Europei Germania 2024: Diretta Sky e NOW - Semifinali: Calendario, Palinsesto e Telecronisti

La corsa al titolo di Campione d’Europa continua con le semifinali di UEFA Euro 2024, da vivere interamente su Sky e in streaming su NOW.Appuntamento martedì 9 e mercoledì 10 luglio con i due incontri che definiranno le finaliste, tutti da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Martedì alle 21 a Monaco Spagna-Francia, mentre mercoledì alla stessa ora, a Dortmund, in campo Olanda-Inghilterra.

I risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok) con l’hashtag #SkyEuro2024.

STUDI – Ogni giorno collegamenti con aggiornamenti continui dall’Home of adidas Football, direttamente dal cuore di Berlino, edagli studi di Milano. Dalle 14 alle 15, da non perdere la rubrica fissa EuroGoleador, mentre dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30 gli studi di approfondimento pre e postpartita degli altri incontri. Dal lunedì al venerdì, alle 23.30, chiuderà la giornata Calciomercato – L’Originale, mentre nel weekend, alla stessa ora, in onda Euroweekend.

Martedì 9 luglio, a partire dalle 14, su Sky sarà trasmesso EuroGoleador, seguito alle 17 dal Sky Euro Show con Sara Benci, Riccardo Gentile e Stefano De Grandis in studio. La programmazione prosegue con un altro appuntamento di Sky Euro Show alle 20 e alle 23, questa volta con Leo Di Bello, Alessandro Costacurta, Riccardo Montolivo e Federico Zancan. Alle 21, imperdibile la semifinale degli Europei 2024 tra Spagna e Francia, in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), con streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani, mentre Gianluigi Bagnulo e Massimiliano Nebuloni saranno a bordo campo. Entrambe le squadre raggiungono la loro sesta semifinale europea, con la Spagna che partecipa per la seconda volta consecutiva. Nei loro ultimi cinque incontri ufficiali (escludendo le amichevoli), ci sono stati due successi per ciascuna squadra e un pareggio.

Mercoledì 10 luglio, ancora una volta dalle 14, sarà trasmesso EuroGoleador seguito dal Sky Euro Show alle 17 con Sara Benci, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino in studio. Alle 20 e alle 23, un altro appuntamento con Sky Euro Show con Mario Giunta, Alessandro Del Piero, Andrea Marinozzi e in collegamento da Los Angeles, Giorgio Chiellini. Alle 21, si terrà la seconda semifinale tra Olanda e Inghilterra, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), con streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella con il commento di Giancarlo Marocchi, mentre Paolo Aghemo e Filippo Benincampi saranno a bordo campo. L'Olanda raggiunge la sua sesta semifinale europea, mentre per l'Inghilterra è la quarta. Nei loro ultimi sei incontri ufficiali (escludendo le amichevoli), l'Olanda ha un bilancio di tre vittorie, una sconfitta e due pareggi contro l'Inghilterra.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

