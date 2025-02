Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 31 Gennaio - 3 Febbraio (Premier League, Bundesliga)

Nella Casa dello Sport di Sky, da venerdì 31 gennaio a lunedì 3 febbraio, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW. In campo la Premier League - grande esclusiva Sky fino al 2028, compresi i Friday night e i Monday night - e la Bundesliga.

PREMIER LEAGUE – In Inghilterra si scende in campo per la ventiquattresima giornata di Premier League. Sabato alle 13.30 primo incontro tra Nottingham Forest e Brighton, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW. Alle 16, invece, quattro partite: Bournemouth-Liverpool, ancora live su Sky Sport Calcio e NOW, Newcastle-Fulham, su Sky Sport 256 e NOW, Everton-Leicester City, in diretta su Sky Sport 257 e NOW, e Ipswich Town-Southampton, live su Sky Sport 258 e NOW. L’ultima gara del sabato è il match tra Wolverhampton e Aston Villa, in diretta alle 18.30 su Sky Sport Calcio e NOW. Domenica, alle 15, sono due le sfide: Manchester United-Crystal Palace su Sky Sport Uno e NOW, e Brentford-Tottenham, live su Sky Sport 257 e NOW. Alle 17.30, ecco la gran sfida fra Arsenal e Manchester City, su Sky Sport Arena e NOW. Infine, lunedì alle 21, chiude la ventiquattresima giornata il derby londinese Chelsea-West Ham, nuovamente in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

BUNDESLIGA –In Germania si scende in campo per la ventesima giornata di Bundesliga. Si parte venerdì alle 20.30 con Werder Brema-Mainz, in diretta su Sky Sport 255 e NOW. Sabato due incontri: alle 15.30 Bayern Monaco-Holstein Kiel,su Sky Sport 259 e NOW, e alle 18.30 Union Berlino-Lipsia, live su Sky Sport 256 e NOW. Per finire, domenica alle 15.30, Eintracht Francoforte-Wolfsburg, in diretta su Sky Sport Max e NOW, e alle 17.30 Bayer Leverkusen-Hoffenheim, su Sky Sport 258 e NOW. Mercoledì 5 febbraio ancora calcio tedesco con gli ottavi di finale di Coppa di Germania. Alle 20.45 su Sky Sport Calcio e NOW in campo Bayer Leverkusen-Colonia.

STUDI E RUBRICHE - Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della giornata e le ultimissime, durante il weekend. Approfondimento settimanale affidato alla rubrica “EuroShow”, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14. Aggiornamenti per tutto il corso del weekend sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

PREMIER LEAGUE – 24a giornata

SABATO 1° FEBBRAIO

Dalle 13 , dalle 15.30 e dalle 18 “ La Casa dello Sport Internazionale”

con Federica Lodi e Paolo Di Canio





DOMENICA 2 FEBBRAIO

dalle 19.30 alle 20 “ La Casa dello Sport Internazionale”

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO

ore 21 CHELSEA-WEST HAM

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

BUNDESLIGA – 20a giornata

VENERDÌ 31 GENNAIO

ore 20.30 WERDER BREMA-MAINZ

Sky Sport 255 e NOW

telecronaca Elia Faggion

SABATO 1° FEBBRAIO

Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 “ La Casa dello Sport Internazionale”

Sky Sport 259 e NOW

Sky Sport 256 e NOW

telecronaca Christian Giordano

DOMENICA 2 FEBBRAIO

dalle 19.30 alle 20 “ La Casa dello Sport Internazionale”

Sky Sport Max e NOW

Sky Sport 258 e NOW

telecronaca Christian Giordano

COPPA DI GERMANIA– Quarti di finale

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO

ore 20.45 BAYER LEVERKUSEN-COLONIA

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

