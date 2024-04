MotoGP 2024, diretta Gran Premio delle Americhe Sky Sport NOW TV8

In arrivo su Sky e in streaming su NOW .un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il terzo appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

APPUNTAMENTI – Continua la stagione 2024 del Motomondiale, che sbarca ad Austin per il Gran Premio delle Americhe, terza gara dell’anno. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 19, per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 15.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni di MotoGP in programma alle 17.40 e alle 21.55. Sabato pomeriggio è tempo di qualifiche, con la classe regina che parte alle 17.45, mentre alle 21.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 18, la Moto2 alle 19.15 e la MotoGP alle 21. Tutto il weekend di Austin sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

Il weekend del Gran Premio delle Americhe promette un'azione mozzafiato per gli appassionati del motomondiale, con la copertura live su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

Venerdì 12 aprile, le prove libere prendono il via alle 15:55 con Moto3, seguite da Moto2 alle 16:45 e MotoGP alle 17:40. Dopo le prime sessioni di prove, alle 18:40 e alle 20:10 ci saranno due slot di "Paddock Live", offrendo aggiornamenti e interviste direttamente dal circuito. La giornata continua con le prove libere 2 di Moto3 alle 20:15, seguite da Moto2 alle 21:00. Alle 21:55, c'è l'attesa per le pre-qualifiche del MotoGP, seguite da "Paddock Live Show" alle 23:15 e "Talent Time" alle 23:45.

Sabato 13 aprile, l'azione riprende con le prove libere 3 di Moto3 alle 15:35, seguite da Moto2 alle 16:20 e MotoGP alle 17:05. Alle 17:45, si accendono le emozioni delle qualifiche del MotoGP. Dopo le qualifiche, ci sono ancora due sessioni di "Paddock Live" alle 18:40 e alle 19:30, seguite dalle qualifiche di Moto3 alle 19:45 e Moto2 alle 20:40. Alle 21:30, "Paddock Live" anticipa la Sprint Race, che inizia alle 21:55. La giornata si conclude con il "Paddock Live Show" alle 22:45 e "Talent Time" alle 23:30.

Domenica 14 aprile, il programma prevede il warm-up del MotoGP alle 16:35, seguito dalla Rider Fan Parade alle 17:00. Alle 17:30, "Paddock Live" riporta gli ultimi aggiornamenti prima delle gare. Alle 18:00, Moto3 prende il via con la gara, seguita da "Paddock Live" alle 19:00. Alle 19:15, è il momento della gara di Moto2. Alle 20:15, ancora "Paddock Live" per le ultime notizie prima della gara principale. Alle 20:30, l'attenzione si sposta sulla griglia di partenza del MotoGP, con la gara in programma alle 21:00. Dopo la gara, alle 22:00, "Zona Rossa" offre analisi approfondite, seguita da "Race Anatomy MotoGP" alle 23:00.

VENERDI 12 APRILE 2024

Ore 15.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 16.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 17.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 18.40: paddock live

Ore 20.10: paddock live

Ore 20.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 21: Moto2 - prove libere 2

Ore 21.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 23.15: Paddock Live Show

Ore 23.45: Talent Time

SABATO 13 APRILE 2024

Ore 15.35: Moto3- prove libere 3

Ore 16.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 17.05: MotoGP - prove libere 3

Ore 17.45: MotoGP - qualifiche

Ore 18.40: Paddock Live

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 19.45: Moto3 - qualifiche

Ore 20.40: Moto2 - qualifiche

Ore 21.30: Paddock Live – Sprint

Ore 21.55: MotoGP - Sprint Race

Ore 22.45: Paddock Live Show

Ore 23.30: Talent Time

DOMENICA 14 APRILE 2024

Ore 16.35: MotoGP - warm up

Ore 17: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: Moto3 - gara

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.15: Moto2 - gara

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: Grid

Ore 21: MotoGP- gara

Ore 22: Zona Rossa

Ore 23: Race Anatomy MotoGP

I MOTORI IN CHIARO SU TV8

Sabato 13 aprile 2024 su TV8, gli appassionati dei motori possono godersi una giornata piena di azione in diretta. Alle 17:50 inizia la copertura delle qualifiche del MotoGP 2024 per il Gran Premio delle Americhe. Subito dopo, alle 18:40, c'è "Paddock Live" con tutti gli aggiornamenti e le interviste dal mondo delle corse. Poi, alle 19:00, l'informazione sportiva di TV8 porta le ultime notizie dal mondo dello sport. Alle 19:35, ritorna "Paddock Live" con ulteriori approfondimenti.

La serata prosegue con le qualifiche del Moto3 alle 19:50 e del Moto2 alle 20:45, entrambe dirette dal Gran Premio delle Americhe. Alle 21:30, "Paddock Live Sprint" offre un'anteprima delle emozionanti gare che seguiranno. Infine, alle 22:00, è il momento clou con la diretta del MotoGP Sprint, seguito alle 22:45 da "Paddock Live Show", che chiude la giornata con stile.

Domenica 14 aprile, il programma si apre alle 17:00 con la diretta del "Rider Fan Parade", seguito da "Paddock Live" alle 17:30. Alle 18:00, l'attenzione si sposta sulla categoria Moto3 con il pre-gara, seguito dalla gara stessa alle 18:05 e dal podio alle 18:55.

Alle 19:15 è il turno della categoria Moto2, con il pre-gara seguito dalla gara alle 19:20 e dal podio alle 20:10. Alle 20:15, "Paddock Live" riporta le ultime novità dalla pista. Poi, alle 20:30, la griglia di partenza del MotoGP tiene gli spettatori con il fiato sospeso in attesa della gara principale. Alle 21:00, il pre-gara del MotoGP prepara il terreno per l'evento clou della giornata, la gara delle 21:05, seguita dal podio alle 21:55. Infine, alle 22:00, "Moto GP Zona Rossa" chiude il weekend con una panoramica e analisi delle gare appena concluse.

SABATO 13 APRILE 2024 - TV8



ore 17:50 Motori Gp 2024 Gp Americhe Motogp Qualifiche 13/04/2024 DIRETTA

ore 18:40 Motori Paddock Live DIRETTA

ore 19:00 Informazione Tv8 Sport DIRETTA

ore 19:35 Motori Paddock Live DIRETTA

ore 19:50 Motori Gp 2024 Gp Americhe Moto3 Qualifiche 13/04/2024 DIRETTA

ore 20:45 Motori Gp 2024 Gp Americhe Moto2 Qualifiche 13/04/2024 DIRETTA

ore 21:30 Motori Gp Paddock Live Sprint 2024 13/04/2024 DIRETTA

ore 22:00 Motori Gp 2024 Gp Americhe Motogp Sprint 13/04/2024 DIRETTA

ore 22:45 Motori Paddock Live Show DIRETTA

DOMENICA 14 APRILE 2024 - TV8