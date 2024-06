Europei Germania 2024: Diretta Sky e NOW - Ottavi: Calendario, Palinsesto e Telecronisti

.La corsa al titolo di Campione d’Europa continua con le partite degli ottavi di UEFA EURO 2024, da vivere interamente su Sky e in streaming su NOW. Appuntamento da sabato 29 giugno con gli ottavi di finale. Si gioca in due turni, alle 18 e alle 21. La prima partita della fase ad eliminazione diretta parte con il match degli Azzurri di Luciano Spalletti, in campo sabato 29 giugno alle 18 contro la Svizzera.L’incontro di Berlino sarà commentato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con il contributo dal campo di Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Gianluca Di Marzio e Francesco Cosatti.

Sarà un mese da vivere dall’inizio alla fine, con risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok) con l’hashtag #SkyEuro2024.

STUDI – Ogni giorno collegamenti con aggiornamenti continui dai tre gli studi dedicati: dall’Home of adidas Football direttamente dal cuore di Berlino a quello di Milano passando per il terzo studio che troverà spazio direttamente all’interno degli stadi per le partite dell’Italia. In occasione di Svizzera-Italia, Federica Masolin condurrà lo studio dall’Olympiastadion di Berlino insieme al suo dream team di ospiti: Fabio Capello, Paolo Condò e Giancarlo Marocchi.

Ogni giorno, dalle 14 alle 15, da non perdere la rubrica fissa EuroGoleador, mentre dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30 gli studi di approfondimento pre e postpartita degli altri incontri. Dal lunedì al venerdì, alle 23.30, chiuderà la giornata Calciomercato – L’Originale, mentre nel weekend, alla stessa ora, in onda Euroweekend.

Tempo di ottavi di finale a UEFA Euro 2024, con gli Azzurri di Luciano Spalletti che aprono la fase a eliminazione diretta. Per l’occasione, Sky Sport ha realizzato la super clip “Torniamo a Berlino, Italia”, in onda da oggi con la voce di Alessandro Del Piero e le pennellate di Pako Bono. Un “live painting” realizzato negli studi di Sky Sport che unisce idealmente la rete di Del Piero nella semifinale Italia-Germania diDortmund nel 2006e quella di Mattia Zaccagni contro la Croazia, che riporta l’Italia a Berlino a distanza di 18 anni.

LA SUPER CLIP - Pennellate d’azzurro, traiettorie artistiche che dipingono due pezzi di storia, lontani nel tempo ma vicini nell’emozione, della Nazionale italiana. Due momenti che Sky Sport ha raccontato con le voci di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Stessa destinazione: Berlino. L’idea della copertina che presenta Italia-Svizzera, nasce da una dichiarazione di Mattia Zaccagni pochi minuti dopo aver segnato il gol contro la Croazia senza il quale - a conti fatti - l’Italia oggi sarebbe eliminata. “Alex Del Piero è il mio idolo, avevo il suo poster in camera” ha detto Zaccagni ai microfoni di Sky Sport, quando gli è stata sottolineata la somiglianza tra il suo gol e l’iconica rete di Del Piero a Dortmund nel 2006, che mandò l’Italia in finale mondiale, con quello storico “chiudete le valigie, andiamo a Berlino!” urlato da Fabio Caressa. Da Berlino a Berlino la coincidenza è impressionante nel rivedere in sovrapposizione le immagini dei due gol: palla allargata sulla sinistra, destro a giro sul palo lontano che supera un portiere vestito d’arancione (all’epoca era Lehmann, oggi Livakovic) e si infila sotto l’incrocio. Una meravigliosa suggestione azzurra. Dopo la partita Alex Del Piero ha chiamato Mattia Zaccagni per fargli i complimenti, emozionando l’esterno della Lazio che avrà ripensato a quel bambino che attaccava i poster di Alex nella sua camera. Ed è proprio sintonizzandosi sulla linea di queste emozioni che Sky ha chiesto a Del Piero, oggi super star della squadra di Sky Sport, di prestare la voce a questa clip che ci fa rivivere in una sola scena i due momenti, distanti 18 anni tra loro. Pennellate d’azzurro su tela bianca, come quelle di Pako Bono, l’artista che con il suo tratto ha raccontato queste due storie così lontane ma così vicine trasformandole in arte, in un “live painting” realizzato negli studi di Sky. In sottofondo, non poteva che esserci la voce di un altro artista delle telecronache e del suo compagno campione del mondo: “Torniamo a Berlino”. La super clip “Torniamo a Berlino, Italia” è una produzione Sky Sport, interamente realizzata “in house”, da Federico Salerno, shooting curato da Massimo Previti. La voce è di Alessandro Del Piero sul testo di Gianluigi Bagnulo, dipinta da Pako Bono.

