MotoGP 2024, diretta esclusiva Gran Premio Italia (Mugello) Sky Sport, NOW, TV8

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il settimo appuntamento della stagione 2024 del Motomondiale , che sbarca al Mugello per il Gran Premio d’Italia, settima gara dell’anno.

Venerdì 31 maggio inizia con le prove libere della Moto3 alle 8:55, seguite dalle prove libere della Moto2 alle 9:45. Successivamente, alle 10:40, si terranno le prove libere della MotoGP. A mezzogiorno ci sarà un primo intervento di Paddock Live alle 11:40, e poi nuovamente alle 13:10. Le prove libere 2 della Moto3 inizieranno alle 13:15, mentre quelle della Moto2 sono programmate per le 14:00. Le pre-qualifiche della MotoGP si svolgeranno alle 14:55. La giornata si concluderà con il Paddock Live Show alle 16:15 e Talent Time alle 16:45.

Sabato 1° giugno comincerà con le prove libere 3 della Moto3 alle 8:35, seguite da quelle della Moto2 alle 9:20 e della MotoGP alle 10:05. Le qualifiche della MotoGP inizieranno alle 10:45, seguite dal Paddock Live alle 11:40. Gara 1 della Moto E avrà inizio alle 12:10, dopodiché le qualifiche della Moto3 sono programmate per le 12:45. Le qualifiche della Moto2 si terranno alle 13:40, seguite dal Paddock Live – Sprint alle 14:30. La Sprint Race della MotoGP è prevista per le 14:55, e la giornata si chiuderà con il Paddock Live Show alle 15:45 e Talent Time alle 16:30.

Domenica 2 giugno inizierà con il warm up della MotoGP alle 9:35, seguito dalla MotoGP Rider Fan Parade alle 10:00 e dal Paddock Live alle 10:30. La gara della Moto3 avrà inizio alle 11:00, seguita da un altro intervento di Paddock Live a mezzogiorno. La gara della Moto2 è prevista per le 12:15, seguita da un ulteriore Paddock Live alle 13:15. La griglia di partenza per la gara della MotoGP sarà pronta alle 13:30, con la gara che inizierà alle 14:00. La giornata si concluderà con Zona Rossa alle 15:00 e Race Anatomy MotoGP alle 16:00.

Tutto il fine settimana toscano sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

MOTOMONDIALE: GP D’ITALIA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

Venerdì 31 maggio

Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 11.40: paddock live

Ore 13.10: paddock live

Ore 13.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 14: Moto2 - prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 1° giugno

Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10: Gara 1 Moto E

Ore 12.45: Moto3 - qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint

Ore 14.55: MotoGP - Sprint Race

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Domenica 2 giugno

Ore 9.35: MotoGP - warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 - gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 - gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Sabato 1 giugno, la giornata inizia alle 10:45 con le qualifiche del Moto GP 2024, seguite alle 11:40 dal programma Paddock Live. Alle 12:05 ci sarà la prima gara della Moto-E, e alle 12:50 le qualifiche della Moto3. Successivamente, alle 13:45 si terranno le qualifiche della Moto2. Alle 14:30 tornerà Paddock Live Sprint e, subito dopo, alle 15:00 ci sarà la Sprint del Moto GP. La giornata continuerà con il Paddock Live Show alle 15:40, e si concluderà alle 16:10 con la seconda gara della Moto-E.

Domenica 2 giugno, l'azione inizia presto, alle 09:30, con il programma sportivo di Tv8, seguito alle 10:00 dalla Rider Fan Parade. Alle 10:30, Paddock Live tornerà per coprire gli eventi della giornata. Alle 11:00 inizierà il pre-gara della Moto3, seguita dalla gara stessa alle 11:05. Alle 11:50 sarà il momento della premiazione della Moto3, e alle 12:00 Paddock Live tornerà in diretta. Il pre-gara della Moto2 inizia alle 12:15, con la gara della Moto2 prevista per le 12:20. La premiazione della Moto2 avverrà alle 13:05, seguita da Paddock Live Gara alle 13:15 e dalla griglia di partenza del Moto GP alle 13:30. Il pre-gara del Moto GP inizierà alle 14:00, e la gara principale del Moto GP è fissata per le 14:05. La giornata si concluderà con la premiazione del Moto GP alle 14:50 e, infine, con la Moto GP Zona Rossa alle 15:00.

SABATO 1 GIUGNO



ore 10:45 Motori Moto Gp 2024 Gp Italia Motogp Qualifiche 01/06/2024 DIRETTA

ore 11:40 Motori Paddock Live DIRETTA

ore 12:05 Motori Moto-E 2024 Gp Italia Race 1 01/06/2024 DIRETTA

ore 12:50 Motori Moto Gp 2024 Gp Italia Moto3 Qualifiche 01/06/2024 DIRETTA

ore 13:45 Motori Moto Gp 2024 Gp Italia Moto2 Qualifiche 01/06/2024 DIRETTA

ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2024 01/06/2024 DIRETTA

ore 15:00 Motori Moto Gp 2024 Gp Italia Motogp Sprint 01/06/2024 DIRETTA

ore 15:40 Motori Paddock Live Show DIRETTA

ore 16:10 Motori Moto-E 2024 Gp Italia Race 2 01/06/2024 DIRETTA

DOMENICA 2 GIUGNO

ore 09:30 Informazione Tv8 Sport DIRETTA

ore 10:00 Motori Rider Fan Parade DIRETTA

ore 10:30 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3 DIRETTA

ore 11:05 Motori Moto Gp 2024 [Gp Italia '24 Moto3] Gara 02/06/2024 DIRETTA

ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3 DIRETTA

ore 12:00 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2 DIRETTA

ore 12:20 Motori Gp Italia '24 Moto2] Gara 02/06/2024 DIRETTA

ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2 DIRETTA

ore 13:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara DIRETTA

ore 13:30 Motori Moto Gp Grid DIRETTA

ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp DIRETTA

ore 14:05 Motori Gp Italia '24 Motogp Gara 02/06/2024 DIRETTA

ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp DIRETTA

ore 15:00 Motori Moto GP Zona Rossa DIRETTA





