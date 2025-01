Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 14 - 16 Gennaio 2025 (Premier League 21a Giornata)

Nella Casa dello Sport di Sky, da martedì 14 a giovedì 16 gennaio, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW.

PREMIER LEAGUE – Turno infrasettimanale per la Premier League, che torna in campo per la ventunesima giornata della stagione 2024/2025. Domani quattro incontri: alle 20.30 Brentford-Manchester City (Sky Sport 255 e NOW), Chelsea-Bournemouth (Sky Sport 256 e NOW) e West Ham-Fulham (Sky Sport 257 e NOW), mentre alle 21 in campo Nottingham Forest-Liverpool (Sky Sport 254 e NOW). Mercoledì alle 20.30 tocca a Everton-Aston Villa (Sky Sport 252 e NOW), Newcastle-Wolverhampton (Sky Sport 253 e NOW) e Leicester-Crystal Palace (Sky Sport 254 e NOW), mentre alle 21 il big match sfideranno Arsenal-Tottenham (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW). Giovedì altri due incontri: alle 20.30 Ipswich-Brighton (Sky Sport 251 e NOW) e alle 21 Manchester United-Southampton (Sky Sport Arena e NOW).

BUNDESLIGA - Il programma si apre martedì 14 gennaio alle 18:30 con l’interessante sfida tra Holstein Kiel e Borussia Dortmund, trasmessa in diretta su Sky Sport 253 e NOW, con il commento affidato alla voce esperta di Paolo Redi. I gialloneri, desiderosi di consolidare la loro posizione in classifica, affrontano una squadra che ha dimostrato grande carattere in questa stagione. A seguire, alle 20:30, sarà la volta di Bayer Leverkusen contro Mainz, un match che promette spettacolo e intensità. La partita sarà visibile su Sky Sport 257 e NOW, con la telecronaca curata da Pietro Nicolodi. I padroni di casa, in lotta per un posto nelle competizioni europee, sfidano un Mainz deciso a risalire la classifica con prestazioni solide.

La giornata di mercoledì 15 gennaio propone altri due incontri di grande interesse. Alle 18:30, il Bochum ospiterà il sorprendente St. Pauli, una delle rivelazioni di questa stagione. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno e NOW, con il racconto di Nicolò Ramella. A chiudere il turno, alle 20:30, si sfideranno Bayern Monaco e Hoffenheim, in diretta su Sky Sport 251 e NOW, con il commento affidato nuovamente a Pietro Nicolodi. I campioni in carica cercano continuità per mantenere la vetta della classifica, affrontando un Hoffenheim sempre pericoloso.

STUDI E RUBRICHE - Approfondimento settimanale affidato alla rubrica “EuroShow”, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14. Aggiornamenti per tutto il corso del weekend sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 21a giornata

MARTEDÌ 14 GENNAIO

ore 20.30 BRENTFORD vs MANCHESTER CITY

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Nicola Roggero





ore 20.30 CHELSEA vs BOURNEMOUTH

Sky Sport 255 e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano





ore 20.30 WEST HAM vs FULHAM

Sky Sport 256 e NOW

telecronaca Dario Massara





Ore 21 NOTTINGHAM FOREST vs LIVERPOOL

Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Massimo Marianella

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO

ore 20.30 EVERTON vs ASTON VILLA

Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Matteo Marceddu





ore 20.30 NEWCASTLE vs WOLVERHAMPTON

Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano





ore 20.30 LEICESTER vs CRYSTAL PALACE

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Dario Massara





Ore 21 ARSENAL vs TOTTENHAM

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Federico Zancan

GIOVEDÌ 16 GENNAIO

ore 20.30 IPSWICH vs BRIGHTON

Sky Sport 251 e NOW

telecronaca Stefano Borghi





ore 21 MANCHESTER UNITED vs SOUTHAMPTON

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Nicola Roggero

BUNDESLIGA – 17a giornata

MARTEDI 14 GENNAIO

ore 18:30 HOLSTEIN K. VS BORUSSIA D.

Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Paolo Redi





ore 20:30 BAYER LEVERKUSEN vs MAINZ

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

MERCOLEDI 15 GENNAIO

ore 18:30 BOCHUM vs ST. PAULI

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Nicolò Ramella





ore 20:30 BAYERN MONACO vs HOFFENHEIM

Sky Sport 251 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

