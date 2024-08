Formula 1 2024, diretta esclusiva GP Olanda Sky Sport e NOW

In arrivo su Sky (e in streaming su NOW) un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con le gare di Formula 1. La pausa è finita: è tempo di chiudere gli ombrelloni, mettere da parte i costumi da bagno e riprendere la valigia con le divise. La meta però può trarre in inganno. La Scuderia Ferrari HP è infatti nuovamente a bordo spiaggia, ma per scendere in pista, quella olandese di Zandvoort, letteralmente sulla sabbia del Mare del Nord. Si tratta della gara numero 15 della stagione, la 33ª edizione del Gran Premio d’Olanda, tutti andati in scena su questo piccolo circuito.

Messa a punto. Zandvoort è una pista da medio-alto carico, contraddistinta da un asfalto particolarmente esigente con le gomme, e il lavoro di messa a punto della vettura dovrà necessariamente tenere conto di questi elementi. Piloti e tecnici, nel cercare il miglior bilanciamento, dovranno prepararsi bene per la qualifica, ma anche curare in maniera particolarmente attenta il passo gara in vista dei 72 giri da percorrere domenica.

Paraboliche. I 4.259 metri sono spesso spazzati dal vento, che a volte è talmente intenso da condizionare il comportamento delle monoposto e portare molta sabbia sull’asfalto. La pista di Zandvoort è nota per le marcate variazioni altimetriche e ha diversi tratti ben noti agli appassionati, ma sono le due curve paraboliche a renderla famosa: la curva 3, nel primo settore, e la 14, l’ultima, sopraelevate fino a 16 gradi di pendenza, il che permette ai piloti di affrontarle a una velocità molto più alta. La curva 3, in particolare, denominata Hugenholtzbocht, si presta ad essere affrontata con due linee diverse. Da ricordare sicuramente anche la curva Tarzan (Tarzanbocht), un secco tornante a destra posto alla fine del rettilineo di partenza contraddistinto da una leggera sopraelevazione. La carreggiata stretta e il disegno tortuoso non facilitano però i sorpassi e richiedono un carico aerodinamico medio. La qualifica, dunque, sarà fondamentale. Due le zone DRS: tra la curva 10 e la 11 e sul rettilineo principale. Nelle prove libere si valuterà l’apertura dell’ala mobile anche nell’ultima curva, la Arie Luyendykbocht.

APPUNTAMENTI – Continua il campionato 2024 di Formula 1 con il Gran Premio d’Olanda. Appuntamento giovedì con la conferenza stampa dei piloti, alle 13.30,per poi attendere il venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 12.30 e la seconda alle 16. Sabato pomeriggio alle 11.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 15. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend olandese in pista anche F1 Academy e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



F1: IL GP D’OLANDA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E IN STREAMING SU NOW

VENERDI 23 AGOSTO

Ore 10.05: F1 Academy - Prove libere 1

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 - Prove libere 1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: Porsche Supercup – Prove libere

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16: F1 – Prove libere 2

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.25: F1 Academy - Prove libere 2

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 24 AGOSTO

Ore 10.10: F1 Academy - Qualifiche

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 - Prove libere 3

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.55: Porsche Supercup - Qualifiche

Ore 14.15 Warm Up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 17: F1 Academy – Gara 1

Ore 18: Paddock Live Show

DOMENICA 25 AGOSTO

Ore 10.35: F1 Academy – Gara 2

Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - Gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Questo fine settimana su TV8 sarà dedicato interamente ai motori, offrendo una copertura completa delle qualifiche e della gara del Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Sabato 24 agosto, la programmazione inizierà alle 18:00 con "Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche", un programma che anticipa le qualifiche con commenti e analisi. Seguiranno alle 18:30 le qualifiche del Gran Premio d’Olanda '24, con la diretta della sessione di qualificazione. Alle 19:45, si proseguirà con "Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche", dove verranno discussi e analizzati i risultati delle qualifiche.

Domenica 25 agosto, il palinsesto inizierà alle 16:00 con "Informazione Tv8 Sport" in diretta, per le ultime notizie e aggiornamenti. Alle 16:30 sarà il turno di "Motori F1 Paddock Live Pre Gara", che fornirà commenti e previsioni in vista della gara. La corsa del Gran Premio d’Olanda '24 inizierà alle 18:00. Dopo la gara, alle 19:45, "Motori F1 GP Olanda Podio '24" celebrerà i vincitori del Gran Premio. La giornata si concluderà alle 20:00 con "Motori F1 Paddock Live Post Gara", un approfondimento sui risultati finali e le implicazioni della gara.

Tutto il fine settimana inglese sarà visibile su TV8, con il racconto di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

SABATO 24 AGOSTO

ore 18:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 18:30 Motori F1 Gp Olanda '24 Qualifiche

ore 19:45 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 25 AGOSTO

ore 16:00 Informazione Tv8 Sport DIRETTA

16:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

18:00 Motori F1 GP Olanda '24 Gara

19:45 Motori F1 GP Olanda Podio '24

20:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara

