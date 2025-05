MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Francia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8

Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale, che sbarca in Francia, sul tracciato ricavato in parte dal mitico 'Circuit de la Sarthe' (dove si svolge la 24 Ore di Le Mans) e un'anima italiana: intitolata all'imprenditore milanese naturalizzato francese Ettore Bugatti, fondatore della storica casa automobilistica. Inaugurato nel 1966, il circuito Bugatti misura 4.185 metri (il rettilineo di 674, 13 di larghezza) con 14 curve: 5 a sinistra e 9 a destra. Il record di vittorie a Le Mans appartiene a Jorge Lorenzo: 5 successi per il catalano in top class tra il 2009 e il 2016. Il record del tracciato è stato stabilito da Jorge Martin su Ducati nel 2024: 1'30.388 il tempo realizzato dallo spagnolo. È stato proprio Martin a trionfare nella spettacolare gara di Le Mans dell'anno scorso. Il pilota iberico, in sella alla Pramac, ha preceduto Marc Marquez, autore di una grande rimonta dalla 13° casella in griglia, e Pecco Bagnaia, in testa fino a 7 giri dalla fine. Quarto posto per Bastianini, 5° Vinales e 6° Di Giannantonio, 7° Franco Morbidelli. Cadute per Acosta, Bezzecchi, Mir, Quartararo e Miller.

Secondo i dati Brembo, in ogni giro del circuito di Le Mans i piloti usano i freni 9 volte per un totale di 31 secondi e mezzo, un valore non da poco considerando che si tratta della terza pista più corta del Mondiale. La staccata più dura per la MotoGP è alla nona curva: la velocità iniziale è di 301 km/h. Le moto passano da 301 km/h a 105 km/h grazie ad un’azione sui freni di 4,5 secondi mentre la pressione del liquido arriva a 12,2 bar. I piloti esercitano un carico di 5,7 kg sulla leva del freno, subiscono una decelerazione di 1,5 g e nel frattempo percorrono 231 metri. È una pista molto tecnica, con tante curve di percorrenza e di medio-alta velocità: come nella 5, 6, 7, 10 e 12. Serve una moto con buona stabilità. Quello a destra dopo il rettilineo del traguardo è il tratto più caratteristico: viene chiamata 1-2 ma in realtà è un unico curvone sulla destra e in ingresso ci sono tanti avvallamenti e la moto scuote moltissimo.

Per cui, serve soprattutto che il pilota scelga la traiettoria giusta: anche perché si percorre a oltre 200 km/h di media e all'uscita della 2 c'è una staccata importante prima della variante 3-4. Fondamentale prendere bene il punto di corda. Diverse le varianti e i cambi di direzione: vedi 3-4 e 8, la doppia destra, una curva unica, 9-10 e la 13-14, le ultime due - sempre a destra - che portano al traguardo e che richiedono una moto molto agile capace di girare con più facilità possibile alla corda. Qui ci sono delle staccate molto importanti: alla 8 giù in leggera discesa o alla 13 prima dell'ultima curva o anche alla 9 dopo il rettilineo di ritorno. Attenzione perché all'uscita della 8 e della 14 (nella foto) serve avere grande trazione, perché seguono due rettilinei. Sono molti i punti di sorpasso in questo circuito. Alla staccata della 2, prima del sinistra-destra dopo il lungo curvone della partenza. Si può effettuare un sorpasso alla staccata della 7: la lunga curva a sinistra che si trova a metà circuito. Subito dopo, in leggera discesa dopo un piccolo rettilineo alla staccata della 8 un altro potenziale attacco. Ma anche alla staccata della 9 (nella foto) dopo il rettilineo di ritorno. All'ultimo giro, è possibile portare un attacco 'disperato' all'ingresso della 13, la doppia destra che conduce al traguardo. Ma solitamente se si entra forti e stretti è facile finire larghi ed essere incrociati.

