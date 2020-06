Sky Sport Serie A Recuperi 25a Giornata, Diretta Esclusiva, Palinsesto Telecronisti

Tutti i giorni. Tutte le sere. Da sabato 20 giugno sarà quello che vi aspetterà, su Sky Sport. Un palinsesto speciale, calcio ad immersione totale. Notti d’estate, come quelle capaci di lasciarci col fiato sospeso, incollati allo schermo, a tifare per un gol all’ultimo minuto o un colpo di scena capace di ribaltare la classifica. Notti che vivremo sempre con voi, dal lunedi al venerdi, appuntamento fisso con "Sky Calcio Show L'Originale". A metà tra campo e calciomercato, con i post partita e le notizie, il commento tecnico e i grandi ospiti con Bonan e Di Marzio. Notti al vostro fianco, anche nel weekend, con Fabio Caressa che riapre le porte del "Club", ma raddoppiando gli appuntamenti: non più solo la domenica, ma anche il sabato dalle 23.45 all'una.

Non spaventatevi se farete le ore piccole, anche perché la mattina a Sky Sport24 si inizia presto: con "Buongiorno Serie A", dal lunedi al venerdi, per cominciare la giornata rivivendo le emozioni delle partite appena concluse, proiettati verso nuove sfide, a cui arriveremo attraverso spazi dedicati nel corso della giornata. Alle 13 con "Il calcio è servito" spazio ai collegamenti dai centri di allenamento e fuori dagli stadi, per portarvi il più possibile dentro il match, e non solo... Dalle 18.30 alle 19.30 "Campo Aperto" per ascoltare le voci dei protagonisti e vivere finalmente il pre partita: formazioni, aggiornamenti dell’ultimo minuto: tutto live.

Live, appunto. Come il nostro "Super Week End", il nuovo contenitore del sabato e della domenica, che passerà il testimone agli studi pre partite. L’appuntamento con Marco Cattaneo e i suoi ospiti nel nuovo studio di "Sky Calcio Live", in versione estiva, sarà il primo a ripartire, sabato, e sarà in onda dal pomeriggio sia sabato, sia domenica, accompagnandoci fino al posticipo. Insomma Parte il viaggio. Per un’estate Da portare con voi, ovunque andiate.

Sarà possibile seguire gli incontri con lo “Sky Virtual Audio”, ovvero gli effetti del pubblico ricreati virtualmente. Usufruire di questa opzione è facile, basta selezionare l’audio originale dal telecomando e vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno. La telecronaca resterà la stessa, ma cambieranno gli effetti sotto la voce del telecronista. Per attivarlo occorre premere il tasto giallo del telecomando Sky e selezionare l'audio "ORIGINALE".

La nuova programmazione di Sky Sport

Dal lunedì al venerdì:

: alle 7, alle 8 e alle 9 del mattino su Sky Sport 24, conduce Federica Frola Il calcio è servito : dalle 13 alle 14 su Sky Sport 24, conduce Cristiana Buonamano

: dalle 13 alle 14 su Sky Sport 24, conduce Cristiana Buonamano Campo Aperto Serie A : dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A, conduce Leo Di Bello

: dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A, conduce Leo Di Bello Sky Calcio Show l’Originale: dalle 23.45 alle 00:45 su Sky Sport 24 e su Sky Sport Serie A, conduce Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni

Sabato e domenica:

Super Weekend : dalle 13 alle 16 su Sky Sport 24, conduce Mario Giunta

: dalle 13 alle 16 su Sky Sport 24, conduce Mario Giunta Sky Calcio Live Estate : dalle 16 su Sky Sport Serie A, per tutti i pre e i post partita, escluso il posticipo della domenica, condotto da Marco Cattaneo

: dalle 16 su Sky Sport Serie A, per tutti i pre e i post partita, escluso il posticipo della domenica, condotto da Marco Cattaneo Sky Calcio Club: dalle 23.45 su Sky Sport Serie A, conduce Fabio Caressa con Stefano De Grandis e Dalila Setti

Tra studi e campi della Serie A, Sky Sport tornerà a schierare la sua super squadra di commentatori: Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso, Massimo Ambrosini, Paolo Di Canio, Beppe Bergomi, Daniele Adani, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Carolina Morace, Lorenzo Minotti, Luca Pellegrini, Renato Zaccarelli, Fernando Orsi, Fabio Capello, Alessandro Del Piero, e le nostre prime firme Paolo Condò, Matteo Marani, Giancarlo Padovan, Marco Bucciantini.

Aggiornamenti e news in tempo reale sulla Serie A anche sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport. Tutti gli eventi saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e NOW TV.

