Guida TV Sky Cinema e NOW: Cinquanta sbavature di nero, Martedi 15 Luglio 2025

Stasera in TV, Martedi 15 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone Cinquanta sbavature di nero, secondo capitolo della saga romantico-erotica tratta dai bestseller di E.L. James. Christian Grey riesce a convincere Anastasia Steele a dargli una seconda possibilità, promettendo di mettere da parte le sue inclinazioni da dominatore. Ma i fantasmi del passato riaffiorano, soprattutto con l’arrivo di Leila, una ex fidanzata instabile che minaccia di distruggere il fragile equilibrio ritrovato. Un mix di desiderio, tensione psicologica e attrazione letale. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) trasmette Il seme del fico sacro, potente film iraniano diretto da Mohammad Rasoulof, premiato a Cannes e candidato all’Oscar. Nel pieno delle proteste giovanili che scuotono l’Iran, una famiglia deve affrontare le conseguenze di un regime oppressivo e delle tensioni interne. Un dramma lucido e coraggioso sulla fragilità dei legami in un contesto esplosivo. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) manda in onda il kolossal I dieci comandamenti, capolavoro del cinema epico firmato Cecil B. DeMille. Con Charlton Heston nei panni di Mosè e Yul Brynner in quelli del faraone Ramses, il film narra la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egiziana. Gli effetti speciali premiati con l’Oscar restano iconici nella storia del cinema.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone Il giorno più bello del mondo, commedia magica di e con Alessandro Siani. Arturo, impresario teatrale in crisi, eredita due bambini, uno dei quali dotato di poteri straordinari. Per proteggerli da un gruppo di scienziati senza scrupoli, l’uomo dovrà riscoprire valori dimenticati e superare i propri limiti. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) trasmette La fratellanza, intenso action carcerario con Nikolaj Coster-Waldau. Finito in prigione per omicidio colposo, un broker si trasforma in un uomo spietato pur di sopravvivere, aderendo a una gang neonazista. Una spirale di violenza e identità perduta. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) presenta Hannibal, sequel firmato Ridley Scott con Anthony Hopkins nei panni del celebre cannibale. Rifugiato a Firenze, Lecter viene braccato da due nemici del passato. Con Julianne Moore nel ruolo dell’agente Starling, il film fonde eleganza e terrore in un’atmosfera raffinata e inquietante.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone Troppo Azzurro, opera prima di Filippo Barbagallo, che racconta la paralisi emotiva di una generazione. Dario ha 25 anni ma vive ancora nella bolla dell’adolescenza. Durante un’estate romana, l’incontro con due ragazze lo costringe ad affrontare le sue insicurezze. Un racconto intimo e contemporaneo sul passaggio all’età adulta. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) manda in onda Barry Seal - Una storia americana, adrenalinico biopic con Tom Cruise. Tratto da una storia vera, il film segue le gesta di un ex pilota coinvolto in un traffico internazionale di droga e armi. Tra CIA, cartelli e intrighi geopolitici, una corsa senza freni negli anni ’80. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) trasmette Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, sequel della commedia campione d’incassi. Antonio Albanese e Paola Cortellesi tornano nei panni di Giovanni e Monica, due ex amanti di mondi opposti. Quando lei ha bisogno d’aiuto, si riaccende un’alleanza divertente e inaspettata.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Il gladiatore II di Ridley Scott, mentre Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) presenta American Gigolo con Richard Gere.

