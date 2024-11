MotoGP 2024, diretta esclusiva Gran Premio Malesia Sky Sport, NOW. Sprint Live su TV8

La MotoGP è in Malesia per il penultimo GP della stagione, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

A Sepang prosegue la lotta mondiale tra Bagnaia e Martin, con lo spagnolo avanti di 17 punti e al primo match point per il titolo.

Servirà puntare la sveglia: sabato la Sprint Race e domenica la gara lunga, entrambe in programma alle 8 ora italiana.



In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana da vivere tutto d’un fiato. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre appuntamento dal mattino alla sera con il Motomondiale in Malesia, la F1 in Brasile, e il WEC in Bahrain.

MOTOMONDIALE A SEPANG – Continua la lotta per la corona della MotoGP, con la sfida tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia. La lotta al titolo riprende con il GP della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2024 che può già essere decisivo. Si parte giovedì31 novembre alle 10 con la conferenza stampa piloti. Primi giri in pista nella notte tra giovedì e venerdì, con le tre classi che a partire dall’1.55 si alterneranno sul Sepang International Circuit con le Pre Qualifiche di MotoGP in programma alle 7.55 di venerdì mattina. Nella notte tra venerdì e sabato la lotta per la pole della classe regina, in pista a partire dalle 3.45. Bisognerà attendere le 7.55 di sabato mattina per la Sprint, con i primi punti del wekeend. Domenica la gara, con il semaforo verde programmato alle 8. Tutto il fine settimana sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGPe in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



MOTOMONDIALE: IL GP DELLA MALESIA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

NOTTE TRA GIOVEDI 31 OTTOBRE E VENERDI 1 NOVEMBRE

Ore 1.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 2.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 3.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 6.10: Moto3 - prove libere 2

Ore 7: Moto2 - prove libere 2

Ore 7.55: MotoGP – Pre Qualifiche

Ore 9.15: Paddock Live Show

Ore 9.45: Talent Time

NOTTE TRA VENERDI 1 E SABATO 2 NOVEMBRE

Ore 1.35: Moto3 - prove libere 3

Ore 2.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 3.05: MotoGP - prove libere 3

Ore 3.45: MotoGP - qualifiche

Ore 4.40: Paddock Live

Ore 5.45: Moto3 - qualifiche

Ore 6.40: Moto2 - qualifiche

Ore 7.30: Paddock Live – Sprint

Ore 7.55: MotoGP - Sprint

Ore 8.45: Paddock Live Show

Ore 9.30: Talent Time

NOTTE TRA SABATO 2 E DOMENICA 3 NOVEMBRE

Ore 3.35: Warm up MotoGP

Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 5: Moto3 - gara

Ore 6: Paddock Live

Ore 6.15: Moto2 - gara

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.30: Grid

Ore 8: MotoGP - gara (repliche alle 11, alle 14 e alle 19)

Ore 9: Zona Rossa

Ore 10: Race Anatomy MotoGP

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



VENERDÌ 1 NOVEMBRE -Nella notte, spazio al MotoGP: alle 03:50 ci saranno le Qualifiche MotoGP del GP di Malesia, seguite alle 04:40 dal Paddock Live e alle 05:00 dallo speciale I racconti di Valentino: Mugello 2008 - Il casco. Chiudono la giornata alle 05:20 lo speciale Sanchini & Pasini, la moto tra le mani e alle 05:50 le Qualifiche Moto3 del GP di Malesia.

SABATO 2 NOVEMBRE - La giornata di sabato si apre alle 06:40 con le Qualifiche Moto2 del GP di Malesia, seguite alle 07:30 dal Paddock Live Sprint. Alle 07:55 va in scena la Sprint Race MotoGP del GP di Malesia. Dopo una breve pausa, alle 09:00 torna il Paddock Live Show.

DOMENICA 3 NOVEMBRE - Alle 10:00 si parte con il TV8 Sport in diretta seguito dal Paddock Live MotoGP alle 10:30. Le gare del MotoGP di Malesia prendono il via alle 11:00 con il Pre Gara Moto3 e la Gara Moto3 alle 11:05. Dopo il podio, alle 12:00, ci sarà un altro Paddock Live seguito alle 12:15 dal Pre Gara Moto2 e dalla Gara Moto2 alle 12:20. Alle 13:30 parte la MotoGP Grid in vista della gara delle 14:05. Conclusa la gara, seguirà il Podio MotoGP alle 14:55 e la Zona Rossa alle 15:05.

VENERDI 1 NOVEMBRE

ore 03:50 Motori Moto Gp 2024 Gp Malesia Motogp Qualifiche 02/11/2024 DIRETTA

ore 04:40 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 05:00 Motori I racconti di Valentino Mugello 2008 - Il casco

ore 05:20 Motori Sanchini & Pasini, la moto tra le mani

ore 05:50 Motori Moto Gp 2024 Gp Malesia Moto3 Qualifiche 02/11/2024 DIRETTA

SABATO 2 NOVEMBRE



ore 06:40 Motori Gp 2024 Gp Malesia Moto2 Qualifiche 02/11/2024 DIRETTA

ore 07:30 Motori Gp Paddock Live Sprint 2024 02/11/2024 DIRETTA

ore 07:55 Motori Gp Malesia Motogp Sprint 02/11/2024 DIRETTA

ore 09:00 Motori Paddock Live Show DIRETTA

ore 12:35 Motori MotoGP Sprint: GP Malesia

DOMENICA 3 NOVEMBRE

ore 10:00 Informazione Tv8 Sport DIRETTA

ore 10:30 Motori Moto GP Paddock Live

ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3

ore 11:05 Motori Moto3 Gara: GP Malesia

ore 11:55 Motori Podio Gara Moto3

ore 12:00 Motori Paddock Live

ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2

ore 12:20 Motori Moto2 Gara: GP Malesia

ore 13:00 Motori Podio Gara Moto2

ore 13:10 Motori Paddock Live Gara GP Malesia

ore 13:30 Motori Moto Gp Grid

ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp

ore 14:05 Motori MotoGP Gara: GP Malesia

ore 14:55 Motori Podio Gara Motogp

ore 15:05 Motori Moto GP Zona Rossa