Fino al giovedì 2 luglio, infatti, sui canali Sky andranno in onda due settimane di calcio no stop, con almeno una partita ogni sera. Tanti gol ed emozioni tutte da vivere, live dai campi della Serie A e della Premier League. Di seguito la programmazione delle serate di Sky Sport dei prossimi 14 giorni, con almeno un match ogni sera:



20/6 ore 19.30 Serie A: Torino vs Parma - Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

20/6 ore 20.45 Premier League: Bournemouth vs Crystal Palace - Sky Sport Football, Sky Sport Uno

21/6 ore 20.00 Premier League: Everton vs Liverpool - Sky Sport Football

21/6 ore 21.45 Serie A: Inter vs Sampdoria - Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

22/6 ore 19.30 Serie A: Lecce vs Milan - Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

22/6 ore 21.00 Premier League: Manchester City vs Burnley - Sky Sport Football

22/6 ore 21.45 Serie A: Bologna vs Juventus - Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

23/6 ore 21.15 Premier League: Tottenham vs West Ham - Sky Sport Football, Sky Sport Uno

23/6 ore 21.45 Serie A: Torino vs Udinese - Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

24/6 ore 21.15 Premier League: Liverpool vs Crystal Palace - Sky Sport Football, Sky Sport Uno

24/6 ore 21.45 Serie A: Diretta Gol Serie A - Sky Sport 251

24/6 ore 21.45 Serie A: Atalanta vs Lazio - Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

24/6 ore 21.45 Serie A: Roma vs Sampdoria - Sky Sport 253

25/6 ore 21.15 Premier League: Chelsea vs Manchester City - Sky Sport Football, Sky Sport Uno

26/6 ore 21.45 Serie A: Juventus vs Lecce - Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

27/6 ore 19.30 Serie A: Cagliari vs Torino - Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

28/6 ore 19.30 Serie A: Napoli vs Spal - Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

28/6 ore 21.45 Serie A: Parma vs Inter - Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

29/6 ore 21.00 Premier League: Crystal Palace vs Burnley - Sky Sport Football, Sky Sport Uno

30/6 ore 19.30 Serie A: Torino vs Lazio - Sky Sport Serie, Sky Sport 252

30/6 ore 21.15 Premier League: Brighton vs Manchester United - Sky Sport Football

30/6 ore 21.45 Serie A: Genoa vs Juventus - Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

01/7 ore 21.15 Premier League: West Ham vs Chelsea - Sky Sport Football, Sky Sport Uno

01/7 ore 21.45 Serie A: Diretta Gol Serie A - Sky Sport 251

01/7 ore 21.45 Serie A: Spal vs Milan - Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

01/7 ore 21.45 Serie A: Fiorentina vs Sassuolo - Sky Sport 253

02/7 ore 21.15 Premier League: Manchester City vs Liverpool - Sky Sport Football, Sky Sport Uno

02/7 ore 21.45 Serie A: Roma vs Udinese - Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

SKY SPORT SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - RECUPERO 25a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, digitale terrestre, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite, tutte in Super HD e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

Sabato 20 Giugno 2020:

Studio - Sky Calcio Live Estate ore 18:00 e 21:30

Satellite e Fibra: Canali Sky Sport delle partite

Digitale Terrestre: Canali Sky Sport delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Marco Cattaneo - In studio: Matteo Marani, Paolo Condò, Massimo Ambrosini e Luca Marchegiani

Torino vs Parma ore 19:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo

Granata reduci da 6 ko e una sola vittoria sul Parma nelle ultime 7 sfide a Torino. Emiliani con un solo successo nelle ultime 4 giornate, 1 pareggio e 2 ko. Il Torino ha vinto solo 2 delle ultime 15 sfide contro il Parma nel massimo campionato (4N,9P), entrambe nella stagione 2014/15, in cui i ducali sono poi retrocessi in Serie B.Il Torino ha trovato la rete in 9 delle ultime 10 gare di Serie A TIM contro il Parma, dopo che igranata erano rimasti a secco in 4 delle 5 precedenti.Il Torino ha vinto solo 3 delle 15 partite interne di Serie A TIM contro il Parma, registrando 5sconfitte e 7 pareggi.Il Torino arriva a questa sfida da 6 sconfitte di fila in campionato: nella sua storia in Serie ATIM non ha mai perso 7 partite consecutive.Tutte le ultime 3 partite del Parma hanno visto un solo gol realizzato (una vittoria e 2 sconfitteper 1-0) dopo che le precedenti 7 avevano fatto registrare almeno 2 reti.27 punti finora per il Torino, che non faceva così male dopo 25 partite di un campionato di Serie A TIM dalla stagione 2008/09, quando a fine anno incappò nella retrocessione.Da una parte il Parma non ha ancora trovato il gol su rigore in questa Serie A TIM, dall'altra il Torino è la squadra che ne ha subiti di più dal dischetto finora (7).Il Parma è la vittima preferita in Serie A TIM di Lorenzo De Silvestri: il difensore del Torino hainfatti realizzato 3 gol contro i crociati nella competizione, con le maglie di Fiorentina e Sampdoria.Andrea Belotti del Torino ha incontrato 5 volte il Parma in Serie A TIM realizzando una solarete, nel match più recente. Dovesse segnare diventerebbe l’unico giocatore ad andare indoppia cifra in ciascuna delle ultime 5 stagioni.Matteo Darmian del Parma ha giocato 3 stagioni, collezionando ben 100 presenze in Serie ATIM con la maglia del Torino, prima di passare al Manchester United nel 2015.

