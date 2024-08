Guida TV Sky Cinema e NOW: Pare Parecchio Parigi, Martedi 20 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) offre un'ampia scelta di film, che spazia tra commedia, fantascienza, thriller e dramma, garantendo qualcosa di interessante per ogni spettatore.

Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) trasmette Pare Parecchio Parigi, una commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, affiancato da Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. La storia segue tre fratelli che si imbarcano in un’avventura per esaudire l’ultimo desiderio del loro padre malato: visitare Parigi. Con il tipico umorismo e il calore delle commedie di Pieraccioni, il film esplora le dinamiche familiari e le disavventure di un viaggio che diventa un’esperienza di crescita e rivelazione. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302), puoi vedere Arrival, un acclamato film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve e interpretato da Amy Adams e Jeremy Renner. Questo film, vincitore di un Oscar, narra la storia di una linguista che viene chiamata a decifrare il linguaggio di un gruppo di alieni che sono atterrati sulla Terra. Con una trama che esplora la comunicazione e la comprensione interculturale, Arrival offre una riflessione profonda sull’umanità e l’interpretazione del linguaggio. Se sei interessato ai thriller e alle rivisitazioni di classici, Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303) presenta Il giustiziere della notte, un remake del famoso film degli anni '70 con Charles Bronson. Diretto da Eli Roth e interpretato da Bruce Willis, il film racconta la storia di un chirurgo di Chicago che, dopo la morte della sua famiglia, diventa un vigilante spietato per vendicare la sua perdita. Con elementi di azione e dramma, il film offre una nuova interpretazione del tema della giustizia personale.

Per un tocco musicale e ispirante, Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304) offre Teen Spirit - A un passo dal sogno. Prodotto dal creatore di La La Land, questo film segue una giovane cantante, interpretata da Elle Fanning, che partecipa a un prestigioso talent show nella speranza di sfuggire alla sua vita opprimente e realizzare i suoi sogni. La pellicola è una celebrazione del talento e della determinazione giovanile. Gli appassionati di action possono sintonizzarsi su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305) per Mad Max: Fury Road. Questo film, che ha vinto 6 Oscar, è diretto da George Miller e vede Tom Hardy e Charlize Theron in un’intensa avventura post-apocalittica. Ambientato in un deserto devastato, il film segue le avventure di Max e Furiosa in una battaglia contro un crudele despota. Per il thriller e il mistero, Sky Cinema Suspence HD alle 21:00 (canale 306) trasmette Inferno, diretto da Ron Howard e interpretato da Tom Hanks. Questo film è il terzo capitolo della serie basata sui romanzi di Dan Brown e segue il professor Langdon mentre cerca di fermare un folle scienziato con una pericolosa ossessione per l’Inferno di Dante.

Se preferisci una commedia romantica, Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307) propone Qualcosa di speciale, con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart. La trama segue un uomo che, dopo la morte della moglie, trova successo scrivendo un libro su come affrontare il lutto e la perdita, scoprendo così nuove vie per la guarigione e l’amore. Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308) offre Una separazione, un film iraniano che ha ricevuto numerosi premi, tra cui l’Oscar e l’Orso d’Oro a Berlino. Il film esplora le tensioni e le scelte morali all'interno di una famiglia iraniana, con un intenso sguardo sulle conseguenze di una decisione di emigrare. Se sei in vena di risate, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309) c’è Starsky & Hutch, una commedia poliziesca con Ben Stiller e Owen Wilson. Adattamento del famoso telefilm degli anni '70, il film segue due detective che indagano su un caso di omicidio e si imbattono in una rete di narcotrafficanti, il tutto condito con umorismo e situazioni esilaranti.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310) e Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311), sono riproposti rispettivamente Mindcage - Mente Criminale e La stanza del figlio. Questi film offrono ulteriori possibilità di visione per chi ha perso la programmazione in prima serata, continuando a offrire emozioni e riflessioni profonde attraverso thriller e drammi toccanti.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Pare Parecchio Parigi

Commedia di e con Leonardo Pieraccioni e con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Tre fratelli cercano di soddisfare l'ultimo desiderio del padre malato: visitare Parigi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Arrival

Denis Villeneuve dirige Amy Adams e Jeremy Renner in un film di fantascienza vincitore di un Oscar. Un'esperta di linguistica è incaricata di comunicare con gli alieni sbarcati sulla Terra.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il giustiziere della notte

Eli Roth dirige Bruce Willis nel remake del classico degli anni 70 con Charles Bronson. Per vendicare la sua famiglia, un chirurgo di Chicago si trasforma in uno spietato assassino.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Teen Spirit - A un passo dal sogno

Dal produttore di "La La Land", una favola musicale con Elle Fanning. Una giovane cantante vuole vincere un prestigioso talent show per fuggire da una realtà che le sta stretta.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mad Max: Fury Road

6 Oscar all'action post-apocalittico con Tom Hardy e Charlize Theron diretto da George Miller. Un ex poliziotto viene catturato dall'armata di guerriglieri di uno spietato boss.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Inferno

Ron Howard dirige Tom Hanks nel terzo thriller tratto dal bestseller di Dan Brown. Firenze: il professor Langdon deve fermare un folle scienziato ossessionato dall'inferno di Dante

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Qualcosa di speciale

Commedia romantica con la coppia Jennifer Aniston-Aaron Eckhart. Dopo la morte della moglie, un uomo riscuote successo scrivendo un libro su come affrontare il dolore del lutto

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Una separazione

Oscar, Golden Globe e Orso d’oro a Berlino a un intenso ritratto dell'Iran odierno. La scelta se espatriare o meno, scatena in una famiglia un duro conflitto dagli sviluppi imprevedibili.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Starsky & Hutch

Il telefilm culto degli anni 70 diventa una commedia poliziesca con Ben Stiller e Owen Wilson. Indagando su un omicidio, i due detective seguono la pista che conduce a un narcotrafficante.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mindcage - Mente Criminale

Impegnati nell'indagine su un serial killer che imita il modus operandi di un suo 'collega' rinchiuso in carcere, due detective si rivolgono proprio a quest'ultimo per raccogliere indizi sufficienti a catturare l'assassino.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La stanza del figlio

Palma d'Oro a Cannes per la toccante pellicola di Nanni Moretti, anche protagonista con Laura Morante. Legami familiari attraversati da luci e ombre, fino all'irruzione del dolore.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)