Guida TV Sky Cinema e NOW: Am I Ok?, Mercoledi 22 Gennaio 2025

Mercoledi 22 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Am I OK?. Dakota Johnson è protagonista di una storia toccante sulla scoperta di sé stessi e della propria sessualità. Lucy, una giovane donna brillante e ironica, si trova a fare i conti con una lunga serie di appuntamenti disastrosi con uomini. Tuttavia, ciò che inizialmente sembra solo sfortuna la porta a una profonda riflessione su ciò che desidera veramente. Mentre cerca di capire il suo posto nel mondo, Lucy inizia un viaggio personale che la conduce verso la consapevolezza e l'accettazione di sé, affrontando le aspettative della società e delle persone che la circondano. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Hurricane - Il grido dell'innocenza. Denzel Washington offre una performance magistrale in questo potente dramma biografico. Rubin "Hurricane" Carter è un pugile di talento, destinato a lasciare un segno indelebile nella storia dello sport. Tuttavia, all'apice della sua carriera, viene arrestato e accusato ingiustamente di un triplice omicidio. La pellicola esplora non solo la battaglia legale e personale di Carter per dimostrare la sua innocenza, ma anche il razzismo sistemico che ha segnato la sua vita. La storia di resistenza e speranza di Rubin si intreccia con quella di un giovane idealista che decide di combattere per la sua liberazione. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Caccia a Ottobre Rosso. Sean Connery e Alec Baldwin brillano in questo avvincente thriller ambientato negli anni più tesi della Guerra Fredda. Quando un avanzatissimo sottomarino sovietico, il "Red October", viene avvistato nelle acque dell'Atlantico, la tensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica raggiunge il culmine. Jack Ryan, un analista della CIA, viene coinvolto in una pericolosa missione per evitare un conflitto globale, scoprendo che il comandante del sottomarino ha in mente un piano che potrebbe cambiare per sempre le sorti del mondo.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Il giorno più bello del mondo. Alessandro Siani firma e interpreta una commedia commovente e magica che cattura il cuore di grandi e piccoli. Arturo, un impresario teatrale in difficoltà economiche, riceve inaspettatamente la custodia di due bambini. Tra i due, il piccolo Gioele si rivela dotato di un dono straordinario, capace di compiere magie incredibili. Questa scoperta attira l'attenzione di un gruppo di scienziati senza scrupoli, spingendo Arturo a proteggere Gioele e a riscoprire il vero valore della famiglia e dell'amore. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Run All Night - Una notte per sopravvivere. Liam Neeson interpreta Jimmy Conlon, un ex killer professionista alle prese con il rimorso per il suo passato violento. Alcolizzato e tormentato, Jimmy cerca di redimersi proteggendo il figlio Mike, un padre di famiglia che diventa testimone di un crimine commesso dalla mafia irlandese. In una New York notturna e pericolosa, padre e figlio devono collaborare per sopravvivere, affrontando nemici spietati e un passato che torna a perseguitarli. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Split. M. Night Shyamalan crea un thriller psicologico mozzafiato, con James McAvoy in un ruolo straordinario. Tre ragazze vengono rapite da un uomo che soffre di disturbo dissociativo dell'identità, con ben 23 personalità distinte. Mentre le ragazze cercano disperatamente di fuggire, scoprono che una ventiquattresima personalità, soprannominata "La Bestia", sta emergendo, minacciando di portare terrore e distruzione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Il paziente inglese. Questo dramma epico, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, narra la storia di un uomo gravemente ferito e accudito da un'infermiera in una villa abbandonata in Toscana. Attraverso flashback, il passato dell'uomo viene lentamente svelato, mostrando una storia d'amore proibita e le conseguenze devastanti della guerra. Con Ralph Fiennes e Juliette Binoche, il film esplora temi di passione, tradimento e redenzione. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Gli ultimi saranno ultimi. Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann sono i protagonisti di un intenso dramma sociale. Luciana, una donna semplice e piena di speranza, vede il suo mondo crollare quando viene licenziata a causa della sua gravidanza. Il suo cammino si intreccia con quello di un poliziotto tormentato, dando vita a una storia che affronta le ingiustizie sociali e la resilienza umana. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, School of Mafia. Alessandro Pondi dirige una commedia esilarante in cui tre giovani americani, figli di boss mafiosi, vengono mandati in Sicilia per apprendere le tradizioni di famiglia. Tra gag irresistibili e situazioni paradossali, i ragazzi scopriranno non solo il mondo della mafia, ma anche la loro vera identità.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Secret Team 355. Jessica Chastain guida un cast stellare in questo spy-action che ruota attorno a un gruppo di agenti internazionali. Con un mix di intelligenza, azione e determinazione, le protagoniste devono recuperare un pericoloso dispositivo tecnologico, affrontando nemici implacabili e dimostrando che il lavoro di squadra è la chiave per salvare il mondo. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, The Holdovers - Lezioni di vita. In questo dramedy toccante e divertente, un professore severo e inflessibile si ritrova a passare le vacanze di Natale con uno studente ribelle e una cuoca dal cuore d'oro. Nel corso di queste settimane, i tre personaggi costruiscono un legame unico, imparando a conoscersi e a crescere insieme in modi inaspettati.