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI OTTAVI DI FINALE

DELLA FASE A GIRONI DI UEFA EURO 2024

SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Sabato 29 giugno, dalle 14:00, EuroGoleador sarà in studio con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella. A partire dalle 17:00 e dalle 20:00, Sky Euro Show verrà trasmesso dall'Olympiastadion di Berlino in Germania con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello e Giancarlo Marocchi in studio. Alle 18:00, si terrà l'incontro degli ottavi di finale di Uefa Euro 2024 tra Svizzera e Italia. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. A bordo campo ci saranno Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio. Questo incontro rappresenta la terza qualificazione agli ottavi per la Svizzera e la quinta consecutiva per l'Italia, che ha vinto 6 delle 17 sfide precedenti (amichevoli escluse), con 7 pareggi. Alle 21:00, la Germania affronterà la Danimarca in un'esclusiva Sky per gli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), e in streaming su NOW e Sky Go. Federico Zancan farà la telecronaca, con il commento di Riccardo Montolivo e Niccolò Omini a bordo campo. La Germania partecipa agli ottavi per la quinta volta consecutiva, mentre per la Danimarca è la seconda. Nei quattro precedenti (amichevoli escluse), entrambe le squadre hanno vinto due volte. Dalle 23:00, Sky Euro Show vedrà in studio Vanessa Leonardi, Andrea Marinozzi e Valentina Mariani.

Domenica 30 giugno, dalle 14:00, EuroGoleador sarà condotto da Mario Giunta, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino. Dalle 17:00, Sky Euro Show continuerà con lo stesso team in studio. Alle 18:00, l'Inghilterra affronterà la Slovacchia negli ottavi di finale, in esclusiva Sky. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà di Massimo Marianella con il commento di Lorenzo Minotti. A bordo campo ci sarà Filippo Benincampi. L'Inghilterra ha raggiunto gli ottavi per la quarta volta consecutiva e ha vinto tutti i cinque precedenti incontri contro la Slovacchia (amichevoli escluse). Dalle 20:00 e dalle 23:00, Sky Euro Show sarà condotto da Leo Di Bello, Alessandro Costacurta e Federico Zancan. Alle 21:00, la Spagna affronterà la Georgia per gli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento di Luca Marchegiani e Giovanni Guardalà a bordo campo. Questa è la quinta partecipazione consecutiva agli ottavi per la Spagna, mentre per la Georgia è la seconda. Nei quattro precedenti incontri (amichevoli escluse), entrambe le squadre hanno vinto due volte.

Lunedì 1° luglio, dalle 14:00, EuroGoleador sarà condotto da Sara Benci, Thomas Heurtaux e Federico Zancan. Dalle 17:00, Sky Euro Show continuerà con lo stesso team in studio. Alle 18:00, la Francia affronterà il Belgio in un'esclusiva Sky per gli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà di Davide Polizzi, con il commento di Beppe Bergomi e Gianluigi Bagnulo a bordo campo. La Francia ha raggiunto gli ottavi per la quarta volta consecutiva, mentre il Belgio è alla sua terza partecipazione. Nei 13 precedenti incontri (amichevoli escluse), la Francia è in vantaggio con 7 vittorie contro le 3 del Belgio, con 3 pareggi. Dalle 20:00 e dalle 23:00, Sky Euro Show sarà condotto da Mario Giunta, Riccardo Montolivo e Massimo Marianella. Alle 21:00, il Portogallo affronterà la Slovenia. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà di Andrea Marinozzi, con il commento di Giancarlo Marocchi e Paolo Assogna a bordo campo. Il Portogallo ha raggiunto gli ottavi per l'ottava volta consecutiva, mentre la Slovenia, alla sua prima qualificazione, ha vinto l'unico precedente incontro, un'amichevole dello scorso marzo.

