacco al potere 3

Gerard Butler per la terza volta nei panni dell'agente anti-terrorismo in un action con Morgan Freeman e Nick Nolte. Mike Banning deve scagionarsi da una gravissima accusa.

La terra dell'abbastanza

Al Festival di Berlino Favolacce dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo è stato premiato con l’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura. Per l’occasione, Sky Cinema Due ripropone lunedì 2 marzo alle 21.15 il loro acclamato esordio La Terra dell'abbastanza. Mirko e Manolo sono due amici che trascinano le proprie esistenze nella periferia romana, senza ben sapere che fare. Una notte investono involontariamente un uomo, ma invece di fermarsi per soccorrerlo, decidono di scappare. L’uomo, verranno a sapere, è morto sul colpo, ma non si tratta di una persona qualunque: la vittima è un importante pentito di un clan criminale. Mirko e Manolo intravedono allora una possibilità e decidono di farsi avanti con l’organizzazione, rivendicando l’uccisione, nella speranza di entrare a farne parte.

Zanna Bianca

Prima versione animata dell'immortale classico di Jack London. Nelle innevate terre dello Yukon, le vicissitudini di un cucciolo di lupo allevato da un capo indiano.

Escobar - Il fascino del male

Javier Bardem e Penelope Cruz nella biografia del narcotrafficante Pablo Escobar, narrata dal punto di vista della reporter Virginia Vallejo con cui il boss colombiano ebbe una relazione.

Unsane

Il premio Oscar Steven Soderbergh firma un horror girato interamente con un Iphone. Traumatizzata da uno stalker, Sawyer Valentini (Claire Foy) lascia la citta' per rifarsi una vita altrove, ma i fantasmi interiori continuano a perseguitarla tanto da convincerla a chiedere l'intervento di uno specialista. La situazione precipita nel grottesco quando Sawyer viene ricoverata in una clinica psichiatrica a contatto con il suo persecutore che nel frattempo ha cambiato identita'. Nessuno pero' sembra crederle in un ambiente decisamente ostile.

Lezioni di cioccolato

Commedia romantica con Luca Argentero e Violante Placido. Obbligato a partecipare a un corso di pasticceria, un cinico geometra 'addolcisce' il suo carattere e si innamora.

55 Passi

Hilary Swank e Helena Bonham Carter in un legal-drama tratto da una storia vera. Una donna affetta da disturbi psichici si affida a un tenace avvocato per una battaglia a favore dei malati.

Fantozzi - Il ritorno

Paolo Villaggio nel nono episodio della celebre saga comica. Respinto dal Paradiso e rispedito sulla Terra, Fantozzi s'infatua follemente di una telefonista, ignaro della sua vera identita'.

Domino

Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten e Guy Pearce in un thriller di Brian De Palma. Due agenti di Copenaghen, sulle tracce di un killer, vengono coinvolti in un intrigo internazionale

Tulipani - Amore, onore e una bicicletta

Giancarlo Giannini, Ksenia Solo e Donatella Finocchiaro in una storia fiabesca. Puglia: la morte di un ex boss nell'esplosione di una grotta conduce un ispettore a una donna canadese.

Studio illegale

Andrea Campi e' un giovane e rampante avvocato che lavora in un prestigioso studio legale internazionale specializzato in importanti operazioni societarie. Andrea si e' dedicato completamente alla carriera trascurando la sua vita privata, praticamente inesistente. Quando il suo capo lo coinvolge in un nuovo e delicato progetto, Andrea si ritrova protagonista di un turbine di eventi che, sotto l'ombra di una catastrofe lavorativa incombente, lo portano a riconsiderare tutto il mondo che lo circonda.

Justice League

Dall'universo DC Comics, uno spettacolare action movie. Dopo la morte di Superman, un'antica minaccia, sconfitta secoli prima, torna a far sentire la sua presenza. Batman, B. Affleck, chiama a raccolta altri quattro supereroi (Wonder Woman, Flash, Aquaman e Cyborg) per difendere l'umanita'.

Il fuggitivo

Al rientro a casa dopo un'operazione di emergenza, il chirurgo Richard Kimble trova la moglie ferita a morte. Comincia l'incubo che rovinera' la sua vita: sara' infatti accusato dell'omicidio, nonostante fin dall'inizio si proclami innocente.

Creation

Biography-drama incentrato sulla figura di Charles Darwin, basato su diari, foto e documenti di famiglia. Il film si concentra sul tormento di Darwin che, dopo la prematura morte della figlia Annie, e' diviso tra il suo crescente ateismo, legato allo sviluppo della teoria dell'evoluzione, e l'amore per sua moglie Emma, profondamente religiosa. Con Paul Bettany e Jennifer Connelly.

Il bisbetico domato

Elia e' un autentico misogino: vive isolato nel suo paesino e odia la citta', la compagnia e le donne. Tollera soltanto Mamy, anziana governante di colore, unica ammessa nella fattoria. Ma in una sera di pioggia, per un guasto all'automobile, bussa alla sua porta una bella ragazza di citta'..

