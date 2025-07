Guida TV Sky Cinema e NOW: Gli anni belli, Mercoledi 9 Luglio 2025

Stasera in TV, Mercoledi 9 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Gli anni belli, commedia nostalgica ambientata nei colorati anni ’90. Maria Grazia Cucinotta e Ninni Bruschetta interpretano i genitori della giovane Elena, costretta a trascorrere le vacanze nel solito campeggio familiare. Ma proprio lì, tra spiagge, falò e nuove amicizie, vivrà un’estate che le cambierà la vita. Un racconto di formazione leggero e sentimentale, che profuma di adolescenza e libertà. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) c’è L’esercito delle dodici scimmie, cult firmato Terry Gilliam con Bruce Willis e Brad Pitt. In un futuro post-apocalittico, un prigioniero viene mandato indietro nel tempo per scoprire l’origine di un virus letale che ha decimato la popolazione. Ma tra viaggi temporali e realtà distorte, la missione diventa sempre più oscura. Un fanta-thriller visivamente potente, paranoico e visionario. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) trasmette Lanterna Verde, cinecomic con Ryan Reynolds e Blake Lively. Hal Jordan, pilota temerario, entra a far parte del corpo intergalattico delle Lanterne Verdi per affrontare Parallax, minaccia cosmica che mette in pericolo l’universo. Tra effetti speciali spettacolari e avventura spaziale, il film esplora il coraggio e la volontà come armi di salvezza.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) arriva Pets 2 – Vita da animali, sequel animato che torna a raccontare le giornate segrete degli animali domestici quando i padroni non ci sono. Max è in crisi per l’arrivo del figlio della padrona, mentre Nevosetto vive un’avventura eroica salvando una tigre da un circo. Colori vivaci, ritmo scatenato e gag irresistibili per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) c’è The Fall Guy, action adrenalinico con un protagonista inedito: uno stuntman hollywoodiano caduto in disgrazia. Quando una star scompare misteriosamente, si lancia in un’indagine rocambolesca tra inseguimenti, set pericolosi e intrighi, mentre tenta di riconquistare la sua ex. Azione, ironia e romanticismo si fondono in un omaggio al dietro le quinte del cinema. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) propone La memoria dell’assassinio, noir psicologico diretto e interpretato da Michael Keaton. John Knox è un sicario spietato la cui mente è minacciata da una forma precoce di demenza. Quando suo figlio è in pericolo, inizia una corsa contro il tempo per proteggerlo e redimersi. Un thriller intenso e struggente, sospeso tra memoria e violenza.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) torna Downton Abbey, il grande affresco corale ambientato nell’Inghilterra edoardiana. Le vicende della famiglia Crawley e dei loro servitori si intrecciano tra storie d’amore, scontri sociali e cambiamenti epocali. Un raffinato dramma romantico intriso di eleganza, tradizione e segreti che emergono tra i corridoi della storica tenuta. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) presenta I dannati, film bellico di Roberto Minervini premiato a Cannes. Durante la Guerra Civile americana, un gruppo di soldati volontari viene spedito a ovest in un territorio ostile e selvaggio. La missione si trasforma in un viaggio nell’inferno della disumanità, tra orrore e fratellanza. Un’opera cruda, essenziale, che riflette sull’assurdità della guerra. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) propone Il genio della truffa, brillante commedia di Ridley Scott con Nicolas Cage e Sam Rockwell. Roy, truffatore affetto da disturbi ossessivi, si prepara per il colpo perfetto, ma l’arrivo improvviso della figlia adolescente sconvolge i suoi piani. Equilibri precari tra truffe, affetti e scelte impreviste, con ritmo serrato e colpi di scena.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) viene replicato Cinquanta sfumature di grigio, con Dakota Johnson e Jamie Dornan, la storia di un rapporto passionale e trasgressivo tra una giovane studentessa e un imprenditore dal passato oscuro, tratto dal bestseller di E.L. James. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ripropone Zodiac, thriller firmato David Fincher con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr., incentrato sulla caccia a uno dei più elusivi serial killer della storia americana, tra ossessioni, indizi e misteri mai risolti.