Martedì 2 luglio, dalle 14:00, EuroGoleador sarà condotto da Sara Benci, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile. Dalle 17:00, Sky Euro Show continuerà con lo stesso team in studio. Alle 18:00, la Romania affronterà l'Olanda in un'esclusiva Sky per gli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà di Dario Massara, con il commento di Fernando Orsi e Massimiliano Nebuloni a bordo campo. Questa è la seconda qualificazione agli ottavi per la Romania, mentre l'Olanda è in vantaggio con 5 vittorie nei 7 precedenti (amichevoli escluse), con un pareggio. Dalle 20:00 e dalle 23:00, Sky Euro Show sarà condotto da Leo Di Bello, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles. Alle 21:00, l'Austria affronterà la Turchia per gli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento di Lorenzo Minotti e Massimo Ugolini a bordo campo. Questa è la seconda qualificazione agli ottavi per l'Austria, mentre la Turchia è in vantaggio con 5 vittorie nei 10 precedenti (amichevoli escluse), con un pareggio.

SABATO 29 GIUGNO

Dalle 14 EuroGoleador

in studio: Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella



in studio: Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella Dalle 17 e dalle 20 Sky Euro Show

dall'Olympiastadion di Berlino [Germania]

In studio: Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello e Giancarlo Marocchi



dall'Olympiastadion di Berlino [Germania] In studio: Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello e Giancarlo Marocchi Ore 18 Uefa Euro 2024 Ottavi di Finale: Svizzera vs ITALIA

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Bordocampo Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio

Ottavi di finale. Terza qualificazione degli elvetici agli ottavi. Quinta consecutiva per l'Italia, in vnataggio 6 a 4 nei 17 precedenti (amichevoli escluse), 7 pareggi.



diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi Bordocampo Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio Ottavi di finale. Terza qualificazione degli elvetici agli ottavi. Quinta consecutiva per l'Italia, in vnataggio 6 a 4 nei 17 precedenti (amichevoli escluse), 7 pareggi. Ore 21 Uefa Euro 2024 Ottavi di Finale: Germania vs Danimarca ESCLUSIVA SKY

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo

Bordocampo Niccolò Omini

Ottavi di finale. Quinta qualificazione consecutiva dei tedeschi agli ottavi. Seconda per i danesi. Due vittorie a testa nei 4 precedenti (amichevoli escluse).



diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo Bordocampo Niccolò Omini Ottavi di finale. Quinta qualificazione consecutiva dei tedeschi agli ottavi. Seconda per i danesi. Due vittorie a testa nei 4 precedenti (amichevoli escluse). Dalle 23 Sky Euro Show

In studio: Vanessa Leonardi, Andrea Marinozzi e Valentina Mariani

DOMENICA 30 GIUGNO

Dalle 14 EuroGoleador

in studio: Mario Giunta, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino



in studio: Mario Giunta, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino Dalle 17 Sky Euro Show

in studio: Mario Giunta, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino



in studio: Mario Giunta, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino Ore 18 Uefa Euro 2024 Ottavi di Finale: Inghilterra vs Slovacchia ESCLUSIVA SKY

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti

Bordocampo Filippo Benincampi

Ottavi di finale. Quarto passaggio di fila degli inglesi agli ottavi. Secondo in assoluto per la Slovacchia. L'Inghilterra ha vinto i 5 precedenti (amichevoli escluse).



diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti Bordocampo Filippo Benincampi Ottavi di finale. Quarto passaggio di fila degli inglesi agli ottavi. Secondo in assoluto per la Slovacchia. L'Inghilterra ha vinto i 5 precedenti (amichevoli escluse). Dalle 20 e dalle 23 Sky Euro Show

in studio: Leo Di Bello, Alessandro Costacurta e Federico Zancan



in studio: Leo Di Bello, Alessandro Costacurta e Federico Zancan Ore 21 Uefa Euro 2024 Ottavi di Finale: Spagna vs Georgia

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Luca Marchegiani

Bordocampo Giovanni Guardalà

Ottavi di finale. Quinta partecipazione consecutiva dei tedeschi agli ottavi. Seconda per i danesi. Due vittorie a testa nei 4 precedneti (amichevoli escluse)

LUNEDÌ 1° LUGLIO

Dalle 14 EuroGoleador

in studio: Sara Benci, Thomas Heurtaux e Federico Zancan



in studio: Sara Benci, Thomas Heurtaux e Federico Zancan Dalle 17 Sky Euro Show

in studio: Sara Benci, Thomas Heurtaux e Federico Zancan



in studio: Sara Benci, Thomas Heurtaux e Federico Zancan Ore 18 Uefa Euro 2024 Ottavi di Finale: Francia vs Belgio ESCLUSIVA SKY

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Davide Polizzi, commento Beppe Bergomi

Bordocampo Gianluigi Bagnulo

Ottavi di finale. Quarta qualificazione consecutiva dei francesi agli ottavi. Terza per il Belgio. Francia in vantaggio 7 a 3 nei 13 precedenti (amichevoli escluse), 3 pareggi.



diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Davide Polizzi, commento Beppe Bergomi Bordocampo Gianluigi Bagnulo Ottavi di finale. Quarta qualificazione consecutiva dei francesi agli ottavi. Terza per il Belgio. Francia in vantaggio 7 a 3 nei 13 precedenti (amichevoli escluse), 3 pareggi. Dalle 20 e dalle 23 Sky Euro Show

in studio: Mario Giunta, Riccardo Montolivo e Massimo Marianella



in studio: Mario Giunta, Riccardo Montolivo e Massimo Marianella Ore 21 Uefa Euro 2024 Ottavi di Finale: Portogallo vs Slovenia

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Giancarlo Marocchi

Bordocampo Paolo Assogna

Ottavi di finale. Ottava qualificazione consecutiva dei portoghesi agli ottavi. Prima della Slovenia che ha vinto l'unico precedente, un'amichevole dello scorso marzo.

MARTEDÌ 2 LUGLIO

Dalle 14 EuroGoleador

in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile



in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile Dalle 17 Sky Euro Show

in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile



in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile Ore 18 Uefa Euro 2024 Ottavi di Finale: Romania vs Olanda ESCLUSIVA SKY

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi

Bordocampo Massimiliano Nebuloni

Ottavi di finale. Seconda qualificazione in assoluto dei romeni agli aottavi. Seconda consecutiva per l'Olanda in vantaggio 5 a 1 nei 7 precedenti (amichevoli escluse) un pareggio.



diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi Bordocampo Massimiliano Nebuloni Ottavi di finale. Seconda qualificazione in assoluto dei romeni agli aottavi. Seconda consecutiva per l'Olanda in vantaggio 5 a 1 nei 7 precedenti (amichevoli escluse) un pareggio. Dalle 20 e dalle 23 Sky Euro Show

in studio: Leo Di Bello, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles



in studio: Leo Di Bello, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles Ore 21 Uefa Euro 2024 Ottavi di Finale: Austria vs Turchia

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Maurizio Compagnoni, Lorenzo Minotti

Bordocampo Massimo Ugolini

Ottavi di finale. Seconda qualfiicazione in assoluto degli austriaci agli ottavi. Terza per la Turchia in vantaggio 5 a 4 nei 10 precednti (amichevoli escluse) un pari.