MOTOMONDIALE A LE MANS – Secondo appuntamento europeo per il Motomondiale che sbarca a Le Mans per il Gran Premio di Francia. Si inizia giovedì 8 maggio con la conferenza stampa piloti dalle 16, mentre venerdì si scende in pista già alle 8.55 per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione di MotoGP in programma alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle prequalifiche. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di libere, le qualifiche, con la MotoGP che parte alle 10.45,mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.

Il fine settimana francese sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. A Le Mans in pista anche la MotoE.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

MOTOMONDIALE: GP DI FRANCIA LIVE

SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

Giovedì 8 maggio

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 9 maggio

Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 14: Moto2 - prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 10 maggio

Ore 8.35: Moto3 - prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Domenica 11 maggio

Ore 9.35: MotoGP - Warm Up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 - gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 - gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Sabato 10 maggio 2025 la giornata dedicata ai motori su TV8 si apre alle ore 10:50 con le qualifiche della MotoGP per il Gran Premio di Francia, in diretta. Alle 11:40 spazio a Paddock Live sempre in diretta, seguito alle 12:05 dalla diretta della gara della MotoE. Alle 12:50 tornano le qualifiche con la Moto3, seguite da quelle della Moto2 in programma alle 13:45. Alle 14:30 prende il via Paddock Live Sprint, appuntamento che anticipa la Sprint Race della MotoGP del GP di Francia, trasmessa in diretta alle ore 15:00. A seguire, alle 15:45, chiusura di giornata con il Paddock Live Show.

Domenica 11 maggio 2025 si riparte alle 13:00 con la gara della MotoE per il GP di Francia. Alle 13:30 torna Paddock Live, seguito alle 14:00 dal pre gara della Moto3, con il semaforo verde per la gara fissato alle 14:05. Al termine, alle 14:50, cerimonia del podio. Alle 15:00 nuovo spazio a Paddock Live, che introduce la Moto2 con il pre gara alle 15:15 e la partenza alle 15:20. Alle 16:00 si svolge la premiazione della Moto2, subito dopo, alle 16:15, inizia il Paddock Live Gara in attesa della MotoGP. Alle 16:30 si accende l’atmosfera con la griglia di partenza, seguita dal pre gara alle 17:00 e infine dalla gara della MotoGP, in diretta alle 17:05. La premiazione si tiene alle 17:50 e la giornata si chiude alle 18:00 con l’appuntamento speciale di approfondimento Zona Rossa.

SABATO 10 MAGGIO 2025



ore 10:50 Motori Moto Gp 2025 Gp Francia Motogp Qualifiche 10/05/2025 DIRETTA

ore 11:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 12:05 Motori MotoE GP Francia DIRETTA

ore 12:50 Motori Gp Francia Moto3 Qualifiche 10/05/2025 DIRETTA

ore 13:45 Motori Gp Francia Moto2 Qualifiche 10/05/2025 DIRETTA

ore 14:30 Motori Paddock Live Sprint 2025 10/05/2025 DIRETTA

ore 15:00 Motori Gp Francia Motogp Sprint 10/05/2025 DIRETTA

ore 15:45 Motori Paddock Live Show DIRETTA

DOMENICA 11 MAGGIO 2025

ore 13:00 Motori MotoE GP Francia

ore 13:30 Motori MotoGP Paddock Live

ore 14:00 Motori Pre Gara Moto3

ore 14:05 Motori MotoGP Moto3 Gara: GP Francia

ore 14:50 Motori Podio Gara Moto3

ore 15:00 Motori MotoGP Paddock Live

ore 15:15 Motori Pre Gara Moto2

ore 15:20 Motori MotoGP Moto2 Gara: GP Francia

ore 16:00 Motori Podio Gara Moto2

ore 16:15 Motori Paddock Live Gara GP Francia

ore 16:30 Motori MotoGP Grid

ore 17:00 Motori Pre Gara Motogp

ore 17:05 Motori MotoGP MotoGP Gara: GP Francia

ore 17:50 Motori Podio Gara Motogp

ore 18:00 Motori MotoGP Zona Rossa