Hellas Verona vs Cagliari ore 21:45

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Studio - Sky Summer Night ore 22:15

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 24 (canale 200)

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 481) e Sky Sport 24 (SD can. 483, HD can. 471)

Streaming: diretta su NOW TV e Sky Go

Conduce: Roberta Noè e Stefano Meloccaro

In studio: Riccardo Trevisani, Marco Nosotti, Luca Marchetti

Sky Calcio Club - Sabato ore 23:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202)

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Fabio Caressa

In studio: Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Stefano De Grandis, Dalila Setti

Domenica 21 Giugno 2020:

Studio - Sky Calcio Live Estate ore 18:30 e 21:30

Satellite e Fibra: Canali Sky Sport delle partite

Digitale Terrestre: Canali Sky Sport delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Marco Cattaneo - In studio: Matteo Marani, Paolo Condò, Massimo Ambrosini e Beppe Bergomi

Atalanta vs Sassuolo ore 19:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Alessandro Alciato e Massimiliano Nebuloni

Bergamaschi imbattuti da 4 giornate. +6 sulla quinta. Sassuolo reduce dalla sconfitta col Parma. A Bergamo ha vinto soltanto una volta nei 6 precedenti di A. L’Atalanta ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 10 partite di Serie A TIM contro ilSassuolo: non ha perso nessuno di questi match (7V, 3N), il tutto dopo che nei primi 3 scontridiretti disputati nella massima serie non era mai andata in gol (1N, 2P).L’Atalanta ha vinto le ultime 5 gare contro i neroverdi in Serie A TIM: il Sassuolo potrebbediventare la prima squadra a perdere tutte le 6 partite disputate nelle ultime 3 stagioni controuna singola avversaria nella competizione (in questa giornata potrebbe accadere anche allaSampdoria contro l’Inter).L’Atalanta va a segno da 13 partite consecutive in Serie A TIM (40 gol): in questo arco ditempo in ben 4 circostanze ha realizzato almeno 5 reti.L’Atalanta ha segnato 70 gol finora in campionato: in un’intera stagione di Serie A TIM hafatto meglio solamente nel 2018/19, quando ha chiuso con 77 reti in 38 partite.Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime 17 partite di Serie A TIM (5N, 11P) in cui haaffrontato una squadra che si trovava nelle prime 4 posizioni in classifica ad inizio giornata:proprio nella gara più recente contro la Roma a inizio febbraio.

Sky Calcio Club - Prepartita Inter vs Sampdoria - ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Fabio Caressa

In studio: Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Stefano De Grandis, Dalila Setti

Inter vs Sampdoria ore 21:45 [disponibile in 4K HDR per i clienti Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Trevisani - commento Daniele Adani

Inter reduce da un doppio ko in A (Lazio e Juve). Samp per la 2a vittoria di fila che manca da oltre un anno. Un solo successo a San Siro nelle ultime 17 gare. L’Inter ha vinto le ultime 5 partite di campionato contro la Sampdoria; si tratta della striscia disuccessi in corso più lunga dei nerazzurri contro una squadra attualmente in Serie A TIM.La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 17 trasferte in casa dell'Inter in Serie A TIM (2-1nell'aprile 2017): completano il parziale 11 successi nerazzurri e 5 pareggi.L'Inter ha perso le ultime 2 sfide di Serie A TIM e potrebbe arrivare a 3 sconfitte di fila nellacompetizione per la prima volta da maggio 2017 (4 in quell'occasione).Le ultime 4 partite della Sampdoria hanno visto un totale di 19 reti (8 fatte, 11 subite), unamedia di 4.8 a incontro.Dopo il successo sull'Hellas Verona nell'ultima gara disputata in campionato, la Sampdoriapotrebbe ottenere 2 vittorie di fila in Serie A TIM per la prima volta dal marzo 2019.Questa sfida vede affrontarsi la squadra che è rimasta più minuti in vantaggio in questa SerieA TIM (Inter, 1024) e quella che ci è rimasta meno (Sampdoria, 156).Antonio Conte ha p erso le ultime 2 partite di Serie A TIM contro Lazio e Juventus: solo unavolta il tecnico leccese ha registrato 3 sconfitte di fila nella competizione, sulla panchinadell'Atalanta nel 2009.Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha esordito in Serie A TIM con la maglia della Sampdoriacollezionando 38 presenze tra il 2016 e il 2017; 3 delle 4 reti dello slovacco nellacompetizione sono arrivate a San Siro, la prima in questo stadio proprio contro i blucerchiati aottobre 2017. Fabio Quagliarella ha segnato 5 gol contro l'Inter in Serie A TIM, l'ultimo nel 2017: con unarete, l'attaccante della Sampdoria raggiungerebbe Roberto Boninsegna al 17° posto nellaclassifica dei migliori marcatori nella storia della Serie A TIM a quota 163.L’attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini, ha segnato un solo gol in 10 sfide dicampionato contro l’Inter, proprio nell’ultima trasferta a febbraio 2019.

Sky Calcio Club - Domenica ore 23:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202)

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Fabio Caressa

In studio: Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Stefano De Grandis, Dalila Setti

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



